'La luce, l’occhio, la visione', questo è il fil rouge che lega tra loro le 35 opere di maestri della pittura contemporanea che verranno battute dalla Sotheby's nel corso di un'asta benefica. Le opere sono state raccolte nel progetto Lov4vision per iniziativa di Lucio Buratto, chirurgo oculista e direttore scientifico del Centro ambrosiano oftalmico, e il loro ricavato sarà devoluto interamente alla Fondazione istituto Sacra Famiglia onlus di Cesano Boscone (Mi) che lo impiegherà nel progetto di assistenza sanitaria che garantisce cure oculistiche di avanguardia per gli anziani che tra i cinquemila pazienti dell’istituto presentano problemi della vista.

L’iniziativa fa seguito a quella che l’anno scorso ha permesso di vendere le opere di giovani artisti delle maggiori accademie d’arte italiane. Quest’anno hanno aderito generosamente 35 tra i maestri più prestigiosi della pittura italiana contemporanea, come Emilio Isgrò, Pino Pinelli, Turi Simeti, Renata Boero, Fernando De Filippi, Ugo La Pietra, che hanno interpretato ciascuno secondo il proprio linguaggio, l’affascinante tema della visione e dell’occhio. Figura tra le opere all'asta anche una inedita serigrafia di Bettino Craxi, 'Kennedy for President', del 1980, lavoro che fa parte di una cartella di quattro serigrafie dedicate a leader che Craxi ebbe modo di conoscere o a personaggi che ammirava per il ruolo politico che rappresentavano: essi sono John F. Kennedy, Alexandros Panagulis, il rivoluzionario considerato un eroe della Grecia moderna, Salvador Allende presidente del Cile destituito con la violenza dal dittatore Augusto Pinochet e Mao Tse Tung la cui serigrafia si ispira al suo libretto rosso. (MATILDE SCUDERI)

L’asta si terrà giovedì 18 maggio ore 19.30 al hotel Four Seasons di Milano