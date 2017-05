Si è concluso negli scorsi giorni a La Habana il 'IX Congresso internazionale di chirurgia Italia-Cuba', evento sponsorizzato da una delle aziende leader nella produzione di suture chirurgiche, l'italiana Assut Europe. Il Congresso - che quest'anno ha avuto come tema portante quello della innovazione tecnologica in chirurgia - nasce con l'obiettivo primario di sviluppare di una duratura collaborazione scientifica tra i due paesi, grazie soprattutto all'impegno dal professor Pasquale Berloco, direttore del dipartimento di chirurgia generale, chirurgie specialistiche, cardiochirurgia e trapianti d'organo dell'Università di Roma 'La Sapienza' e vera e propria anima di quello che è diventato nel corso del tempo un appuntamento fisso per i chirurghi di entrambi i paesi. Lo abbiamo incontrato nella capitale cubana e gli abbiamo chiesto di raccontarci qualcosa di più del convegno.

Professore, come è nato il sodalizio tra la chirurgia italiana e quella cubana?

Nasce 11 anni fa: durante i primi due anni si sono svolti degli incontri scientifici informali ma in seguito, visto il grande interesse che suscitava questo rapporto, abbiamo ufficializzato realizzando una onlus in Italia con il supporto dell'ambasciata cubana a Roma, l'Associazione per lo sviluppo delle scienze chirurgiche Italia pro Cuba onlus, con lo scopo di sviluppare i rapporti scientifici nell'ambito dello sviluppo della chirurgia. Molteplici sono poi i motivi che mi hanno a stringere rapporti proprio con Cuba, in primo luogo le mie personali inclinazioni, poiché durante la mia carriera universitaria ho sempre cercato di instaurare collaborazioni con paesi in fase di sviluppo creando interscambi culturali, per me non è la prima attività di questo tipo: avevo iniziato anni fa con i paesi dell'Est al momento della caduta del muro di Berlino, portando i primi trapianti in Romania, Polonia, Bulgaria. L'interesse si è in seguito spostato verso i paesi mediorientali, dove ho iniziato attività di sviluppo della cardiochirurgia e di trapianti in paesi quali lo Yemen e gli Emirati arabi. La situazione orientale purtroppo è precipitata negli ultimi anni e sono stato costretto ad abbandonare i miei progetti in quella zona del mondo. Ed ecco che mi sono rivolto a Cuba, dove ero riuscito a trovare dei contatti di natura scientifica, e ho trovato un terreno estremamente fertile: vi è infatti una forte affinità di interessi e di cultura tra i nostri paesi e in più c'è un forte desiderio di medici e chirurghi cubani di confrontarsi con il mondo. Tutto questo mi ha stimolato molto, quindi è iniziato un rapporto scientifico che nell'arco degli anni si è consolidato trasformandosi in un rapporto di amicizia, di fiducia e di stima che ha dato la possibilità a professionisti cubani di venire in Italia per partecipare a stage formativi, a congressi e per seguire corsi di formazione presso i nostri ospedali del Lazio, della Campania, della Sicilia e anche dell'Emilia-Romagna, con il supporto della nostra onlus.

Questo è un convegno di ampio respiro, dove si affronta il tema principale - l'innovazione tecnologica - dal punto di vista di diverse branche della chirurgia e dove i partecipanti hanno la possibilità di assistere a diverse sessioni di live surgery, in cui i chirurghi dei due paesi lavorano fianco a fianco. Come mai questo approccio?

Abbiamo cercato di rimarcare il fatto che non si tratta di un convegno unilaterale: ogni relazione di medici italiani viene messa a confronto con quella di medici cubani, ogni sessione di lavoro ha un 'motore' cubano e uno italiano, in perfetta simmetria. Vogliamo che sia un reale confronto di esperienze sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista pratico, sono infatti 11 gli interventi previsti all'interno delle strutture ospedaliere che ospitano il Congresso, interventi di un certo livello e di una certa complessità, anche perché è molto importante per i colleghi cubani vedere all'opera quelle tecnologie che conoscono bene ma non hanno ancora la possibilità di mettere in atto quotidianamente.

Per il futuro della manifestazione cosa prevede?

Io vedo, e spero di non sbagliarmi, una crescita e un consolidamento di queste iniziative. All'inaugurazione del Congresso ha presidiato il nostro ambasciatore, non è stata una presenza puramente d'immagine, è stata una presenza fattiva. Da un paio di anni stiamo infatti lavorando con il ministero degli esteri italiano, in particolar modo con la sezione della cooperazione internazionale, per realizzare progetti di applicazione clinica e assistenziale qui a La Havana, progetti che ci auspichiamo siano di grado anche di poter stabilizzare processi di formazione con interscambio di specializzandi tra i due paesi. Quello dei giovani medici è in effetti un altro grande bacino di opportunità: spesso in queste occasioni si creano scambi di idee molto fruttuosi per i professionisti più giovani, il cui l'interesse è estremamente importante. Bisogna supportare queste collaborazioni, questi sodalizi, e deve farlo soprattutto chi come me ha una certa età e quindi una certa esperienza. La scelta di portare la chirurgia italiana a Cuba è una scelta che mi gratifica perché vedo una risposta molto positiva: basti considerare quanto è difficile organizzare un congresso in Italia e si capisce come sia stato complicato portare oltre sessanta chirurghi italiani in questo paese. Non è semplice ma devo ammettere che ci ripaga ogni volta in modo molto soddisfacente. (MATILDE SCUDERI)