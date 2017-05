Nasce una nuova trasmissione televisiva interamente dedicata all'informazione in materia di salute: si tratta di Motore salute Tv che andrà in onda tutti i giorni sul Canale 82 del digitale terrestre alle 8:00 e alle 19:00 e sul canale televisivo Odeon il mercoledì alle 22:00, il sabato alle 19:30 e la domenica alle 21:00. Si tratta di un vero e proprio percorso durante il quale il cittadino apprenderà a conoscere e a scegliere al meglio i servizi sanitari offerti nella propria regione di residenza, con la possibilità di fruire di dati certi e verificati e di un aiuto concreto. Da qui lo slogan, o meglio la filosofia che anima il programma: 'Sapere per scegliere'. A condurre la trasmissione sarà Giulia Gioda, giornalista professionista da anni conduttrice di trasmissioni per la salute. Sarà uno spazio dove chiunque potrà trovare risposte concrete ai propri personali bisogni di salute anche attraverso un numero telefonico attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 20:00 (il numero è 329/9744772).

Motore salute ha come obiettivo quello di diventare la 'Tv della salute' e affronta il tema con esperti di livello nazionale ed internazionale e tematiche di largo interesse: dai vaccini, al mal di schiena, ai problemi ginecologici, pediatrici, cardiovascolari, oncologici etc. Motore salute non è solo Tv, ma un progetto omnicanale, un contenitore di dati facilmente accessibile, che aiuta l’utente a scegliere il proprio percorso di salute attraverso Tv, web e call center. Il termine 'omnicanale' è basato sulla possibilità di usare e combinare i diversi canali e strumenti per semplificare la vita al cittadino. Per esempio, attraverso il sito web, Motore salute presenta quotidianamente una serie di news che parlano di invecchiamento in salute, di farmaci e dispositivi innovativi, di tecnologie, di big data e di numerosi altri temi utili per il cittadino. Per rispondere nel migliore dei modi alle differenti tipologie di utenti sul web, Motore Salute ha inoltre aperto la propria pagina sui principali social network. Su Twitter, lo strumento più immediato per condividere notizie ed infografiche, Motore Salute è già seguita da 22mila follower che quotidianamente si informano. Facebook, il social che comporta un’interazione più approfondita e una pubblicazione di contenuti più articolati, ha già circa 5mila fan che interagiscono settimanalmente con domande, like e commenti.