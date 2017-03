Un’equipe multidisciplinare della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli ha partecipato alla Giornata del Fiocchetto Lilla con un evento formativo e informativo sui Disturbi del Comportamento Alimentare (Dca) presso la hall dell’ospedale. L’iniziativa di sensibilizzazione e di educazione sanitaria su disturbi multifattoriali, quali soprattutto l’anoressia e la bulimia, che ‘interessa’ prevalentemente giovani donne in preoccupante aumento, ha visto a disposizione un team multidisciplinare composto da endocrinologi, nutrizionisti e psichiatri. Gli specialisti per l’intera giornata hanno fornito informazioni e risposte relative ai bisogni dei pazienti, sensibilizzando l’opinione pubblica sul tema dei Disturbi del Comportamento Alimentare, un fenomeno molte volte sottovalutato sia da chi ne soffre che dalla famiglia di chi ne è affetto.

L’equipe medica era coordinata da Silvia Della Casa, dirigente Medico di Endocrinologia e malattie del Metabolismo, Giacinto Miggiano, direttore UOC Dietetica e Nutrizione Umana, Alfredo Pontecorvi, direttore Area Endocrinologia e malattie del Metabolismo e Lucio Rinaldi, responsabile UOS Day Hospital di Psichiatria. Il programma dell’open day ha visto un incontro con testimonianze di alcuni pazienti coordinato da Michele Mirabella, giornalista e conduttore. L’evento si è concluso con il Concerto ‘Versi di Note’ con l’esibizione di Silvia Manco al pianoforte e Cristiana Polegri al sassofono. I brani musicali hanno accompagnato le letture poetiche di Silvia Bre e Nicola Bultrini. All’incontro ha partecipato anche l’attore e compositore Peppe Servillo.

“Anche l’iniziativa di informazione e sensibilizzazione di questa Giornata nazionale rappresenta un modo per prenderci cura dei pazienti – ha spiegato Silvia Della Casa, endocrinologa della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli – La Giornata ha come scopo primario quello di dire ai pazienti che non sono soli e che hanno l’intera équipe di medici e ricercatori, ma anche associazioni e familiari sempre accanto lungo il percorso della insidiosa malattia”. I Dca rappresentano una della sfide più difficili per il Servizio Sanitario Nazionale: in Italia circa 3 milioni di persone, pari al 5 per cento della popolazione, soffre di anoressia, bulimia, binge, o disturbi dell’alimentazione atipici come la vigoressia e l’ortoressia.

L’incidenza è in allarmente aumento. I Dca colpiscono dallo 0.5 all’1.5 per cento delle ragazze di età compresa tra 10 e 30 anni, con una media di 17 anni. Ma è emerso un preoccupante allargamento delle fasce di età, che riguarda in particolare le bambine prepuberi e le donne in età di menopausa. Va considerato inoltre che la prevalenza effettiva della malattia può essere anche maggiore, a causa delle forme non diagnosticate. Nel corso della vita, molte persone migrano da un problema all’altro, anche più volte. Un quarto delle bulimie, per esempio, esordisce come anoressia; e i disturbi dell’alimentazione atipici, che sono rappresentati dal 50-60 per cento dei pazienti, risultano essere l’esito o l’inizio dell’anoressia o della bulimia nervosa. L’85% di chi soffre di tali disturbi è di sesso femminile, ma sta diventando sempre maggiore il coinvolgimento degli uomini.

È stato Stefano Tavilla ad aver voluto fortemente la nascita della Giornata del Fiocchetto Lilla. È un papà che ha vissuto sulla sua pelle cosa vuol dire avere una figlia giovane, adolescente (Giulia), soffrire di bulimia e non farcela. Ma il dolore l'ha trasformato in forza e voglia di combattere. Un anno dopo la morte di Giulia ha creato un’associazione e ha deciso di battersi per chi soffre di disturbi alimentari affinché venga visto, accolto e curato in strutture idonee. (EUGENIA SERMONTI)

L’approccio integrato ai Pazienti con Disturbi del Comportamento Alimentare

La Fondazione Universitaria Policlinico Gemelli offre ai Pazienti con Disturbi Alimentari ed ai loro familiari un approccio integrato e multidisciplinare che prevede diverse opportunità di incontro, ascolto e cura.

L’Ambulatorio e Day-Hospital per i Disturbi del Comportamento Alimentare (responsabile professor Lucio Rinaldi) presso il Servizio di Consultazione Psichiatrica UOC di Psichiatria (Direttore professor Luigi Janiri)

Ambulatorio tel. 06 30154455 (lun-ven dalle 15.00 alle 19.00)

Day-Hospital tel. 06 30154122 (lun-mar-gio-ven dale 9.00 alle 13.00)

Ambulatorio Disturbi dell’Alimentazione (Referente professoressa Silvia Della Casa)

Prenotazioni presso il CUP o telefonicamente 06 30157094

Ambulatorio di Dietetica e Nutrizione (Direttore professor Giacinto Miggiano)

Prenotazioni tel 06 30156772 (dalle 12.30 alle 14.00 lun-ven)