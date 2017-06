La luce cambia la prospettiva di ciò che vediamo, così come fare luce sul futuro dei pazienti significa cambiarne le prospettive di salute e di qualità di vita, andando a ‘illuminare’ anche gli aspetti finora meno indagati della patologia e dell’impatto che quest’ultima può avere sulla loro quotidianità e su quella dei loro cari. È con questa filosofia che Celgene dà il via al contest ‘Light On’.

Il progetto, presentato a Roma lo scorso 21 marzo, nella giornata di sensibilizzazione ‘Light on Psoriatic Arthritis’ con il patrocinio di Associazione per la Difesa degli Psoriasici (Adipso), Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus (Anmar), Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (Apmar) e Accademia dei Pazienti Onlus (Eupati Italia), coinvolgerà la cittadinanza attraverso un social contest che permetterà di attivare proposte per la riqualificazione luminosa di luoghi pubblici o di pubblica utilità (piazze, monumenti, vie), fino alla scelta di una proposta che diventerà oggetto di un intervento di valorizzazione luminosa.

Entro il 31 agosto 2017 gli utenti della rete potranno caricare sul sito www.lightoncontest.it immagini dei luoghi che vorrebbero veder riqualificati e votare quelle già proposte. Un board di esperti indipendenti sceglierà poi l’intervento di ‘rivitalizzazione luminosa’ più meritevole tra quelli risultati maggiormente votati. L’intervento selezionato sarà annunciato entro la fine del 2017 e inaugurato nel 2018. (EUGENIA SERMONTI)