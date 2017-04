La nuova età del benessere – Il progresso della medicina estetica rigenerativa’ è il titolo del 38° congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Estetica (Sime) che si terrà quest’anno dal 12 al 14 maggio come sempre al Rome Cavalieri Walford Astoria di Roma. Numeri record contraddistinguono l’edizione 2017: 500 relazioni, oltre 60 sessioni scientifiche, 8 aule didattiche, 20 workshop aziendali, oltre 100 aziende sponsor e ben 15 paesi partecipanti al congresso presieduto da Emanuele Bartoletti.

Questi i temi principali: Terza età: una seconda giovinezza per la medicina estetica; medicina estetica al maschile; skin firming; esercizio fisico e medicina estetica; le cellule staminali nei tessuti: rimpiazzarle o stimolarle?; ringiovanimento non chirurgico vs ringiovanimento chirurgico; medicina estetica e endocrinologia; chemodenervazione: indicazioni alternative; integratori e cute; rimozione dei tatuaggi: metodologie a confronto; La bellezza ‘dentro’: la medicina estetica indaga; la dieta: da moda a scienza; cosmetologia: skincare nell’aging. (MARTINA BOSSI)

Segreteria scientifica: Via Monte Zebio, 28 - 00195 Roma - Tel: 06/3217304 - Fax 06/3217304 sime@lamedicinaestetica.it - www.lamedicinaestetica.it

Segreteria organizzativa: Editrice Salus Internazionale - Via Giuseppe Ferrari, 4 – 00195 Roma - Tel: 06/37353333 - Fax 06/37519315 congresso@lamedicinaestetica.it – www.congressosime.it