Sono disponibili sul numero di marzo della rivista specializzata 'Thrombosis and Haemostasis' i dati di'B-yond', uno studio di estensione ancora in corso, in aperto e non randomizzato che ha avuto come oggetto l'effetto della terapia con eftrenonacog alfa - commercializzato in Italia dal 15 marzo 2017 - in pazienti affetti da emofilia B, una patologia caratterizzata da emorragie spontanee e prolungate da deficit del fattore IX della coagulazione. Il farmaco a base di eftrenonacog alfa è commercializzato in Italia dal 15 marzo 2017. Swedish orphan biovitrum ab (Sobi) e Bioverativ inc. annunciano che i risultati della sperimentazione confermano la sicurezza e l'efficacia a lungo termine del trattamento in profilassi per un periodo di più di tre anni in adulti e adolescenti e di più di un anno e mezzo in bambini al di sotto dei 12 anni d'età. Nello studio, l’endpoint primario di sicurezza era valutare lo sviluppo di inibitori, anticorpi neutralizzanti che possono interferire con l'attività della terapia. Nessun paziente trattato ha manifestato la comparsa di inibitori. "I risultati ad interim dello studio 'B-yond' confermano il profilo di sicurezza del farmaco a base di eftrenonacog alfa e dimostrano che adulti, adolescenti e soggetti in età pediatrica hanno mantenuto bassi tassi di sanguinamento annuale con la sua somministrazione profilattica ogni 1-2 settimane - ha dichiarato John Pasi, principale sperimentatore dello studio e professore di emostasi e trombosi al Royal London hospital - questi risultati provengono dal più lungo studio mai effettuato su una terapia ad emivita prolungata per l'emofilia b, e forniscono ai medici di tutto il mondo importanti approfondimenti e informazioni circa il trattamento di questa malattia".

I pazienti precedentemente trattati che hanno completato gli studi di fase III 'B-long' e 'Kids B-long' potevano essere arruolati in uno dei tre gruppi di trattamento di B-yond, basati, rispettivamente, su profilassi settimanale, individuale o modificata. Un ulteriore braccio di trattamento al bisogno è aperto solo ai partecipanti adulti e adolescenti. Al momento dell'estrapolazione dei dati ad interim, risultavano arruolati 116 soggetti di sesso maschile "I risultati convalidano il profilo di sicurezza ed efficacia a lungo termine del farmaco e mostrano che la maggior parte dei partecipanti è stata in grado di mantenere un'adeguata protezione mediante somministrazioni settimanali o ad intervalli ancora più lunghi" ha spiegato Maha Radhakrishnan, vice presidente senior del settore medico a Bioverativ. "Insieme a Bioverativ, rimaniamo concentrati sull'avanzamento della ricerca per poter comprendere meglio i potenziali benefici della terapia per le persone affette da emofilia b" ha dichiarato Krassimir Mitchev, vice presidente e capo dell'area medica emofilia di Sobi. Inoltre i dati dello studio non riportano alcuna segnalazione di gravi reazioni allergiche o anafilattiche associate al trattamento, di eventi trombotici vascolari o di decessi. (MATILDE SCUDERI)