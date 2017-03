Oncologia, ematologia, neuroscienze, reumatologia e malattie polmonari: sono queste le aree di interesse per l’edizione 2017di ‘Roche per la ricerca’, cui potranno partecipare progetti che verranno poi valutati e selezionati dalla fondazione Gimbe. Riconoscere nella ricerca il cuore pulsante del progresso medico-scientifico e alimentarla, come il motore che guida la nostra conoscenza nella continua creazione di nuove soluzioni per migliorare la qualità di vita delle persone. Partendo da questi presupposti Roche rinnova il proprio impegno a sostegno alla Ricerca scientifica indipendente dando il via alla seconda edizione di ‘Roche per la Ricerca’, un bando finalizzato al finanziamento di 8 progetti di ricerca che favoriscano un approccio personalizzato della terapia grazie all’impiego di marcatori biomolecolari. Saranno ben 8 i progetti di ricerca finanziati per un ammontare di 100 mila euro ciascuno. I progetti potranno essere promossi esclusivamente da enti pubblici o privati italiani, senza scopo di lucro, e da Irccs e dovranno essere sottomessi direttamente dal sito www.rocheperlaricerca.it entro il 30 giugno 2017.

Una delle novità di questa seconda edizione è l’attenzione verso i giovani ricercatori, con il vincolo che il responsabile del progetto di ricerca (principal investigator) abbia un’età uguale o inferiore a 40 anni. “Sosteniamola ricerca scientifica nella sua forma più ambiziosa e indipendente, con l’obiettivo di incoraggiare i giovani e promuovere le idee e i progetti che plasmeranno la medicina di domani – ha commentato Maurizio de Cicco, presidente e amministratore delegato di Roche S.p.A. – Le oltre 330 candidature provenienti da tutto il paese raccolte nella prima edizione del bando, sono state per noi fonte di grande soddisfazione e ci confermano che nei nostri atenei e nei nostri centri di eccellenza la ricerca è viva, ma necessita più che mai di un sostegno che arrivi anche dal mondo privato. Per questo abbiamo deciso di rinnovare il nostro impegno a favore della ricerca indipendente in Italia, con l’auspicio che questo nuovo bando rappresenti un’occasione per i giovani ricercatori che con coraggio, passione e dedizione dedicano la loro vita al servizio del progresso scientifico”.

La seconda importante novità della seconda edizione di ‘Roche per la Ricerca’ riguarda la valutazione e la selezione dei progetti. A riprova dell’importanza attribuita alle evidenze scientifiche e a conferma della totale indipendenza dell’intero processo, l’iter di valutazione verrà affidato a Fondazione Gruppo Italiano Medicina Basata sulle Evidenze (Gimbe) che attraverso un’accurata metodologia e avvalendosi di revisori esperti elaborerà per ciascuna area la classifica finale dei progetti. “Il processo di valutazione e selezione dei progetti – precisa Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – prevede un primo step per verificare i requisiti previsti dal bando, l’adeguatezza della struttura richiedente e la congruenza degli obiettivi con il finanziamento assegnato. I progetti che supereranno il triage verranno inviati a coppie di revisori che, in maniera indipendente e in cieco, assegneranno a ciascun progetto uno score a quattro dimensioni: coerenza con aree e tematiche del bando, metodologia, rilevanza in termini di potenziali benefici per i pazienti e il SSN e innovatività. Sulla base della somma dei punteggi assegnati dai revisori sarà elaborata la classifica finale, da cui verranno selezionati gli 8 vincitori”. A conferma della volontà di sostenere la ricerca indipendente, anche quest’anno Roche ha deciso di lasciare l’esclusiva titolarità di ogni invenzione o diritto generato nell’ambito del progetto di ricerca agli enti partecipanti e per assicurare l’assenza di conflitti d’interesse saranno esclusi i progetti di ricerca clinica sui medicinali Roche. (EUGENIA SERMONTI)

LE 5 AREE INDIVIDUATE

AREA ONCOLOGIA

Eterogeneità biologica dei tumori con particolare attenzione ai nuovi approcci diagnostici

Predizione della risposta agli anticorpi anti-checkpoint immunitari

Studio dei fenomeni di escape o disregulation immunitari

Meccanismi di mantenimento delle cellule staminali cancerose

AREA EMATOLOGIA

Eterogeneità biologica dei tumori con particolare attenzione ai nuovi approcci diagnostici

Predizione della risposta alla terapia targeted e/o agli anticorpi anti-checkpoint immunitari

Studio dei fenomeni di escape o disregulation immunitari

Meccanismi di mantenimento delle cellule staminali cancerose

Disordini della coagulazione rari ed ereditari per quanto attiene aspetti diagnostici o approfondimenti preclinici con aspetti traslazionali.

