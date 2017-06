Mediolanum Farmaceutici conferma il proprio sostegno all’innovazione e ai giovani più promettenti del Paese supportando la kermesse ‘DigithOn’, una quattro giorni di confronto sul futuro ai tempi del digitale e una vetrina per i giovani startupper che hanno idee innovative da presentare. La manifestazione continuerà fino a domani, domenica 25 giugno, presso le Vecchie Segherie di Bisceglie. Tanti i settori presi in esame dal punto di vista dell’innovazione tecnologica e dell’impatto che questa ha sulla vita dei cittadini: dallo sport al turismo, dalla musica all’e-commerce, dalla cyber security alla sanità, quest’ultima sempre più protagonista di una convergenza tra tecnologie digitali, assistenza ai pazienti e promozione della salute.

“Siamo orgogliosi di sostenere un’iniziativa come ‘DigithOn’ che promuove la cultura dell’innovazione e punta a valorizzare i giovani talenti che sviluppano le tecnologie digitali del futuro – ha dichiarato Ottavia Landi di Chiavenna, direttore Relazioni Esterne ed Affari Istituzionali di Mediolanum Farmaceutici – Il settore delle Life-Sciences è uno dei comparti più promettenti dal punto di vista dell’utilizzo delle tecnologie digitali che rappresentano una leva strategica per attuare nuovi e sempre più personalizzati modelli di cura e assistenza ai pazienti, e contribuire alla sostenibilità del ‘Sistema salute’. L’analisi dei Big Data è una grande opportunità, ma va supportata dallo sviluppo di tecnologie capaci di trasferire l’enorme mole di dati a disposizione in percorsi terapeutici in grado di influire sugli outcome clinici dei pazienti”. (EUGENIA SERMONTI)