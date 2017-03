Assegnato a Milano il premio Merck in neurologia, a vincerlo due progetti che più degli altri candidati hanno centrato l'obiettivo di migliorare la gestione clinica e della qualità della vita dei pazienti affetti da sclerosi multipla: il primo progetto vincitore prevede l’utilizzo di un guanto con sensori per quantificare il danno motorio agli arti superiori, come elemento predittivo della disabilità. Il secondo progetto prevede, invece, un percorso riabilitativo personalizzato effettuabile a domicilio attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica e di videogiochi realizzati ad hoc. La premiazione è avvenuta durante l’evento 'Innovazione tecnologica e salute: videogames e wearable devices per il paziente con Sclerosi Multipla' ed è stata patrocinata dalla Società italiana di neurologia (Sin). I due progetti sono stati valutati come migliori dalla commissione giudicatrice del premio sulla base dei criteri di innovatività, impatto sulla gestione clinica del paziente, ripercussioni in termini di qualità di vita e di convivenza con la malattia, fattibilità e applicabilità nella pratica clinica, grado di interdisciplinarietà del progetto.

"L’innovazione tecnologica risulta sempre più funzionale per migliorare la gestione clinica del paziente con sclerosi multipla. In questo senso il premio Merck in neurologia quest’anno ha voluto promuovere le migliori iniziative che vanno proprio in questa direzione - afferma Leandro Provinciali, presidente della Sin e presidente della commissione giudicatrice del premio - entrambi i progetti sviluppano soluzioni che supportano il neurologo nella gestione clinica della malattia, in un’ottica di lungo periodo. In particolare, questi progetti potenziano l’attività del neurologo, migliorando la connessione tra i diversi interlocutori e semplificando i processi, con un impatto positivo a lungo termine sulla qualità di vita dei pazienti con sclerosi multipla". "L’innovazione tecnologica, come dimostrano i due progetti premiati oggi- continua Eugenio Santoro, responsabile del laboratorio di informatica medica del dipartimento di epidemiologia dell’istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano - offre numerose opportunità nel campo della promozione della salute, della prevenzione e della gestione delle malattie, soprattutto quelle croniche, e nella riduzione dei costi dell’assistenza. Per coglierle completamente sono necessarie maggiori responsabilità e competenze, una maggiore cultura tra gli addetti ai lavori della evidence based health informatics - la evidence based medicine applicata all’informatica medica - e, soprattutto, una maggiore disponibilità da parte di aziende sviluppatrici, istituzioni, partner industriali a destinare fondi per condurre un corretta ed estesa ricerca in questo ambito".

Un investimento, quello nell’innovazione tecnologica, in controtendenza rispetto al panorama italiano che all’e-health dedica solo l’1,23 per cento della spesa sanitaria pubblica. Il dato è particolarmente modesto se si considera che in Europa la spesa in tecnologie per la salute è mediamente compresa fra il 2 e il 3 per cento del budget sanitario pubblico, con alcuni Paesi, ad esempio Finlandia e Regno Unito, che tendono al 4 per cento. I numeri vengono da una recente indagine Censis-ImpresaLavoro secondo la quale l’Italia potrà toccare questi livelli non prima del 2020. Merck sceglie quindi una strada virtuosa promuovendo iniziative volte a stimolare idee e progetti di applicazione delle nuove tecnologie al mondo della salute: il premio Merck in neurologia nasce infatti con l'obiettivo di mettere in luce e promuovere progettualità con prospettive di miglioramento della qualità della vita dei pazienti con sclerosi multipla, proprio grazie all'innovazione tecnologica. Ha dichiarato infatti Antonio Messina a capo del business biofarmaceutico di Merck in Italia "con questo premio proseguiamo il nostro lavoro ventennale nei confronti dei pazienti con sclerosi multipla, portando avanti progetti basati su un concetto di salute che vada oltre la terapia e sia capace di fare una reale differenza nella vita delle persone". (MATILDE SCUDERI)