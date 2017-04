Quali sono ad oggi i principali bisogni insoddisfatti dal punto di vista medico veterinario per gli animali da reddito degli allevamenti nelle zone colpite dal terremoto?

Lo scorso novembre è stato approvato dal Consiglio dei ministri un Decreto che autorizza la spesa di oltre 10 milioni di euro per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina, dei settori ovicaprino e suinicolo nell’ambito dei ‘nuovi interventi urgenti’ per le popolazioni e le aree colpite dal sisma. Dopo questo decreto, importante quanto si vuole, i nostri colleghi sono i primi che hanno toccato con mano le criticità che il mondo zootecnico con tutto il suo indotto ha dovuto contrastare, tra mille cavilli burocratici e non solo. Grazie agli immediati interventi dei medici veterinari sia pubblici che privati si è potuto stilare un primo bilancio sia delle perdite zootecniche che strutturali, alle quali comunque non si è avuta una risposta immediata da parte degli organismi preposti. Inoltre i colleghi che sul territorio si sono occupati del primo soccorso e delle prime cure per gli animali degli allevamenti nell’immediato post-terremoto, si sono trovati chiaramente in difficoltà a richiedere un compenso, con conseguenti perdite economiche, ma con grande senso di responsabilità e un elevato grado professionale hanno continuato ad operare ottemperando alle necessità che quotidianamente emergevano. I colleghi del Ssn con estrema determinazione hanno censito, mappato, rinvenuto animali dispersi e consigliato gli allevatori bisognosi convogliando verso i tavoli di lavoro regionali le necessità che emergevano quotidianamente.

Con quali risultati concreti?

Oggi possiamo affermare che grazie alla determinazione di alcuni colleghi ed amministratori locali, ma anche alle diverse iniziative di supporto attivate, i nostri colleghi di Norcia e delle altre aree limitrofe possono svolgere al meglio la loro missione professionale cercando di fronteggiare i problemi che possono emergere in situazioni del genere. L’importante è non dimenticare, mai, perché ora come mai servono sostegno ed incoraggiamento per andare avanti e ricostruire, oltre alle case, anche le coscienze e il sistema economico di un territorio duramente colpito.

L’Umbria è stata una delle regioni colpite al cuore dal sisma: qual è stata la sua esperienza personale e in che modo vi siete attivati, come Anmvi Umbria, per fronteggiare l’emergenza sul territorio?

All'indomani dell'evento ognuno di noi ha pensato a cosa avrebbe fatto in quella circostanza. Le notizie erano poche e poco chiare; sapevamo però che nessuno aveva subito danni personali di salute. Questa è una terra fatta di uomini e donne forti, abituata ad eventi sismici, quindi fortunatamente eravamo già in allerta, fuori dalle case. Con la città di Norcia distrutta, i paesi vicini con danni importanti, un territorio vasto e frammentato, la gente è si ritrovata smarrita, ma comunque è rimasta ancorata al proprio lavoro, alla propria quotidianità, ai propri progetti, anche quelli improvvisamente svaniti. Cosa avrei potuto fare io, medico veterinario, in quelle circostanze? Dare una mano ai colleghi, aiutarli nel quotidiano e nell’immediato.

Come si è concretizzato questo aiuto?

Da subito si è attivato il coordinamento di tutte le realtà del variegato mondo veterinario: l'Ordine dei medici veterinari della provincia di Perugia guidato dal presidente Sandro Bianchini, ha coordinato un gruppo che coinvolgeva anche rappresentanti Anmvi, Enpav, Fnovi, Aetemp e diversi privati che è partito subito per Norcia e siamo tutti scesi in campo promuovendo iniziative a favore dei colleghi colpiti dal sisma, in modo da trovare loro una sistemazione dignitosa per offrire un servizio adeguato agli utenti sia del servizio pubblico che privato. Una volta sul posto sono state individuate subito le necessità, e grazie a sottoscrizioni, iniziative pubbliche e private, iniziative di sostegno mirate promosse da Anvmi, ma soprattutto grazie alla collaborazione di tutti siamo riusciti prima a fornire dei camper a chi era rimasto senza una casa e poi anche ad inaugurare un presidio per la medicina veterinaria pubblica e privata. Ognuno di noi sente di aver contribuito alla realizzazione di un sogno: io personalmente ho capito cosa significa solidarietà, ho conosciuto uomini e donne importanti, che hanno rubato del tempo alla propria vita per donarlo ad altri. L’emergenza non è finita, c’è sicuramente ancora tanto bisogno di supporto e di aiuto, ma è importante sapere di non essere abbandonati. (LAURA FUSILLO)