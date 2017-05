Il diabete causa 73 morti al giorno solo in Italia. Un numero enorme e, purtroppo, sottovalutato, in primis dai pazienti. Ecco perché si è deciso di lanciare il tour italiano ‘Non perdere la direzione. Guida la tua glicemia’ organizzato da Roche Diabetes Care Italy, partito da piazza Vanvitelli a Napoli giovedì 18 maggio scorso che toccherà 20 città italiane tra capoluoghi di regione, capoluoghi di provincia e centri minori, in un periodo che va da maggio a luglio 2017. La campagna itinerante avrà il supporto di una postazione mobile che sarà presente nelle maggiori piazze delle città coinvolte, con lo scopo di sensibilizzare la popolazione sul diabete e fornire materiali educativi e informativi, nonché permettere a chi lo desidera di effettuare la misurazione gratuita della glicemia. La misurazione attraverso il sistema Accu-Chek sarà effettuata con la supervisione di un’infermiera professionale e i cittadini avranno anche la possibilità di chiedere consigli utili al professionista sanitario sempre presente a bordo. Il diabete, nelle sue diverse tipologie, è considerato una crescente emergenza epidemiologica globale e costituisce una delle patologie a più elevato impatto sociale ed economico. Rappresenta una delle malattie cronico-degenerative più diffuse in Italia, ne soffrono oltre 4 milioni di persone, circa l’8 per cento della popolazione (più del doppio di 30 anni fa) e il trend è in costante aumento.

L’incremento esponenziale della prevalenza di diabete mellito tipo 2, e in misura minore del diabete mellito tipo 1, pone di fronte alla necessità di implementare le politiche di prevenzione e diagnosi precoce della patologia. “Con il Tour italiano ‘Non perdere la direzione. Guida la tua glicemia’, Roche Diabetes Care desidera invitare tutti i cittadini a porre maggiore attenzione alla propria salute – afferma Massimo Balestri, General Manager di Roche Diabetes Care Italy – Roche è da sempre attenta al benessere delle persone con diabete proponendo per la misurazione della glicemia dispositivi innovativi, di semplice uso e sicuri in grado di consentire loro di condurre una vita il più possibile serena e attiva. Tra gli obiettivi dell’azienda vi è anche quello di diffondere la conoscenza rispetto alla malattia e di fornire informazioni su come prevenire e gestire il diabete”. “Con lo scopo di offrire benefici sempre maggiori ai pazienti, Roche adotta un approccio innovativo e integrato – aggiunge Elena Acmet, Medical Affair Manager, Roche Diabetes Care Italy – Roche è l’azienda che investe maggiormente nel campo della salute, solo in Italia ogni anno circa 38 milioni e questo impegno nella ricerca sta dando importanti risultati contribuendo a migliorare le condizioni e la qualità di vita di milioni di pazienti”. (EUGENIA SERMONTI)

Tutti i dettagli sul Tour e l’elenco delle piazze dove sarà possibile effettuare la rilevazione gratuita della glicemia con il nuovo sistema AccuCheck sono disponibili alla pagina Facebook: Roche Diabetes Care Italy oppure sul sito www.modusonline.it/oggiguidoio