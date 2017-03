Nel 2017 stando alla classifica stilata dall'istituto americano Great place to work delle migliori aziende italiane in cui lavorare, l'azienda biofarmaceutica Abbvie Italia è al settimo posto nella categoria grandi imprese ed è la prima tra le aziende del settore biotecnologie e prodotti farmaceutici. Un ottimo risultato per Abbvie che rispetto all'anno precedente riesce a guadagnare ben cinque posizioni. Great place to work ha condotto una vasta indagine per scoprire le aziende più virtuose, coinvolgendo più di 61.500 collaboratori anonimi di 122 aziende. Tra queste 45 sono state selezionate quali Best workplaces 2017, suddivise nelle diverse categorie. Criteri chiave per sancire le migliori società in cui lavorare sono fiducia nel management, l’orgoglio per l’attività svolta e per l’azienda di appartenenza e un’elevata qualità nei rapporti tra colleghi. "Il significativo avanzamento registrato da Abbvie nella classifica 'Best workplaces Italia 2017' rappresenta per noi un risultato importante. È un riconoscimento del costante impegno rivolto ad accrescere il benessere dei nostri dipendenti e creare un ambiente di lavoro stimolante, improntato alla collaborazione e al dialogo - ha commentato l’amministratore delegato di Abbvie Italia Fabrizio Greco - Il nostro obiettivo è favorire il lavoro di squadra, la valorizzazione dei talenti e la crescita professionale. Abbiamo assicurato complessivamente circa 25 mila ore di formazione per supportare in modo idoneo e personalizzato lo sviluppo professionale di ciascuno. Per un’azienda come Abbvie, la cui mission è avere un impatto significativo sulla vita delle persone, è poi di primaria importanza la salute e il benessere dei nostri dipendenti. Di qui il nuovo progetto in tema di prevenzione, salute e sport, in collaborazione con un' équipe di medici specialisti e volto a sviluppare ulteriormente la cultura della prevenzione tra tutto il personale".

Abbvie ha potenziato il programma sanitario con l'obiettivo di rispondere in modo sempre più puntuale ai bisogni dei dipendenti attraverso un percorso di prevenzione personalizzato, specifico per età e livello di attività fisica, su misura per le diverse esigenze della donna e dell’uomo. Spiega in proposito Francesco Tatangelo, direttore di stabilimento Abbvie Italia: "abbiamo ampliato i servizi offerti direttamente qui in azienda nell’ambito del programma di assistenza sanitaria. Nuovi accertamenti diagnostici e consulti medici sono ora disponibili presso gli ambulatori predisposti nello sporting center aziendale. L’articolato programma di prevenzione e salute proposto ai dipendenti, che include iniziative di sensibilizzazione e informazione su corretti stili di vita, ha poi coinvolto anche il servizio mensa. Ogni giorno sono offerti menù bilanciati nel rispetto della dieta mediterranea, con prodotti di stagione e a km zero, grazie alla collaborazione di una specialista dietologa, che fornisce indicazioni per un’alimentazione corretta ed equilibrata”. Oltre alla palestra con personal trainer a disposizione dei dipendenti, campo sportivo e numerosi altri servizi (assistenza fiscale, minimarket, sportelli bancomat), il sito di Campoverde si arricchito di nuove sale per lavorare in team e spazi di incontro e aggregazione. “Il nuovo posizionamento di Abbvie nella top ten della classifica 'Best workplaces Italia 2017' attesta il percorso intrapreso per rispondere in modo sempre più idoneo alle esigenze dei nostri dipendenti. Va in questa direzione l’ampliamento delle misure in tema di welfare aziendale, intese a conciliare lavoro e vita privata, tra cui i nuovi flexible benefit introdotti di recente, che accrescono l’offerta di beni e servizi per il dipendente e li rendono sempre più personalizzabili, consentendo a ciascuno di scegliere come meglio destinare gli importi in base alle necessità individuali - sottolinea Manuela Vacca Maggiolini, direttore Risorse umane di Abbvie in Italia - e i risultati ottenuti sono per noi uno sprone per continuare su questa strada, nel prenderci cura dei nostri dipendenti, fulcro e motore della nostra azienda. Se oggi raggiungiamo questo significativo traguardo, lo dobbiamo all’impegno di ognuna delle nostre persone ed è con gioia e orgoglio che voglio ringraziare tutti per il contributo fornito ogni giorno a far sì che Abbvie sia tra le migliori aziende in cui lavorare”. (MATILDE SCUDERI)