Con il patrocinio della Regione Lombardia e della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie (SIFO), il prossimo 19 giugno alle 20:00 Massimo Scaccabarozzi e la JC Band si esibiranno a sostegno del progetto ‘M.O.I.R.A.’ di Salute Donna Onlus. Sarà Piazza Città di Lombardia a Milano l’esclusiva location del concerto benefico ‘Rock Song is a Love Song’. Una serata all’insegna del rock, con una cover band che vanta oltre 90 concerti di beneficenza tra l’Italia e l’estero, dedicata ad un progetto innovativo che affronta la dimensione psico-esistenziale di chi ha convissuto o convive con un tumore. Il concerto sarà l’occasione per ricordare e omaggiare l’operato del dottor Stefano Federici, direttore della S.C. di Farmacia della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, scomparso nel 2015 dopo una vita spesa a sostegno dei pazienti affetti da patologie oncologiche. Il progetto ‘M.O.I.R.A.’ - Il corpo e la parola: riflessioni e pratiche per il benessere in oncologia - rappresenta un acronimo di Meditation, Mindfulness, Observation, Improvement, Relaxation e Addressing emotions. Parole che riassumono le tecniche di psicologia e psicoterapia più utilizzate e gli obiettivi clinici degli incontri con i pazienti coinvolti nel progetto. Momenti pensati per stimolare i partecipanti a ritrovare la voglia di crescere e riscoprire sé stessi e i propri desideri, nonostante il dolore e la malattia.

La JC Band, il gruppo rock che si esibisce dal 2008, è interamente composta da dipendenti Janssen Italia, guidati dal frontman Massimo Scaccabarozzi, voce e chitarra, presidente e AD di Janssen Italia e presidente di Farmindustria. Insieme a lui, si esibiscono i musicisti-colleghi: Maurizio Lucchini al basso; Orazio Zappalà e Francesco Mondino alle chitarre elettriche, Antonello Caravano alle tastiere e Antonio Campo alla batteria. «Siamo felici di tornare a suonare a Milano e di farlo per sostenere un progetto, come quello di Salute Donna, fondamentale per le persone che convivono quotidianamente con il cancro - ha affermato Massimo Scaccabarozzi - Noi di Janssen siamo da sempre in prima linea per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie oncologiche e sull’importanza dell’assistenza ai pazienti. Da anni, questo impegno sociale ha trovato piena espressione nella JC Band, un gruppo interamente composto da dipendenti dell’azienda, di cui ho l’onore di essere il fondatore. Questa volta c’è un motivo in più per partecipare alla serata. L’appuntamento milanese, infatti, servirà per ricordare i preziosi sforzi e il tempo dedicato dal dottor Stefano Federici a sostegno di tanti pazienti oncologici. Stefano è stato una grande persona e un grande amico, non solo dei malati oncologici ma anche, personalmente, mio e, come tale, mi manca molto. Sarà bello ricordarlo attraverso una delle sue grandi passioni, la musica rock».

Il repertorio musicale, offerto a Milano il prossimo lunedì 19 giugno, ripercorrerà le migliori performance del Gruppo sin dalla sua nascita. Si partirà da una serie di pezzi storici di autori del panorama rock nazionale e internazionale come Vasco Rossi, Luciano Ligabue, John Lennon, Eric Clapton, per arrivare al re-make, in versione rock, di brani storici degli anni ’60 e ‘70. Ad oggi, la band ha all’attivo la pubblicazione, a scopo benefico, di cinque CD di cover quali 'Rock song is a love song' I, II, il live 2011, la Gold Edition 2013 e l’ultimo 'Eh già ... Love song is a Vasco Song' inciso a dicembre 2015, che comprende unicamente brani del repertorio storico e recente di Vasco Rossi. (PIERLUIGI MONTEBELLI)

Il concerto ‘Rock Song is a Love Song’ in favore del progetto ‘M.O.I.R.A.’ di Salute Donna Onlus sarà anche live in diretta streaming, a partire dalle ore 21.30 cliccando al seguente link: https://livestream.com/accounts/20381781/RockSongisaLoveSong

Per ulteriori informazioni visitate il sito www.janssen.com/italy e seguiteci su @JanssenITA. Per saperne di più su Salute Donna Onlus, visitate il sito www.salutedonnaweb.it; per ulteriori informazioni sul progetto ‘M.O.I.R.A.’ visitate la pagina www.salutedonnaweb.it/moira.html