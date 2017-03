Quando si parla di salute del cuore, le precauzioni non sono mai troppe e in particolare occorre prestare la massima attenzione ai livelli di colesterolo nel sangue, soprattutto a partire dai 40 anni. Con lo scopo di diffondere una corretta informazione sul ruolo dell'alimentazione nella prevenzione cardiovascolare nasce quindi 'LopiLife, nutriamo la salute del cuore', una campagna educazionale di Essex Italia, società del gruppo Msd, basata sulle linee guida della Società europea dell’aterosclerosi e della Società europea di cardiologia, che si rivolge ai soggetti con livello di colesterolo borderline - quel 36,6 per cento delle donne e 34,3 per cento degli uomini nel nostro paese che presenta un livello di colesterolo nel sangue tra i 200 e i 240 ml/dl - che non necessitano di trattamento farmacologico. I suggerimenti della campagna riguardano lo stile di vita, l'alimentazione e l'utilizzo di integratori alimentari che grazie a principi attivi naturali sono in grado di ridurre alcuni fattori di rischio cardiovascolare, e sono riassumibili in 5 'A':

- Attenzione ai livelli elevati di colesterolo

- Alimenti 'amici' e combinazioni intelligenti, per piatti gustosi e benefici per il cuore

- 'Alleggerire' i condimenti con cotture semplici e rivoluzionarie, che riducano anche i tempi di preparazione

- Attività fisica costante e in misura personalizzata

- Associare un integratore alimentare per l’apporto quotidiano dei nutrienti che aiutano il cuore, favorendo il controllo del colesterolo e del metabolismo glucidico.

Nei prossimi mesi Lopilife promuoverà l’innovazione nella prevenzione attraverso talk show territoriali per i medici, incontri in farmacia per il pubblico, eventi gastronomici di prestigio e una sezione dedicata sul sito www.lopiglik.it, avvalendosi di un team di esperti: Claudio Ferri, direttore della divisione di medicina interna e nefrologia dell'ospedale San Salvatore di L’Aquila, Marco Brancaleoni, medico di medicina generale specialista in cardiologia, Sara Farnetti, specialista in medicina interna e malattie del metabolismo. Insieme a loro, lo chef stellato Luciano Monosilio del ristorante Pipero di Roma che divulgherà l’innovazione sostenibile 'amica del cuore in cucina', con ricette creative, abbinamenti originali, metodi di cottura semplici e rivoluzionari.

"Siamo orgogliosi di presentare una campagna innovativa come 'Lopilife - Nutriamo la salute del cuore' - afferma Nicoletta Luppi, presidente e amministratore delegato di Msd Italia - il progetto si inserisce all’interno di un approccio a 360 gradi fortemente voluto dalle società scientifiche che, partendo da un concetto chiave a noi molto caro come quello della prevenzione, garantisce una risposta appropriata a chi, pur non avendo bisogno di un supporto farmacologico, deve comunque iniziare a tenere sotto controllo il colesterolo e può trovare in uno stile di vita sano e in Lopiglik la soluzione". A queste caratteristiche risponde il nuovo integratore alimentare Lopiglik, che riunisce in un’unica formulazione tre principi attivi naturali con efficacia scientificamente provata - riso rosso fermentato, berberina ed estratto di morus alba -, agendo favorevolmente e in modo simultaneo sui livelli di colesterolo e sul metabolismo degli zuccheri, a integrazione di una dieta appropriata e di un sano stile di vita.

