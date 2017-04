Perché Zoetis ha deciso di promuovere il progetto Re.agire a sostegno di veterinari e allevatori delle zone colpite dal terremoto?

Il terremoto che ha colpito il Centro Italia lo scorso agosto è stato un evento drammatico, che ha coinvolto migliaia di famiglie, sconvolgendo la loro routine quotidiana e causando gravissimi danni dal punto di vista ambientale, ma anche sociale ed economico:le zone coinvolte dal sisma hanno infatti una forte vocazione zootecnica e agricola e quindi l’impatto in questo senso è ancora più forte. Gli allevamenti e le stalle coinvolti sono circa 25 mila, secondo le stime di Coldiretti, e si parla di oltre 10.000 animali da reddito morti o feriti per gli effetti congiunti delle scosse, che sono andate avanti per diversi mesi, del freddo e del maltempo che nei mesi invernali hanno stretto nella loro morsa gli allevamenti privati di strutture adeguate a proteggere il bestiame. Una vera e propria emergenza medico-veterinaria, davanti alla quale Zoetis non poteva rimanere indifferente, collaborando continuamente con i veterinari aziendali sul territorio e avendo a cuore la salute degli animali: per questo abbiamo deciso di mettere in campo il nostro know-how, contribuendo all’organizzazione di una task force tecnica che supporti allevatori e veterinari e dando la nostra disponibilità per fornire tutti i presidi farmacologici che potranno essere utili ad arginare questa emergenza. Re.agire è un progetto di cui andiamo molto fieri e che rientra nell’ambito della responsabilità sociale che è uno dei pilastri della nostra azienda. Già nei mesi scorsi, abbiamo cercato di dare un contributo alla causa delle popolazioni colpite dal terremoto, supportando l’Addestramento Cani Da Catastrofe Onlus (Acdc), un gruppo di volontari addestrati e pronti a intervenire per aiutare la Protezione Civile nel soccorso di persone disperse, sia in superficie sia in operazioni di salvataggio sotto le macerie, che aveva partecipato alle operazioni di recupero e salvataggio ad Amatrice. Quando abbiamo visto le squadre cinofile in azione ci è apparsa subito chiara l'importanza del loro lavoro e dall'incontro con Acdc è nata l'idea di contribuire alla loro formazione e alla realizzazione di un campo macerie coperto, un ambiente che simula al meglio le condizioni di un’area colpita da un sisma per addestrare le unità cinofile di soccorso, unico nel suo genere in Italia. Un’altra iniziativa per noi molto importante è stata quella messa in campo lo scorso Natale: Zoetis Southern Europe, di cui fa parte Zoetis Italia, ha acquistato prodotti alimentari per un valore complessivo di 6 mila euro dalle zone terremotate dell’Umbria, devolvendo interamente l’acquisto alla Comunità di Sant’Egidio per la preparazione dei pasti che vengono distribuiti quotidianamente ai senza tetto e alle persone disagiate della zona di Roma. Un Natale solidale che ha contribuito a sostenere le attività produttive dei territori coinvolti nel sisma, ma anche una delle realtà maggiormente impegnate in Italia nell’aiuto dei più bisognosi.

Il progetto Re.agire è promosso insieme all’Associazione Italiana dei Medici Veterinari (Anmvi): qual è l’importanza di questa partnership?

È molto importante perché ANMVI è la maggiore rappresentanza dei veterinari italiani e avrà un ruolo fondamentale per gestire i contatti sul territorio con i professionisti che lavorano in queste zone, ma anche per valorizzare il ruolo di una categoria professionale importante come quella dei veterinari, che si sono trovati a dover fronteggiare un’emergenza così grave e che, nonostante si trovassero essi stessi in condizioni personali e familiari molto pesanti, sono stati fin dall’inizio in prima linea e hanno svolto e stanno svolgendo tuttora un lavoro preziosissimo. Per questo li ringraziamo e ringraziamo Anmvi che ha voluto aderire a questa iniziativa.

Zoetis è attiva nel campo della medicina veterinaria da oltre 60 anni; quali sono la sua storia e la sua mission?

Zoetis è la tappa più recente di una lunga storia di innovazione: da oltre 60 anni siamo impegnati nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di un portafoglio diversificato di farmaci e vaccini per uso veterinario al fine di soddisfare le necessità quotidiane di veterinari, allevatori di bestiame e proprietari di animali da compagnia. L’obiettivo di Zoetis è semplice, è la salute animale. Il focus unico sulla salute animale è alla base del nostro impegno a fare in modo che i nostri prodotti, i nostri servizi e le nostre persone siano i più apprezzati nel settore della salute animale in tutto il mondo, dai nostri clienti. Il settore della salute animale è costituito da due importanti segmenti: gli animali da reddito e gli animali da compagnia (tra cui cani, gatti e cavalli). A causa dell’incremento della popolazione umana, dell’espansione della classe media nei mercati emergenti e del costante flusso migratorio di persone dalle aree rurali a quelle urbane, la domanda di animali appartenenti a entrambe le categorie continuerà a crescere. Benché queste tendenze siano vantaggiose per il nostro settore, saremo tutti costretti a confrontarci con la sfida posta dalle sempre più limitate risorse naturali, dalle malattie infettive emergenti e da altre limitazioni. Per aiutare i nostri clienti ad affrontare questi problemi e queste sfide in maniera veramente efficace, Zoetis può avvalersi di tre vantaggi unici, concorrenziali e tra di loro interconnessi:

la capacità di lavorare a stretto contatto con i veterinari e gli allevatori, grazie alla disponibilità dei professionisti più esperti del settore (veterinari, forza vendite, personale tecnico);

lo sviluppo di innovazioni cliniche fondate sulle necessità della pratica medica, sulla ricerca basata sull’evidenza e sulle opportunità di mercato;

una rete di distribuzione globale che mette a disposizione prodotti di alta qualità al momento giusto e nel posto giusto, come richiesto dai nostri clienti.

In una sola frase, che poi è il nostro slogan, Zoetis è ‘Per gli animali. Per la salute. Per te’ e pensiamo che mai come in questo caso, questo slogan calzi perfettamente. (EUGENIA SERMONTI)