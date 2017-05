Cosa lega la psoriasi e l'asma bronchiale? E la malattia di Crohn e l'artite? Apparentemente nulla, si tratta infatti di patologie estremamente diverse tra loro, che tuttavia hanno una importante caratteristica in comune: si tratta di malattie immuno-infiammatorie ovvero correlate a un malfunzionamento del sistema immunitario. In occasione della giornata internazionale dell’immunologia, Humanitas ha presentato l’Immuno center, il primo centro italiano nato per fornire supporto ai pazienti affetti da questo tipo di patologie, la cui origine molto spesso rimane misteriosa. “Grazie alla miglior conoscenza dei meccanismi di comunicazione del sistema immunitario - spiega il professor Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas e docente della Humanitas university - abbiamo fatto grandi progressi nel controllo delle malattie autoimmuni e infiammatorie. Humanitas ha avuto un ruolo importante in questi progressi, dal punto di vista della ricerca sia clinica sia preclinica. Di fronte a noi, però, abbiamo ancora sfide importanti: la personalizzazione delle terapie, l’approccio integrato al paziente, lo sviluppo di nuove strategie diagnostiche e terapeutiche e, soprattutto, la rieducazione del sistema immunitario che sbaglia bersaglio e si dirige contro se stesso. Una conquista fondamentale che non può prescindere dalla ricerca, sia in laboratorio sia al letto del paziente”.

Si tratta di patologie con un'incidenza molto alta: le malattie infiammatorie croniche intestinali colpiscono circa 200mila persone, quasi il 25 per cento dell popolazione convive con una forma di allergia e il 6 per cento con l’asma. Infine, le malattie reumatiche infiammatorie colpiscono tra l’1 e il 2 per cento della popolazione mentre quelle dermatologiche l’8 per cento circa. I pazienti che soffrono di malattie autoimmuni e infiammatorie spesso non sono affetti da una sola di queste patologie: necessitano dunque di una visione integrata e trasversale della propria condizione di salute, oltre che di diagnosi e cure personalizzate e innovative. Per questo l'Immuno center, concepito in un’ottica di medicina di precisione, integra la ricerca con le competenze cliniche di diverse specialità quali gastroenterologia con il professor Silvio Danese, pneumologia e allergologia con il professor Giorgio Walter Canonica, dermatologia con il professor Antonio Costanzo e reumatologia con il professor Carlo Selmi. Lo stretto legame tra ricerca e attività clinica consente di trasferire più velocemente dal laboratorio al letto del paziente le ultime scoperte, come la sperimentazione di nuovi marcatori per diagnosticare e monitorare la malattia: i pazienti possono così beneficiare di un più facile accesso a nuove terapie, trasversali a diverse patologie. “Le malattie infiammatorie croniche intestinali, ad esempio - commenta Danese, coordinatore dell’Immuno center, responsabile del Centro malattie infiammatorie croniche intestinali e docente della Humanitas university - hanno meccanismi molecolari comuni alle patologie infiammatorie della pelle e delle articolazioni. La comprensioni di tali complessi meccanismi fornisce la base per l'innovazione terapeutica attraverso i nuovi farmaci biologici, che permettono di trattare contemporaneamente l'infiammazione presente in organi diversi”. I pazienti che presentano più localizzazioni di organo sono a più alto rischio di comorbidità ed è quindi fondamentale controllare l’infiammazione spegnendola. “La pelle è spia di numerose malattie sistemiche - spiega Costanzo - e l’infiammazione cutanea può favorire la comparsa di malattie cardiovascolari, reumatologiche e dell’apparato respiratorio. Per questi motivi il paziente con malattie infiammatorie cutanee come psoriasi, dermatite atopica o orticaria, deve essere gestito dal dermatologo assieme ad un team multidisciplinare di professionisti”.

“Le malattie reumatiche sono spesso sistemiche, ossia possono colpire organi diversi - spiega Selmi - I pazienti affetti da artrite, ad esempio, frequentemente sviluppano psoriasi, malattie infiammatorie intestinali ed infiammazione polmonare. Fondamentale, dunque, mettere il paziente al centro di una visione clinica globale, per seguirlo a 360 gradi così da garantirgli cure più efficaci e personalizzate che prevengano le disabilità”. “La moderna pneumologia necessita di un team multidisciplinare per una gestione ottimale del paziente asmatico o affetto da altra malattia infiammatoria polmonare - commenta Canonica - Lo pneumologo-allergologo applica la medicina di precisione, che bersaglia con farmaci biologici il meccanismo da cui origina la malattia e che spesso è comune a più patologie di differenti organi. Applica inoltre la medicina personalizzata, che mette al centro il paziente, fruendo dell’apporto del dermatologo, del gastroenterologo e del reumatologo”. Le malattie autoimmuni e infiammatorie sono sempre più diffuse e possono essere considerate paradigma delle malattie di genere. Ne è un esempio l’artrite reumatoide, che nelle donne ha un’incidenza di 7:1 rispetto agli uomini. La decisione di aprire il centro conferma la volontà di Humanitas di prestare particolare attenzione a prevenzione, diagnosi e cura delle patologie femminili, come dimostra l’ottenimento per il terzo anno consecutivo dei bollini rosa conferiti dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), per il progetto 'Ospedale donna'. (MATILDE SCUDERI)

Alcune malattie trattate dall'Immuno center

· Gastroenterologia: malattie infiammatorie dell'intestino, ovvero malattia di Crohn, colite ulcerosa, colite indeterminata e coliti microscopiche;

· Dermatologia: psoriasi, dermatite atopica del bambino e dell’adulto; orticaria, idrosadenite suppurativa, sclerodermia, lupus cutaneo e le malattie autoinfiammatorie;

· Pneumologia: asma bronchiale, flogosi allergica, eosinofilie distrettuali e sistemiche - inclusa la poliposi-, Churg-strauss syndrome, mastocitosi, bronco pneumopatia cronica ostruttiva;

· Reumatologia: artrite reumatoide e spondiloartriti - psoriasica ed associata ad malattie infiammatorie croniche intestinali, connettiviti come lupus, sclerosi sistemica, miositi, sindrome di Sjögren.