Il vaccino antinfluenzale deve cambiare e aggiornarsi ogni anno per rispondere nel modo più efficace possibile ai mutamenti e all'epidemiologia dei ceppi virali circolanti nel mondo. Proprio in questi giorni si è concluso il meeting annuale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) tenutosi a Ginevra per l'aggiornamento della composizione del vaccino antinfluenzale per la stagione 2017/2018, in esso sono state elaborate delle raccomandazioni, frutto dei dati di sorveglianza virologica forniti da tutti i Centri nazionali di riferimento (Nic), afferenti alla rete internazionale dell'Oms. I virus influenzali si dividono in diverse 'famiglie' o ceppi aventi diverse caratteristiche e i vaccini devono tenerne conto: attualmente, la maggior parte dei vaccini antinfluenzali stagionali in uso sono trivalenti, il che significa che proteggono solo contro tre ceppi, due ceppi A e un unico ceppo B (B/Victoria oppure B/Yamagata). Tuttavia, due diversi ceppi di influenza B (B/Victoria e B/Yamagata) co-circolano ogni anno in tutto il mondo in proporzioni differenti e non prevedibili. Il vaccino antinfluenzale quadrivalente si adatta meglio all’evoluzione della situazione virologica, e può quindi offrire una più ampia protezione. Stando a quanto stabilito a Ginevra, la nuova composizione vaccinale 2017/2018 dovrà contenere i virus A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like virus, A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-like virus e B/Brisbane/60/2008-like virus. Per i vaccini antinfluenzali quadrivalenti, l'Oms raccomanda inoltre l'inserimento del virus B/Phuket/3073/2013-like virus, in aggiunta ai tre suddetti.

In linea con queste indicazioni Sanofi Pasteur evidenzia che per la prossima stagione vaccinale sarà disponibile il nuovo vaccino antinfluenzale quadrivalente, Vaxigrip Tetra. che rappresenta l’evoluzione del vaccino antinfluenzale trivalente Vaxigrip. Si tratta di un vaccino antinfluenzale ad ampio spettro indicato per tutti i soggetti a partire dai 36 mesi di età. “L’offerta del nuovo vaccino antinfluenzale conferma la volontà di Sanofi Pasteur di continuare a rivestire un ruolo da protagonista nella ricerca e nella produzione di vaccini innovativi di alta qualità – afferma Giovanni Checcucci Lisi, direttore medico di Sanofi Pasteur in Italia – da sempre siamo attenti alla necessità di preservare la salute ad ogni età, in particolare, nel caso dell’influenza, quella dei soggetti più a rischio di sviluppare complicanze, come gli anziani e le persone con patologie croniche”. (MATILDE SCUDERI)