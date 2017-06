La dieta antiDiabete di Elena MeliConsigli e ricette per combatterlo

Oggi in Italia il diabete colpisce milioni di persone. Ma la buona notizia è che questa patologia si può gestire e controllare grazie a uno stile di vita equilibrato e a una corretta alimentazione. Questo libro mostra come proprio il cibo sia un prezioso alleato per tenere sotto controllo la glicemia, riducendo anche il rischio di malattie cardiovascolari, tumori e sovrappeso. Il volume è arricchito da pratici box, tabelle, schede infografiche, curiosità e consigli specifici per bambini, persone anziane e donne in gravidanza.

Elena Meli è biologa con un dottorato in farmacologia e tossicologia, e dopo aver lavorato come ricercatrice nel campo delle neuroscienze è diventata giornalista medico-scientifico. Dal 2000 scrive per le pagine di Salute del ‘Corriere della Sera’, ‘lo Donna’ e ‘Sette’. A maggio 2016, nel corso del 26° Congresso nazionale della Società Italiana di Diabetologia (SID), ha vinto il primo Premio Giornalistico istituito dalla SID e dall’Associazione Diabete Ricerca per la divulgazione scientifica di tematiche riguardanti il diabete mellito. (E. SER.)