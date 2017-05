Prosegue l'opera di ricostruzione di Norcia comune che, dopo gli eventi sismici del 30 ottobre 2016, rialza la testa e guarda al futuro puntando sui giovani, anzi, sui giovanissimi: 125 bambini potranno infatti frequentare la nuova scuola materna, resa possibile grazie all'operato della Fondazione Francesca Rava onlus - rappresentante italiana dell'organizzazione umanitaria internazionale Nuestros Pequenos Hermanos (Nph) - che vede tra i sostenitori anche la Fondazione Amgen, il braccio filantropico dell’omonima azienda biotecnologica. La scuola avrà una superficie di oltre 560 m2 e comprenderà quattro classi e una sezione primavera per i più piccoli. L'inaugurazione ha visto la presenza di più di 80 bambini e di molti rappresentanti delle istituzioni: il sindaco di Norcia Nicola Alemanno, l’assessore Antonio Bartolino della regione Umbria, la direttrice scolastica Rosella Tonti, l’architetto Laura Galimberti, coordinatrice della struttura di missione della presidenza del consiglio dei ministri per la riqualificazione dell’edilizia scolastica, il dirigente dell’ufficio l’avvocato Filippo Bonaccorsi e Alfiero Moretti della protezione civile umbra.

“La scuola non è solo un edificio fisico dove studiare e istruirsi, ma è anche e soprattutto un luogo dove ci formiamo come persone - afferma Francesco Di Marco, amministratore delegato di Amgen Italia - Siamo felici di poter essere partner di questo progetto di ricostruzione perché ripartire dai bambini vuol dire investire sul nucleo fondante della nostra società. Poter offrire loro una struttura sicura nella quale diventare gli adulti di domani è un messaggio di speranza per il futuro, nostro e del territorio.” “Il nostro impegno per i bambini del centro Italia prosegue quindi con ancora più forza, con la costruzione delle scuole a Norcia cui seguiranno poi due scuole a Cascia - ha dichiarato Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava - C’è molto da fare, abbiamo bisogno di sostegno e rilanciamo quindi il nostro appello di aiuto”. Il progetto per la costruzione della scuola ha avuto tra i main sponsor Costa Crociere Foundation, Gucci, e Kpmg. Altri sostenitori sono stati il Gruppo Danone e Mapei. Numerosi anche i donatori e volontari provenienti da tutta Italia. (MATILDE SCUDERI)