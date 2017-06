A partire dal 15 giugno, Sabine Greulich è il nuovo presidente di Boehringer Ingelheim Italia, multinazionale tra le prime 20 aziende farmaceutiche al mondo, mantenendo anche la carica di head of Business Unit Human Pharma. Succede a Anna Maria Porrini, alla guida dell’azienda dal 1° gennaio 2014. Nata a Heidelberg, in Germania, e laureatasi in medicina con una tesi in oncologia presso la storica Università Ruprecht Karl, Sabine Greulich ha iniziato la sua carriera svolgendo attività ospedaliera e ambulatoriale. Anni che definisce fondamentali per la sua crescita e formazione personale. Dopo un periodo di esercizio della professione, lascia l’attività di medico per entrare nel Sistema Sanitario Nazionale tedesco, occupandosi di contenuti scientifici e temi assicurativi. Grazie a questa esperienza, entra successivamente in Eli Lilly and Company. Presso la sede tedesca della multinazionale ha modo di rapportarsi con diversi settori tra cui il marketing, le vendite e il market access, occupandosi di prodotti e patologie in ambito oncologico, diabete e Sistema Nervoso Centrale (CNS).

Dopo dieci anni, diventa responsabile commerciale Europa di un’azienda Biotech, per occuparsi principalmente del lancio di un nuovo anticorpo monoclonale sul mercato Europeo; un’esperienza che le ha permesso di entrare in contatto anche con l’Italia e la sua realtà. Nel 2010 viene chiamata in Boehringer Ingelheim, in Germania, con il delicato compito di guidare la Business Unit Specialty Care, seguendo il lancio di tre farmaci oncologici e per le malattie rare. Nel maggio 2015 Sabine Greulich arriva a Milano per assumere il ruolo di Head of Business Unit Human Pharma di Boehringer Ingelheim Italia e ora anche la carica di presidente dell’azienda. «Ringrazio i vertici dell’azienda per la stima che continuano a dimostrarmi nell’affidarmi ruoli di crescente responsabilità all’interno del Gruppo. È un onore essere chiamata a guidare una prestigiosa realtà in continua evoluzione come Boehringer Ingelheim Italia - ha affermato il neo Presidente, Sabine Greulich – Ho già potuto apprezzare la professionalità dei colleghi italiani, e sono rimasta colpita dalla motivazione che li contraddistingue. Ora, una nuova sfida per la mia carriera, che porterò avanti con determinazione e passione». (PIERLUIGI MONTEBELLI)