AREA MALATTIE POLMONARI

Identificazione del ruolo di marcatori molecolari, funzionali e clinico-radiologici come predittori di andamento clinico e di prognosi nell'ambito delle patologie polmonari restrittive ed ostruttive.

AREA REUMATOLOGIA

Studi di popolazione sulle malattie reumatologiche (artrite reumatoide, arterite gigantocellulare, vasculiti) per la valutazione di biomarcatori quali fattori prognostici di risposta

Nuove strategie precliniche per lo sviluppo di approcci immunoterapici innovativi nelle patologie con componente immunomediata

AREA NEUROSCIENZE

Comorbilitá e correlazioni fra fenomeni infiammatori e neurodegenerazione nelle diverse patologie neurodegenerative fra cui la Sclerosi Multipla

I VINCITORI EDIZIONE 2016

I volti della prima edizione - Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=xGLuNwgs6ho

AREA: MALATTIE POLMONARI

Principal investigator: Carlo Vancheri, Professore Ordinario di Malattie Apparato respiratorio - Università di Catania

Ente: Università degli Studi di Catania

Titolo del progetto: Studio di nuovi marcatori molecolari e radiologici nella diagnosi e prognosi della Fibrosi Polmonare Idiopatica

AREA: REUMATOLOGIA

Principal investigator: Carlo Salvarani, Direttore Reumatologia Azienda Ospedaliera IRCCS Reggio Emilia e Professore Reumatologia Università Modena Reggio Emilia

Ente: Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia – Arcispedale Santa Maria Nuova – Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia – IRCCS

Titolo del progetto: Biomarcatori prognostici di risposta alla terapia in pazienti con arterite a cellule giganti

AREA: NEUROSCIENZE

Principal investigator: Luca Battistini, Responsabile dell'Unità di Neuroimmunologia - IRCCS Fondazione Santa Lucia Roma

Ente: Fondazione Santa Lucia – IRCCS

Titolo del progetto: Comorbidità tra malattia celiaca e sclerosi multipla

AREA: NEUROSCIENZE

Principal investigator: Paolo Gallo, Direttore del Centro Regionale per la Sclerosi Multipla del Veneto Dipartimento Neuroscienze Università degli studi di Padova

Ente: Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Neuroscienze – DNS

Titolo del progetto: La neurodegenerazione della via ottica e l’attivazione gliale retinica nella Sclerosi Multipla con e senza neurite ottica

AREA: ONCOEMATOLOGIA

Principal investigator: Gabriele Stocco, Ricercatore Universitario presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Trieste

Ente: Università di Trieste

Titolo del progetto: Terapia di precisione per le leucemie linfoblastiche acute pediatriche BCR-ABL-like: sviluppo di un sistema in vitro per la diagnosi ed il monitoraggio clinico

AREA: ONCOEMATOLOGIA

Principal investigator: Cristina Scielzo, Project Leader della Divisione di Oncologia Sperimentale - Ospedale San Raffaele - Milano

Ente: Ospedale San Raffaele Srl – IRCCS

Titolo del progetto: Prototyping a bench-top 3D bio-printer to recapitulate the leukemicmicroenvironment as comprehensive in vitro model to test new target therapies

AREA: ONCOEMATOLOGIA

Principal investigator: Anna Teresa Bagnato, Responsabile dell'Unità di Modelli Preclinici e Nuovi agenti terapeutici - Istituto Nazionale Tumori Regina Elena - Roma

Ente: Istituti Fisioterapici Ospedalieri- Istituto Nazionale Tumori Regina Elena – IRCCS (Roma)

Titolo del progetto: Targeting Endothelin-1/YAP-TAZ signaling to overcome drug resistance in high-grade ovarian cancer

AREA: ONCOEMATOLOGIA

Principal investigator: Sergio Marchini, Capo dell'Unità Genomica Traslazionale Dipartimento di Oncologia IRCCS Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri – Milano

Ente: Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri – IRCCS

Titolo del progetto: ImPROVE - Driving the transcriptomic towards the clinic: an Integrated PROgnostic signature across histological subtypes of stage I epithelial OVarian cancEr