La Scuola internazionale di medicina estetica della FIF è giunta al suo 27° anno. Che bilancio può fare, dopo un’esperienza di oltre un quarto di secolo di insegnamento ai giovani medici? La vita ci insegna che gli investimenti migliori sono quelli i cui risultati positivi si possono misurare nel lungo periodo e questa è esattamente la realtà che sta dimostrando la nostra Scuola. Un’offerta formativa seria, scientifica e globale portata avanti con tenacia e competenza dal compianto professor Carlo Alberto Bartoletti e ora continuata dal figlio, Emanuele Bartoletti, che si è rivelata apprezzata e sempre all’altezza di soddisfare le esigenze lavorative dei giovani medici che si affacciano all’esercizio della professione.

Avete fatto passi avanti nel progetto, annunciato in passato, di aggiornamento periodico post-scuola dei vostri diplomati, che ormai sono oltre un migliaio?

E anche di più, dal momento che ogni anno si diplomano all’incirca sessanta corsisti. Ormai i medici estetici formati dalla Scuola coprono abbondantemente tutto il territorio nazionale e in parte anche estero, pronti a soddisfare in maniera seria e responsabile i bisogni dei pazienti. Il tutto in un frangente sociale in cui le facilonerie e gli atti medico estetici poco responsabili, con conseguenze anche drammatiche, sono sotto gli occhi di tutti. L’annuale Corso di aggiornamento per diplomati è sempre l’occasione per mantenere vivi i contatti con la Scuola e con la Società Italiana di Medicina Estetica che fin dall’inizio gestisce scientificamente la Scuola. I temi trattati, scelti e approfonditi dal direttore e dal Consiglio di direzione, sono sempre all’insegna delle novità e degli argomenti più discussi su cui la Scuola coglie l’occasione per prendere posizione e orientare i propri diplomati.

L’ospedale Fatebenefratelli dell’isola Tiberina a Roma ha un ambulatorio di medicina estetica che applica tariffe ‘calmierate’ per i pazienti e rappresenta un’occasione di tirocinio ‘sul campo’ per i giovani medici della stessa Scuola. Sono previste novità in tema di prestazioni e di servizi offerti ai pazienti?

Sicuramente la ricollocazione del Servizio Ambulatoriale di Medicina Estetica nei nuovi spazi messi a disposizione dall’Ospedale, al terzo piano della scala B, ha influito positivamente sia sull’offerta assistenziale che su quella didattica per i discenti della Scuola. Tra le novità del Servizio all’utenza, oltre all’apertura dell’Ambulatorio anche di sabato, l’introduzione di alcuni servizi: le visite e i trattamenti di tricologia, le consulenze sulle complicanze di medicina estetica, il nuovo peeling PRX, la biostimolazione con plasma arricchito di piastrine in collaborazione con il Centro Trasfusionale dell’Ospedale.

Come funzionano gli ambulatori per le complicanze della medicina estetica e quello per la cosmesi per i pazienti oncologici?

Dal 2008 è attivo presso il Servizio Ambulatoriale di Medicina Estetica un Ambulatorio dedicato ai pazienti che abbiano avuto un evento avverso ad un trattamento di Medicina Estetica. Ormai diventato riferimento nazionale, accoglie pazienti da tutta Italia e ha accumulato ad oggi un’esperienza unica in questo particolare ambito clinico. Altro campo d’azione della medicina estetica all’interno dell’Ospedale è il rapporto con l’oncologia e la radioterapia: medici estetici sono a disposizione dei pazienti oncologici per prescrivere prodotti cosmetici o cosmeceutici che li aiutino ad alleviare gli effetti secondari delle terapie a livello cutaneo permettendo talvolta il completamento della terapia. Gli operatori medici e le cosmetologhe dell’Ambulatorio di Medicina Estetica sono pronti a fornire tutte le informazioni utili per le prenotazioni di visite e controlli di chiunque abbia necessità di un’assistenza di questo tipo, sarà sufficiente chiamare il numero 06.6837235.

E’ certamente ‘non comune’ che un’istituzione religiosa si occupi di medicina estetica, superficialmente ritenuta ‘frivola’ da molti: eppure le liste di attesa del vostro ambulatorio sono sempre più lunghe

La fidelizzazione del paziente deriva sicuramente dall’impegno e dalla serietà professionale degli operatori medici del nostro Servizio. La medicina estetica, solo per il fatto che si occupa principalmente dell’aspetto esteriore del paziente, non è per questo da considerarsi frivola, al contrario, il più delle volte interviene sull’inestetismo mal accettato che può essere causa di disagio e malessere psicofisico. La filosofia assistenziale dell’Ordine dei Fatebenefratelli è quella di prendersi cura dell’individuo in senso globale: proprio nell’ottica del miglioramento e del benessere della persona in tutti i suoi aspetti, la Medicina Estetica trova accoglienza sotto l’egida religiosa del nostro Ospedale. (LAURA FUSILLO)

Info: Servizio Ambulatoriale – 06.6837235

Scuola Internazionale di Medicina Estetica - 06.68370562/68370557