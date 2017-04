Un uomo e una donna. Un bar a fine giornata e poi un appartamento. Un copione apparentemente già scritto, eppure, minuto dopo minuto, via via più inaspettato e imprevedibile. Questa è in estrema sintesi la trama di 'Montagne russe', spettacolo teatrale tratto da un testo del pluripremiato drammaturgo e regista francese Eric Assous, in prima nazionale a partire dal 5 maggio fino al 14 maggio nel milanese 'Teatro Titta - La cavallerizza'. A portare nel nostro paese uno dei testi più rappresentativi di Assous, un vero e proprio caso in Francia ma ancora relativamente poco rappresentato nei teatri italiani, è La Gare, progetto di ricerca artistica multidisciplinare nato in seno alla Compagnia eccentrici dadarò, con la regia di Fabrizio Visconti.

Attraverso una commedia all’apparenza godibilissima per ritmo e capacità inventiva, Assous riesce a veicolare una tagliente riflessione sul tema dei rapporti familiari e sul valore della responsabilità nei confronti degli altri. Il serrato confronto tra i due protagonisti si gioca tutto sulla scena di un set domestico, a tratti ‘violato’ dall’intrusione di suoni e luci del mondo esterno, percepiti in lontananza più o meno marcata, come ad inserire la vicenda particolare dei due personaggi nel più ampio fluire della vita dell’umanità contemporanea. La costruzione drammaturgica di Montagne russe - il cui debutto, nel 2004, è stato segnato dall’interpretazione di Alain Delon e Astrid Veillon - vive su una tensione dialogica fortissima e a tratti esilarante nello svelare le piccole maschere che ciascun individuo si costruisce per ottenere una compensazione alla propria solitudine, o anche solo alla percezione del tempo che passa, da sempre oggetto di conflitto per l’essere umano e sempre di più in una società votata all’efficienza e alla competitività. La dinamica implacabile che, per tutto l’arco del testo, impronta il rapporto tra i due personaggi - portati in scena da Antonio Rosti e Rossella Rapisarda - viene ribaltata nel finale, in cui si svela il segreto che lega i due protagonisti.

Il regista Fabrizio Visconti gioca sapientemente sul doppio livello drammaturgico - brillante in superficie e drammatico nel sottotesto - alternando registri diversi di messinscena e seminando lungo il percorso indizi mai svelati della grande svolta che attende lo spettatore nel finale dell’opera. “Il gioco scenico prevede una sorta di movimento cinematografico dello sguardo, che passa dalla dinamica apparente del rapporto tra i personaggi, allo sviluppo di un percorso interno degli stessi, attraverso un semplicissimo diaframma visivo e interpretativo. Lo stile recitativo, più cinematografico che teatrale, meno portato e più attraversato, consente, da un lato, di godere delle sfumature ritmiche del dialogo, dall’altro di entrare nel dettaglio dell’emotività dei personaggi, avvicinandoli allo spettatore, pur senza pretendere un naturalismo fittizio che proprio il gioco scenico svelato permette di allontanare, conservando la qualità esemplare della vicenda”. (MATILDE SCUDERI)