Quali sono gli obiettivi e le attività del progetto Re.agire, promosso da Zoetis e ANMVI per sostenere gli allevatori e i veterinari delle zone colpite dal sisma?

Il primo passo da parte di Zoetis è stato quello di organizzare una task force, composta da esperti di salute animale interni ed esterni all’azienda, ed attivare una collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche finalizzata a fornire un servizio diagnostico, di supporto ai problemi sanitari e gestionali delle aziende come aiuto pratico ai veterinarie agli allevatori. Questo significa che in alcune aree specifiche saranno messi a punto,assieme ai veterinari di zona, dei protocolli che aiuteranno gli allevatori ad individuare e gestire i problemi quotidiani di salute degli animali da reddito, scaturiti dall’effetto congiunto delle scosse e del maltempo in seguito al terremoto che ha colpito il Centro Italia negli ultimi mesi, individuando le soluzioni dal punto di vista sanitario.

E quali sono le aree che avete individuato?

Le aree specifiche di supporto sono le seguenti:

bovini da latte – qualità del latte e controllo mastiti;

bovini da carne – diagnostica mortalità neo e perinatale (forme enteriche e respiratorie);

ovini da latte – diagnostica generale, diagnostica parassitosi e controllo mastiti;

suini – attività di formazione sulle principali patologie.

Come si concretizzerà questo supporto?

Zoetis si occuperà di fornire un servizio di consulenza affidato alla task force tecnica e, sulla base della diagnosi, attraverso check e screening sierologici e batteriologici per i capi di bestiame degli allevamenti che hanno subito danni, metterà a disposizione le soluzioni finali terapeutiche per far sì che i problemi quotidiani che possono colpire gli allevamenti non diventino un’ulteriore preoccupazione per gli allevamenti delle zone colpite dal sisma, che si trovano a dover gestire anche diversi altri problemi dal punto di vista organizzativo e logistico. Vogliamo dare una mano a questi allevatori, cercando di facilitare loro la vita quotidiana per poter andare avanti nella risoluzione di criticità importanti come quelle della ricostruzione, della collocazione dei capi di bestiame e della continuità nella produzione per mantenere la sostenibilità delle loro aziende, sollevandoli da tutti quelli che possono essere i problemi sanitari riscontrabili giornalmente.

In che modo sono state individuate le aree di intervento e i principali bisogni di veterinari e allevatori nelle zone colpite dal terremoto?

Le aree di intervento e i bisogni quotidiani di veterinari ed allevatori sono stati individuati attraverso un confronto molto prezioso con l’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche. L’Istituto Zooprofilattico tra l’altro si sta occupando, in collaborazione interdisciplinare sia con la Protezione Civile che con i Ministeri interessati, ovvero il Ministero dell’Agricoltura e il Ministero della Salute, di censire gli allevamenti colpiti nella zona del sisma,istituendo un vero e proprio sistema metodologico di censimento e di valutazione dei problemi che hanno riguardato gli allevamenti, che è stato instaurato prima nelle Regioni di competenza, quindi Umbria e Marche, e poi è stato esteso alle altre due Regioni colpite dal sisma, Lazio e Abruzzo.

Un lavoro a quattro mani

Attraverso il confronto siamo riusciti ad inquadrare quelli che sono, secondo Zoetis e secondo l’Istituto Zooprofilattico, gli aspetti che possono essere affrontati in maniera efficace, che colpiscono in maniera importante o potenzialmente importante gli allevamenti e che già sappiamo essere richiesti, perché sono aree per le quali già sono pervenute richieste di copertura e supporto dalle zone colpite dal sisma, per cercare di dare una soluzione che sia la più completa possibile, che parta dalla diagnosi, dalla valutazione dei problemi che ci sono in allevamento fino alla risoluzione attraverso l’adozione di protocolli terapeutici chiaramente mirati secondo le valutazioni di laboratorio o di campo che vengono fatte. Questo sempre in collaborazione con i veterinari aziendali, che sono i nostri principali partner, che in questo momento, in queste zone così disagiate stanno svolgendo un lavoro preziosissimo e molto difficile, anche dal punto di vista psicologico.

All’interno della task force ci sono dei ruoli, delle competenze specifiche?

Sicuramente, alcune persone all’interno della task force si occupano di aspetti specifici, ad esempio il Dottor Diuccio di Zoetis si occuperà della qualità del latte, di coordinare insieme all’Istituto Zooprofilattico la raccolta dei dati e cercare di fornire supporto ai veterinari aziendali e quindi agli allevatori nella scelta delle soluzioni migliori, assicurandosi che dette soluzioni arrivino in allevamento. Io stesso ho un ruolo specifico, avendo esperienza dal punto di vista della riproduzione mi metterò a disposizione di tutti quelli che hanno bisogno per cercare di valutare, analizzare le tipologie di problemi che ci sono e magari dare qualche consiglio di management o di gestione che possa speriamo facilitare la loro vita; questo però senza il supporto di analisi diretta ma in termini di valutazione delle possibili situazioni aziendali, cercando di risolvere i possibili problemi che emergeranno. Personalmente poi sono particolarmente motivato perché sono un veterinario anche io e, nonostante lavori nell’industria, sono tuttora iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari, ma soprattutto conservo l’anima del veterinario, che in questi casi è, diciamo così, molto “sensibilizzata”. (PIERLUIGI MONTEBELLI)