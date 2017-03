Fare figli in Europa sembra essere sempre più difficile: tra i numerosi fattori che hanno portato negli ultimi anni a una diminuzione delle nascite possiamo citare le difficolta economiche che la maggior parte della popolazione nel nostro continente si trova ad affrontare, la forte pressione sociale che spinge a cercare una realizzazione professionale prima di ricercare quella familiare e, non ultimo, un peggioramento generale della qualità dei nostri gameti - dovuto probabilmente a fattori ambientali - che va a colpire la capacità riproduttiva di uomini e donne. In particolare per quanto riguarda le donne si stima che su quattro individui di sesso femminile desiderosi di avere figli solo uno su quattro non incontrerà nessuna difficoltà, due su quattro avranno problemi e dovranno faticare per rimanere incinte e infine, uno non riuscirà mai a diventare madre. Alla luce di questi dati il professor Andrea Genazzani, segretario generale dell'Accademia internazionale della riproduzione umana, aggiunge un'ulteriore considerazione: "oggi abbiamo una chiave di lettura diversa da quello che comunemente si afferma sulla mancata procreazione. Incide e molto quel lasso di tempo di circa 15-20 anni tra la prima mestruazione e il momento della procreazione: anni in cui possono accadere molte cose, dalla comparsa della endometriosi, alla presenza di fibromi, storie di infezioni genitali ricorrenti malattie sessualmente trasmesse”. Le donne insomma, si trovano nella condizione di ritardare molto, rispetto al passato, il momento della gravidanza e questo purtroppo ne diminuisce le possibilità di successo.

Sempre più persone ricorrono quindi alla procreazione assistita per soddisfare il desiderio di avere figli, che ha attualmente il 50-60 per cento di possibilità di successo. Una percentuale in netto miglioramento rispetto al 15 per cento del passato, che si è raggiunta grazie ad una gestione migliore del procedimento di impianto degli embrioni: un solo embrione massimo due è la nuova indicazione condivisa dagli esperti della riproduzione umana, da trasferire nell’utero della donna. “E’ preferibile –dice il professor Pedro Barri, direttore del centro Dexeus per la salute della donna di Barcellona - trasferire un solo embrione se la donna ha meno di 35 anni, due se di età superiore. Con le attuali tecniche di osservazione controllata nel tempo possiamo selezionare quell’embrione che ha la massima potenzialità biologica e garantire così una sola gravidanza a termine“ In questo modo, oltre ad aumentare la probabilità di successo, diminuisce il rischio di gravidanze plurigemellari, che comportano gravi rischi per la donna e per i feti. Oltre alla selezione embrionale, contribuisce al miglioramento delle procedure di fecondazione assistita lo studio delle caratteristiche dell’invecchiamento dell’ovocita. ”La posticipazione dell'età della prima gravidanza - osserva Pasquale Patrizio professore del dipartimento di ostetricia e ginecologia alla Yale University e direttore del centro per la fertilità – comporta una diminuita produzione di follicoli ovarici cui si accompagna una minore qualità ovarica. Lo studio delle caratteristiche dell’invecchiamento ovarico è fattibile con specifici marker, in particolare il fattore anti-mulleriano che riesce a determinare la consistenza della riserva ovarica”. Il terzo importante passaggio è lo studio in continuo delle prime fasi di sviluppo dell'uovo fecondato, una procedura effettuata all’interno di incubatrici che fotografano momento per momento lo sviluppo cellulare dell’uovo fecondato, in modo da poter selezionare per impiantare quello cha ha dimostrato la massima potenzialità di evoluzione e di impianto.

La ricerca ha fatto grandi passi avanti nelle tecniche di procreazione assistita, ottimizzandole e rendendole più sicure per la madre. In questo modo si può stabilizzare la situazione economica del proprio nucleo familiare prima di diventare genitori. Ma se a mancare fosse l'uomo? "In effetti un numero sempre maggiore di donne fa fatica a trovare un partner - afferma Patrizio - e questo a causa di dinamiche sociali inadeguate al momento storico e che fanno fatica a cambiare: the man marries down and the woman marries up! Questo significa che l'uomo tende a formare un nucleo famigliare con una donna di condizione sociale pari o inferiore alla sua, mentre per la donna avviene l'esatto opposto. Per donne e ragazze quindi raggiungere posizioni apicali della società è quindi paradossalmente un'arma a doppio taglio e comporta dei tempi d'attesa più lunghi per trovare il partner giusto". Per far fronte a questa situazione, o più semplicemente per costruire la carriera giustamente desiderata, molte donne che sanno di poter desiderare un figlio avanti con l’età, anche oltre i 40 anni, ricorrono al social freezing, ovvero il congelamento degli ovuli, tecnica consigliata anche in caso di insorgenza di tumore in donne giovani, visti gli effetti negativi delle terapie antitumorali sulla fertilità. Tale processo ha però più possibilità di fornire ovuli fecondi se viene effettuato tra i 30 e i 35 anni: “quella percentuale di successo dell’8 per cento - dice Genazzani - ottenuto in donne quarantenni, sale al 35-45 per cento quando si utilizzeranno ovociti raccolti e congelati prima dei 34 anni". (MATILDE SCUDERI)