Dal 15 al 17 giugno 2017 si terrà a Parigi un appuntamento imperdibile per gli amanti dell'innovazione: si tratta della seconda edizione di Viva technology che quest'anno si apre al connubio tra startup e scienze della vita. L'evento vedrà la partecipazione di Sanofi come gold sponsor e vedrà la partecipazione di più di oltre 300 speaker, 50mila visitatori, 5mila startup. Quest'ultime avranno una grande occasione per incontrare le grandi aziende e presentare i propri progetti. All’interno di Viva technology nasce Tech for health, la startup competition promossa da Sanofi a livello globale. Si va dalla telemedicina all’integrazione delle cure, fino all’accelerazione dei trial clinici. I partecipanti ricadono in undici le categorie che raccolgono altrettante sfide per trovare soluzioni che migliorino la qualità di vita delle persone:

Trovare nuove idee per la telemedicina. Migliorare l’accesso alle cure e la qualità del monitoraggio della salute da remoto. Come superare le sfide della distanza e del tempo nella relazione tra le persone e i professionisti della salute grazie alla tecnologia? Accelerare i trial clinici. La tecnologia può velocizzare l’accesso all’innovazione per le persone che devono affrontare sfide di salute. Come accelerare e rafforzare i processi dei trial clinici? Vivere con condizioni croniche. Progettare un "compagno di salute", una soluzione che aiuti le persone con patologie croniche nella gestione della salute e della loro vita. Ripensare la mobilità e la collaborazione in Sanofi. Come creare team di successo in un contesto in crescente trasformazione? Come aumentare la collaborazione in un ambiente mutevole, internazionale e in continuo spostamento? Diffondere la conoscenza su patologie e terapie. Disseminare la conoscenza tra i professionisti della salute per una migliore cura. Come si può aiutare i professionisti della salute a comprendere in profondità patologie e terapie? Dalla diagnosi precoce all’azione. Una diagnosi accurata e tempestiva può scatenare una rapida presa di decisione che può fare la differenza. È possibile creare uno strumento di diagnosi preciso, pratico e accessibile che permetta l’individuazione precoce di una patologia e una rapida risposta? Individuare nuove idee per migliorare l’operatività nel settore pharma. Come è possibile, grazie alle tecnologie, creare nuove opportunità e migliorare i processi di produzione, controllo e distribuzione dei farmaci? Influenza: una seria minaccia per la salute. Come aumentare la copertura vaccinale contro l’influenza per proteggere le persone dalle possibili complicanze, grazie alle nuove tecnologie? Ridurre i tempi di approvazione. Accelerare l’approvazione dei contenuti da 4-16 settimane a 1 giorno oppure 1 ora. Come possiamo ripensare totalmente i processi di revisione e approvazione, nel rispetto delle regolamentazioni in vigore in ogni parte del mondo? Come vivere una vita sana. Un "Navigatore della salute a 360°" per supportare il normale funzionamento dell’organismo. Come le nuove tecnologie possono incoraggiare corretti stili di vita e offrire una guida personalizzata per un percorso individuale di salute? Dati integrati per migliorare la salute delle persone. Usare le tecniche più avanzate di analisi e integrazione dei dati per aumentare la conoscenza e creare innovazioni dirompenti nella pratica clinica quotidiana. Come imparare dai dataset di Sanofi e dai database esterni e sviluppare nuovi approcci?

Tra tutte le candidature Sanofi selezionerà le 30 startup che potranno partecipare a Viva Technology: a guidare la selezione e la scelta da parte della giuria saranno la maturità della soluzione, la sua rilevanza, il potenziale mercato, il business model, le skill e l’esperienza scientifica. Ulteriori informazioni sul sito di Viva Technology. (MATILDE SCUDERI)