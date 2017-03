Una nuova terapia immuno-oncologica ha ricevuto il parere favorevole del Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea per i farmaci (Ema) e sta per passare al vaglio della commissione europea: si tratta della monoterapia a base di nivolumab per il trattamento del carcinoma di testa e collo a cellule squamose (Scchn) in pazienti adulti che mostrano progressione della malattia. “Quasi la metà dei pazienti con tumore di testa e collo a cellule squamose sviluppa recidiva entro due anni di trattamento e pochi sono i progressi fatti negli ultimi 10 anni. Tutto ciò evidenzia la necessità di nuove opzioni di trattamento per i pazienti affetti da questa devastante malattia - ha commentato Emmanuel Blin, senior vice president e chief strategy officer di Bristol-Myers Squibb, l'azienda farmaceutica che ha sviluppato nivolumab - siamo molto soddisfatti della raccomandazione del Chmp per l’approvazione di nivolumab nel trattamento di pazienti adulti con tumore di testa e collo a cellule squamose, in progressione durante o dopo terapia contenente platino, e siamo in attesa di collaborare con la commissione europea nella revisione di questo trattamento quale potenziale opzione per i pazienti nell’Unione europea”.

Nivolumab è un inibitore della proteina programmed death-1 (pd-1) che gioca un ruolo chiave nel regolare il sistema immunitario in modo che non attacchi l'organismo. Tuttavia, in presenza di neoplasie, interrompere l'attività di questa proteina permetterebbe di sfruttare proprio la risposta immunitaria per distruggere le cellule tumorali. Attualmente nivolumab è già stato approvato dalla commissione europea per sei indicazioni in quattro distinti tipi di tumore, confermarne l'efficacia anche per quanto riguarda Scchn sarebbe il raggiungimento di un grande traguardo: si tratta infatti di una patologia estremamente severa nell'ambito dei cancri del distretto testa-collo. Questi ultimi - che si originano prevalentemente dalle cellule squamose, che ricoprono le superfici mucose umide all’interno della testa e del collo, come bocca, naso e gola - rappresentano il settimo tipo di tumore più frequente al mondo e ogni anno si stima vengano diagnosticati dai 400 mila ai 600 mila nuovi casi e registrati 223 mila-300 mila decessi. Il tasso di sopravvivenza a cinque anni è inferiore al 4 per cento nella malattia metastatica in stadio IV. Ebbene, Scchn ne rappresenta circa il 90 per cento e si stima un aumento del 17 per cento dell’incidenza globale tra il 2012 e il 2022. I fattori di rischio di Scchn sono il tabagismo ed il consumo di alcool nonché l’infezione da papilloma virus umano (Hpv), un fattore di rischio che ha portato a un rapido incremento dei casi di Scchn in Europa e nel Nord America. La qualità di vita nei pazienti con Scchn è spesso alterata sia in termini di funzioni fisiologiche (respirazione, deglutizione, ingestione di solidi e liquidi), che di caratteristiche personali (aspetto, modo di parlare e tono di voce), funzioni sensoriali (olfatto e udito) e psicologico-sociali.

La valutazione positiva del Chmp si basa sui dati dello studio 'Checkmate -141', un importante studio randomizzato, in aperto, di fase III, che ha valutato la sopravvivenza globale con nivolumab in pazienti con Scchn precedentemente trattati con terapia contenente platino, rispetto al trattamento scelto dallo sperimentatore - metotrexato, docetaxel o cetuximab - in ambito adiuvante, primario, recidivo o metastatico. Lo studio è stato chiuso anticipatamente, a gennaio 2016, in seguito a una valutazione condotta da un data monitoring committe indipendente che ha concluso che lo studio aveva raggiunto l’endpoint primario di superiorità della sopravvivenza globale nei pazienti trattati con nivolumab rispetto alla terapia scelta dallo sperimentatore. I dati di sopravvivenza globale dello studio 'Checkmate -141' sono stati presentati per la prima volta al meeting annuale dell’American association for cancer research nel 2016. Il profilo di sicurezza di nivolumab nello studio 'Checkmate -141' era in linea con quanto osservato in precedenti studi eseguiti su altre forme tumorali. (MATILDE SCUDERI)