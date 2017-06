Cosa sai fare? Questa è domanda è al centro della giornata mondiale del donatore di sangue che si celebrerà domani, 14 giugno, per ringraziare come ogni anno tutti coloro che con una donazione aiutano le persone che necessitano di terapie trasfusionali: molto spesso in situazioni di emergenza, laddove non sia portata avanti una regolare attività di programmazione, in molti si chiedono cosa possano fare per alleviare le sofferenze di chi è colpito direttamente. Per questo lo slogan scelto per il 2017 è: 'Give blood. Give now. Give often', ossia 'dona il sangue, dona adesso e dona spesso' e le immagini scelte per accompagnarlo ritraggono quattro persone, di origini diverse - europea, mediterranea, africana ed asiatica - ritratte su uno sfondo che richiama le principali emergenze del proprio territorio. La giornata è stata istituita dall’Organizzazione mondiale della sanità e ha come ulteriore fine quello di aumentare la consapevolezza della necessità di sangue e di emoderivati a livello globale, poichè si tratta di risorse fondamentali non solo per trattamenti programmati e interventi urgenti, ma anche per curare i feriti in caso di emergenze di ogni tipo (calamità naturali, incidenti, conflitti armati, ecc.).

L’accesso sicuro in quantità sufficiente al sangue e agli emoderivati è un elemento fondamentale di un sistema sanitario efficace: “in Italia la terapia trasfusionale rientra tra i Livelli essenziali di assistenza (Lea) e grazie alla presenza di 1milione e 700mila donatori volontari il nostro paese è un esempio a livello internazionale – ricorda Aldo Ozino Caligaris, presidente nazionale della Federazione italiana associazioni donatori di sangue (Fidas) - tuttavia occorre mantenere l’autosufficienza di sangue faticosamente raggiunta negli ultimi dieci anni. Quanto Fidas aveva indicato con lo studio realizzato cinque anni fa, in collaborazione con la Fondazione Censis, si sta progressivamente verificando: l’invecchiamento della popolazione richiede un costante turn over di nuovi volontari del dono; inoltre occorre tenere costantemente sotto controllo l’effettivo consumo di emocomponenti e medicinali plasmaderivati del paese. Per questo è necessario lavorare per migliorare un quadro che complessivamente si presenta positivo, ma che necessita dell’impegno costante da parte di tutti gli attori del sistema sangue. Tra gli obiettivi per il prossimo futuro, il rafforzamento della donazione volontaria, periodica, responsabile e non remunerata, la fidelizzazione dei donatori, la flessibilità della donazione in relazione ai bisogni programmati e, soprattutto, il coinvolgimento dei giovani”.

Mercoledì 14 i responsabili delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue, insieme ai rappresentanti istituzionali del sistema sangue, incontreranno il ministro della salute Beatrice Lorenzin per celebrare i donatori d’Italia, ma anche per confrontarsi sulle strategie da mettere in atto. In tale occasione, grazie alla presenza dei rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e del ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (Miur), si farà il punto della situazione sulle collaborazioni volte a promuovere il dono del sangue e dei suoi componenti proprio tra le nuove generazioni. (MATILDE SCUDERI)

Per ulteriori informazioni e per scoprire 'cosa fare' questi sono gli indirizzi:

