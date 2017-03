Il dottor Edoardo Alesse è il nuovo direttore generale della Fondazione Santa Lucia Irccs. Succede al dottor Luigi Amadio, scomparso in modo improvviso e prematuro lo scorso 12 marzo. Nato a Roma nel 1977 ed economista di formazione, il dottor Alesse ricopriva dal 2005 la carica di Vice direttore generale della Fondazione. Una nomina nel segno della continuità, come sottolineato dallo stesso Alesse: “Continuiamo con altrettanta decisione sul cammino di Luigi Amadio. L’obiettivo è raggiungere al più presto un accordo con la Regione Lazio per l’attività svolta in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale. Insieme, nell’interesse della collettività, puntiamo alla soluzione che Luigi Amadio non ha fatto in tempo a vedere”. Il Presidente e tutta la Fondazione Santa Lucia augurano al dottor Edoardo Alesse buon lavoro e la massima collaborazione nel portare avanti l’eredità lasciata dallo storico direttore generale, Luigi Amadio. (EUGENIA SERMONTI)