200 anni fa un medico di famiglia inglese, James Parkinson, dava alle stampe un breve trattato dal titolo 'Essay on the shalking palsy' - traducibile grosso modo come 'Saggio sulla paralisi agitante' - segnando una tappa fondamentale nella storia della patologia che anni dopo ha preso il suo nome: il morbo di Parkinson. L'Accademia per lo studio della malattia di Parkinson e i disordini del movimento (Limpe-Dismov) ha voluto celebrare questa ricorrenza con un evento - organizzato con il contributo non condizionante di Abbvie - dal titolo 'I 200 anni di James Parkinson'. Grandi esperti di neurologia si sono riuniti per ripercorrere le tappe fondamentali della storia di questa patologia, soffermandosi sul grande contributo di quel giovane medico di campagna e discutendo insieme al pubblico delle future prospettive di trattamento e gestione. James Parkinson con il suo saggio ha lasciato una grande eredità ai neurologi di oggi, poiché non solo ha descritto con molta accuratezza i sintomi del morbo di Parkinson, ma ha per primo messo in pratica i criteri di diagnostica clinica che vengono seguiti ancora oggi e ha persino dimostrato una modernissima tensione verso la ricerca di una terapia, tensione che nei primi anni del 1800 si ritrovava molto di rado negli scritti medici. D'altronde Parkinson non era una figura del tutto ordinaria nel panorama della medicina inglese dei primi del XIX secolo: anticonformista e vicino alle posizioni della Rivoluzione francese, fu membro nel corso della sua giovinezza di diverse società segrete e venne per questo processato. Era inoltre animato da una forte tensione sociale che lo portò a studiare da vicino - 'sul campo' diremmo oggi - le condizioni delle classi meno abbienti e a sviluppare un'attenzione pioneristica per la medicina preventiva e per l'ambiente come fattore scatenante di patologie.

"Celebrare il libro di James Parkinson rappresenta un momento importante per richiamare l'attenzione su una patologia che colpisce milioni di persone nel mondo e su un gruppo di malattie neurodegenerative che spesso l'accompagnano - dichiara Pietro Cortelli, presidente dell'Accademia Limpe-Dismov e responsabile presso l'Istituto delle scienze neurologiche di Bologna - La storia della malattia è molto lunga, basti pensare che se ne fa cenno in un papiro egiziano e in un trattato di medicina Ayurveda, dove è interessante notare che viene citata la mucuna pruriens, pianta che effettivamente contiene una piccola quantità di una sostanza usata ancora oggi nel trattamento del morbo di Parkinson (la levodopa) per calmare i malati. Inoltre compare nella Bibbia con una descrizione dei sintomi analoga a quelli riportati successivamente da James Parkinson. Si dovranno però aspettare i primi del '900 per identificare le particelle microscopiche del cervello colpite dalla malattia e per scoprire che la principale struttura cerebrale colpita dal Parkinson è la substantia nigra, una formazione neuronale che si trova nel cervello medio. Il punto di svolta più importante si avrà poi nel 1960 con l'identificazione della dopamina e del suo ruolo nella malattia".

La malattia di Parkinson, la seconda malattia neurodegenerativa dopo l'Alzheimer, è diffusa in tutto il mondo ed è in costante incremento, soprattutto per l'aumento dell'aspettativa di vita media. Nel nostro paese sono 250mila le persone affette da Parkinson, ma è oggi gestibile con efficacia per molti anni a partire dal suo esordio grazie alla fervente attività di ricerca di cui è stata sempre oggetto. "Nel nuovo millennio le conoscenze relative al Parkinson si sono allargate notevolmente ed è probabile che in un tempo più o meno prossimo, possano aggiungersi altre scoperte che potranno addirittura portare alla correzione dei meccanismi degenerativi della malattia - dichiara Leonardo Lopiano, presidente eletto dell'Accademia Limpe-Dismov e direttore presso 'Città della salute e della scienza' dell'Università di Torino - attualmente, grazie ad avanzate tecniche di biologia molecolare, l'attenzione si sta focalizzando sulla terapia genica e sulle cellule staminali. Il trapianto delle cellule mesencefaliche fetali, che ha già dato risultati positivi su alcuni pazienti, e le cellule staminali adulte adeguatamente trattate e reintrodotte nell'organismo potranno essere la terapia per un prossimo futuro. Verranno probabilmente realizzati studi clinici con trapianti di cellule staminali embrionali e, soprattutto, di cellule staminali pluripotenti adulte, ovvero cellule non appartenenti al sistema nervoso, prelevate da un individuo adulto e modificate in modo da essere trasformate in cellule di vari tessuti, fra cui quello nervoso".

Nella sua forma tipica, l'esordio della malattia si presenta dapprima in un lato del corpo; in un secondo tempo la sintomatologia si presenta anche dall'altro lato. La diagnosi differenziale si basa sulla storia clinica del paziente, sull'esame neurologico eseguito durante la visita, su esami diagnostici con strumenti che producono neuro-immagini e su test per valutare la risposta recettoriale del paziente. "Il Parkinson può essere considerato ad oggi una malattia cronica a tutti gli effetti che implica una gestione del paziente a lungo termine e richiede il coinvolgimento di numerose figure assistenziali per una gestione multidisciplinare integrata che va dalla terapia interventistica, ai programmi riabilitativi, all'assistenza domiciliare, al supporto socio-assistenziale, al supporto dei care-giver, ai ricoveri di sollievo - afferma Cortelli - il riconoscimento della malattia di Parkinson all'interno dell'elenco delle malattie croniche del 'Piano nazionale cronicità' pubblicato dal ministero della salute nel 2016, rappresenta una risposta a questa complessità e crea una strada codificata per la gestione del paziente, consentendo al tempo stesso di migliorarne l'assistenza e di ottimizzare l'uso di risorse sanitarie". (MATILDE SCUDERI)