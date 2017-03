Riuscire a far incontrare le migliori tecnologie - anche dal punto di vista dei materiali - con le necessità di contenimento della spesa del nostro Servizio sanitario nazionale (Ssn) è il sogno proibito di tutte le branche della medicina italiana. Ma per quanto riguarda le operazioni che coinvolgono la parete addominale la realizzazione di questo sogno sembra non essere troppo lontana “Ad oggi per la riparazione della parete addominale viene utilizzato materiale sintetico non assorbibile praticamente per tutti i gradi di rischio - ha detto Feliciano Crovella, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia generale del Centro traumatologico ortopedico e chirurgo presso il dipartimento di chirurgia generale e specialistica, dell'azienda ospedaliera specialistica Dei colli del Centro traumatologico ortopedico di Napoli - ad eccezione dei casi molto complessi, per i quali si impiega materiale biologico ad altissimo costo. Oggi siamo vicini al superamento dei limiti di entrambi i materiali attraverso le nuove reti bio-sintetiche a lungo assorbimento”.

Individuare i vantaggi delle tecnologie e metodologie ricostruttive di ultima generazione, dal punto di vista strettamente chirurgico, con uno sguardo alla sostenibilità: questo è l’obiettivo del convegno 'I nuovi standard innovativi nella ricostruzione della parete addominale: dalla riparazione alla rigenerazione', realizzato grazie al contributo non condizionato di Bard. “La chirurgia del laparocele garantisce il ripristino di funzionalità essenziali: posturali, motorie e respiratorie - ha affermato Francesco Corcione, direttore del dipartimento delle chirurgie dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale Ospedale dei colli e direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia generale presso l'azienda ospedaliera specialistica Dei colli dell'ospedale Monaldi di Napoli - Per queste ragioni è importante permettere l’accesso all’innovazione tecnologica, al fine di aiutare il chirurgo a garantire il miglior risultato chirurgico per il paziente”.

La giornata è stata anche l’occasione per presentare le evidenze sulle più recenti soluzioni offerte dalla chirurgia addominale, scaturite da uno specifico Budget impact model (Bim) del Centro di ricerche sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale (Cergas) dell’università Bocconi di Milano: “Lo scopo di questo studio è stato quello di sviluppare conoscenze sulle implicazioni di carattere economico che possano supportare gli stakeholder a livello ospedaliero nella valutazione complessiva delle scelte inerenti le reti offerte ai pazienti sottoposti a riparazione di laparocele - ha spiegato Rosanna Tarricone, associate dean della divisione government, health and non Profit della scuola di direzione aziendale dell’università Bocconi e professore economia aziendale presso il dipartimento di analisi istituzionale e delle amministrazioni pubbliche della medesima università - Lo studio ha evidenziato come l’utilizzo delle reti bio-sintetiche con assorbimento a 18 mesi produca benefici clinici per i pazienti con rilevanti risparmi di spesa per il Ssn, quantificabili nei prossimi 5 anni in 140milioni di euro ipotizzando 40mila interventi l’anno”. “La chirurgia della parete addominale non è una chirurgia minore - ha detto Diego Cuccurullo, specialista in chirurgia generale della divisione di chirurgia generale, laparoscopica e robotica, e responsabile dell'unità operativa semplice dipartimentale di week surgery presso l'azienda ospedaliera specialistica Dei colli dell'ospedale Monaldi di Napoli - Tocca gradi di complessità estremamente diversi che devono prevedere tecniche e materiali differenti a seconda delle diverse condizioni di ogni paziente. Un trattamento non adeguato potrebbe causare un vero disastro parietale, con serie e gravissime complicanze, seppure per una patologia di base benigna. Non si può prescindere al connubio tra tecnologia, clinica e sostenibilità”. (MATILDE SCUDERI)