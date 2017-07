Anche Janssen tra le eccellenze che innovano il 'settore pharma'

La filiale italiana di Jannsen-Cilag - del gruppo Johnson & Johnson - è stata riconosciuta 'Eccellenza dell’anno per l’innovazione nel settore farmaceutico' nell'ambito della cerimonia di assegnazione del premio 'Le fonti'. La giuria ha assegnato a Janssen il riconoscimento “per il costante impegno nella ricerca e nello sviluppo di idee innovative di salute; per porre i pazienti al centro, fornendo loro soluzioni e nuovi passi avanti in termini di terapie, in risposta alle loro domande; per la recente creazione nel mondo di quattro innovation center, veri e propri catalizzatori di innovazione esterna”. La cerimonia di premiazione si è svolta a Milano con il patrocinio della provincia meneghina, della regione Lombardia e della Commissione europea, alla presenza di oltre 700 invitati in rappresentanza delle maggiori imprese, banche assicurazioni e studi legali italiani. Il riconoscimento, ideato dalla casa editrice internazionale 'Le fonti' e giunto alla decima edizione, premia ogni anno le eccellenze del settore industriale, professionale e finanziario che, per entrare nella 'rosa' dei finalisti sono sottoposte di una stringente valutazione sulla base dei seguenti criteri di selezione: risultati di business - performance finanziarie, crescita dei ricavi, massimizzazione - leadership di settore - offrire un servizio o un prodotto di riferimento nella propria nicchia di mercato - sviluppo strategico - capacità di anticipare le esigenze dei clienti, con apertura ai mercati e ai settori chiave anche grazie ad attività di comunicazione e marketing legate al rafforzamento del proprio brand - internazionalizzazione - capacità di esportare il proprio business all’estero, contribuendo alla diffusione dell’eccellenza italiana nel mondo - alta qualità del servizio - capacità di combinare le migliori pratiche ai metodi di attuazione, al fine di ottenere il miglior prodotto o servizio che soddisfi i clienti - sostenibilità - promozione di una migliore qualità della vita all’interno dell’azienda, dello studio legale, di una banca o di un istituto finanziario in relazione a scelte economiche, sociali e ambientali e favorendo attività dall’impatto positivo all'interno della propria struttura e per la comunità - innovazione di settore - attenzione all’evoluzione di prodotti e servizi e ai progressi tecnologici volti a rispondere alle richieste del mercato in un ambiente in continua evoluzione, sapendo trasformare i progressi in nuove opportunità - e formazione - promozione di corsi di formazione continua con aggiornamento della preparazione professionale dei dipendenti - oltre, ovviamente ai criteri specifici di categoria. (MATILDE SCUDERI)