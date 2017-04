4 milioni di pazienti, 23 per cento di diagnosi in più negli ultimi anni, 9 milioni di euro all'anno: questi sono solo alcuni dei numeri del diabete di tipo 1 in Italia ma bastano a far capire quale sia l'impatto di questa patologia sul nostro Servizio sanitario nazionale (Ssn). Un ruolo primario nel far lievitare le spese relative al diabete è detenuto dalle ospedalizzazioni dei pazienti - che costituiscono il 59,6 per cento dei costi - evento purtroppo non raro per chi soffre di questa malattia. Alla luce di questi dati diviene palese che diminuire il numero di ospedalizzazioni comporterebbe un beneficio doppio, per la qualità della vita dei pazienti e per finanze del Ssn e che quindi è cruciale sviluppare dispositivi di monitoraggio continuo dei livelli glicemici affidabili, che evitino ipoglicemia e complicazioni. Il sistema di monitoraggio delle strisce reattive sta infatti diventando obsoleto rispetto a tecnologie più recenti, che si avvalgono di un sensore sottocutaneo in grado di sorvegliare continuativamente i livelli glicemici del paziente per una settimana, al termine della quale va sostituito.

Roche diabetes care e Senseonics hanno sviluppato una tecnologia che compie un ulteriore passo in avanti rispetto a quelle già disponibili sul mercato: è il dispositivo Eversense, composto da un sensore sottocutaneo - trattato con una esigua quantità di cortisone per evitare rigetto e incapsulamento - che, grazie ad un trasmettitore che si applica alla pelle del paziente con un adesivo, trasmette i dati relativi alla glicemia agli smartphone ad esso collegati. Tutto questo per ben 90 giorni di fila. I pazienti che stanno utilizzando questa novità tecnologica - 7 in Italia - hanno finora espresso grande soddisfazione per la facilità d’uso del dispositivo, per la sicurezza e affidabilità del dato di rilevazione della glicemia e per il miglioramento nella gestione quotidiana della malattia. Tre di loro sono stati impiantati a Padova dal team della dottoressa Daniela Bruttomesso dell'unità operativa complessa di malattie del metabolismo, due sono stati impiantati a Olbia presso il centro di diabetologia dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Olbia diretto dal dottor Giancarlo Tonolo e altri due hanno ricevuto il dispositivo presso l’azienda ospedaliero universitaria Mater Domini di Catanzaro dove opera la professoressa Concetta Irace del dipartimento di scienze della salute.

“Si tratta di un vero e proprio cambio di paradigma nella gestione del diabete. Strumenti di monitoraggio come questo consentono di aumentare la qualità di vita e di ottimizzare il controllo metabolico. Siamo certi di aver portato in Italia un enorme beneficio per le persone con diabete – ha affermato Massimo Balestri, general manager di Roche Diabetes care Italy – e continueremo in questa direzione perché è nello spirito della nostra azienda: innovare e ricercare soluzioni che aumentino il tempo trascorso nel target ottimale, con l’unico obiettivo di aumentare le aspettative di vita e la qualità della stessa per tutte le persone con diabete. Continueremo a portare innovazione oggi per garantire loro un domani migliore”.

Sono molti i vantaggi che offre questa tecnologia: il trasmettitore è rimovibile in modo semplice e senza rischi ed è quindi compatibile con qualsiasi tipo di attività, da una cena fuori o una banale passeggiata ad un’attività sportiva agonistica. Inoltre vibra ed emette suoni, avvertendo il paziente delle variazioni metaboliche in corso con una serie di allarmi che consentono di sapere tempestivamente cosa avviene all'interno del proprio organismo anche mentre non è possibile guardare il telefono, ad esempio quando si sta guidando; da notare che grazie alla presenza di un algoritmo predittivo è possibile segnalare preventivamente di probabili episodi di ipo o iperglicemia. Inoltre il sensore non viene influenzato dalle condizioni della pelle poiché si tratta di un sistema di misurazione a fluorescenza. Il sistema Eversense viene inserito durante una seduta ambulatoriale di pochi minuti. Il sensore viene impiantato a livello sottocutaneo sulla parte superiore del braccio. È sufficiente un’incisione millimetrica per l’inserzione del sensore e l’impianto è eseguito in anestesia locale.

“Siamo entusiasti dell’esperienza italiana con Eversense, e della qualità dei team diabetologici incontrati – ha dichiarato Lynne Kelley, chief medical officer della Senseonics inc. - siamo lieti di poter confermare il nostro impegno nell’evoluzione continua di questo sistema, un esempio concreto è il nuovo trasmettitore di Eversense che sarà disponibile nelle prossime settimane. Il 57 per cento più sottile e il 55 per cento più leggero rispetto all’attuale, praticamente la metà, il nuovo trasmettitore sarà anche water resistant. E questo è solo l’inizio”.

"Siamo arrivati a comprendere che per una corretta gestione del diabete non è importante avere la fotografia del dato esatto in un particolare momento, è invece fondamentale avere sempre la possibilità di controllare l'andamento dei livelli metabolici - ha dichiarato Toniolo - perché tra due misurazioni ottenute con le strisce intercorre un intervallo di tempo durante il quale non si sa cosa avviene. Con questo nuovo sistema possiamo sapere tutto del metabolismo e capire in che modo reagisce agli eventi. Questo comporta una terapia più personalizzata - quindi migliore e spesso con dosi minori di insulina - più tranquillità anche per i familiari e più libertà per il paziente". (MATILDE SCUDERI)