Sono due giovani giornaliste – una di Milano e una di Roma – ad aver vinto quest’anno il 2° Premio giornalistico ‘Sid Diabete Ricerca’, assegnato in occasione del meeting ‘Paorama diabete’ della Società Italiana di Diabetologia Sid che si chiude oggi a Riccione. Giulia Masoero Regis si è aggiudicata il premio per l’articolo ‘Diabete pediatrico, la tecnologia che migliora la qualità di vita’ pubblicato su ‘Ok Salute’, mentre la collega Eleonora Degano ha vinto il premio per l’articolo ‘Cani per diabetici, un super olfatto che migliora la qualità della vita’ pubblicato su ‘National Geographic’.