"Quando parliamo di valori di colesterolo borderline, per convenzione diciamo che siamo ancora nella norma, ma nella realtà dei fatti non possiamo stare tranquilli e dobbiamo intervenire, non con farmaci ma con altre strategie: cambiare alimentazione, dedicarsi a una regolare attività fisica quotidiana e assumere un integratore alimentare - afferma Ferri - le evidenze scientifiche dimostrano che Lopiglik in aggiunta a un’alimentazione adeguata e un sano stile di vita, permette di aiutare il controllo del profilo lipidico, attraverso il contributo nella normalizzazione dei livelli del colesterolo totale, del colesterolo Ldl “cattivo”, e anche del profilo glucidico, grazie all’azione del gelso bianco che ha un effetto favorevole sul metabolismo glucidico". Le malattie cardiovascolari sono tuttora la prima causa di morte in Italia e nel mondo. Nel nostro Paese ogni anno circa 75mila persone perdono la vita a causa di malattie ischemiche del cuore. In anni recenti ci si è molto concentrati sui pazienti ad alto rischio. Ma ad alzare i numeri della mortalità sono proprio i pazienti a “rischio basso” o “moderato” che, se singolarmente hanno una minore probabilità di sviluppare un evento cardiovascolare, con la loro numerosità contribuiscono con la maggior quota di eventi. "Le malattie croniche come quelle cardiovascolari insorgono lentamente e possono passare diversi anni prima che si manifestino clinicamente: a quel punto la medicina interviene su una situazione che ormai è di malattia - afferma Brancaleoni - invece, dobbiamo imparare ad agire fin dai primi segnali di alterazione dei parametri, per ritardare l’insorgenza della patologia se non addirittura per impedire che essa si instauri. Portare i livelli di colesterolo totale nel sangue almeno a 200 mg/dl e quelli di Ldl sotto i 110-100 mg/dl è importantissimo, perché è un fattore di protezione nel tempo per lo sviluppo di malattia cardiovascolare".

Ma insieme all’uso quotidiano di un integratore quali altre regole promuove LopiLife? Una regola sostenibile è l’introduzione nella dieta di alimenti amici che consentano di mantenere stabili gli ormoni, principalmente l’insulina prodotta dal pancreas; inoltre, è importante l’attenzione alle combinazioni intelligenti e funzionali tra gli alimenti, valutando il loro effetto sui diversi organi. "Per stare bene e guadagnare salute più a lungo possibile affrontando una sana longevità, dobbiamo imparare a riprogrammare i nostri ormoni a tavola: il primo passo è ridurre l’insulino-resistenza, il secondo passo è saper combinare gli alimenti in modo funzionale. È sbagliato sia mangiare troppi zuccheri, sia troppe proteine - afferma - La cosa giusta da fare è mantenere bassa l’insulina a ogni pasto, assumendo alimenti amici, come il cioccolato, le mandorle, e sostanze estratte dalle piante, come il cardo e il gelso bianco. Gli integratori danno maggiore efficacia benefica all’azione funzionale dei cibi che assumiamo". Cottura a vapore, pentola a pressione, cottura a basse temperature: il segreto dell’innovazione amica del cuore in cucina sono anche le tecniche di cottura semplici e rivoluzionarie, che possono limitare a 15-20 minuti i tempi di preparazione, e che nella campagna si esprimeranno attraverso le ricette d’autore dello chef stellato Luciano Monosilio.

"La cucina stellata è frutto di una grande ricerca di ingredienti, di alchimie che legano i cibi e di cotture che rispettano le materie prime. Lavorando su tutti questi fronti, si possono creare dei piatti che soddisfino il palato e, allo stesso tempo, che siano amici del cuore - afferma Luciano Monosilio - il segreto è utilizzare ingredienti freschi e di qualità, e cucinarli con tecniche e strumenti che non ne distruggano il valore nutritivo e diminuendo l’utilizzo di grassi animali e oli vegetali saturi in favore di erbe e spezie. Da questo punto di vista, un aiuto a una sana alimentazione può venire anche dai metodi di cottura semplici e rivoluzionari, come la cottura a bassa temperatura, quella a vapore o la pentola a pressione, che permettono di mantenere inalterate le proprietà organolettiche e nutritive degli alimenti, limitando l’uso di condimento e di grassi". (MATILDE SCUDERI)

Primo appuntamento con Lopilife a Milano, dal 4 al 7 maggio, per 'Taste of', uno dei festival enogastronomici di maggior richiamo a livello internazionale, dove la campagna sarà protagonista del format 'In cucina con', in cui chef, enologi e altre figure di riferimento del settore enogastronomico si alterneranno coinvolgendo il pubblico in show cooking, degustazioni, workshop che avranno come fil rouge l’innovazione in cucina amica del cuore e i benefici dell’integratore Lopiglik. Lopilife sarà protagonista anche all’evento 'Taste of' di Roma, in programma dal 21 al 24 settembre