Facilitano molto la vita dei malati: arte, comunicazione e condivisione

Comunicazione e scambio possono avere un impatto positivo sulla vita di chi convive con severe patologie debilitanti? La risposta è sì per il team artistico Reverb, che ha ideato e sviluppato il progetto nazionale 'Voci sott'acqua', al fine di sensibilizzare sulla fibrosi polmonare idiopatica (Ipf) e di migliorare la qualità della vita dei pazienti, aiutandoli a entrare in contatto fra loro, a far loro conoscere le associazioni diffuse in tutta Italia e a portare l’attenzione sui sintomi per dare uno strumento in più per individuare la malattia precocemente. L'idea di questo gruppo, che opera in realtà nel campo delle arti performative e della comunicazione, è stata trasformata in realtà grazie anche al sostegno di Boehringer Ingelheim che fin dall’inizio ha creduto nell'iniziativa al punto di decidere di destinargli un contributo non condizionato.

La prima fase di 'Voci sott'acqua' è già in essere da alcuni mesi: il reading teatrale 'Respirare sott’acqua', piccoli esercizi di sopravvivenza spirituale che è stato portato in scena a Roma, Napoli, Milano, Catania e Bologna coinvolgendo le associazioni pazienti locali e riscuotendo un grande successo di pubblico e di risultati grazie anche alla partecipazione di medici ed esponenti delle Istituzioni. Sono state inoltre attivati il profilo Instagram Vocisottacqua e la pagina Facebook - vere e proprie vetrine delle attività sviluppate - insieme al portale vocisottacqua.org, fulcro del progetto. Ora prende il via la seconda fase: sul portale vocisottacqua.org, i pazienti e le persone coinvolte nella cura dei malati potranno prendere voce intervenendo sul blog, spazio pensato come bacheca per raccogliere le esperienze di ‘sopravvivenza’ che vengono messe in atto nella quotidianità. È fondamentale migliorare le proprie condizioni di vita nel convivere con l’Ipf e spesso è possibile farlo grazie a piccoli escamotage che si scoprono con l’esperienza. Condividerli può essere un aiuto concreto per tutte le persone che ogni giorno devono fronteggiare le difficoltà della patologia.

Nel corso delle settimane sul sito e con l’aiuto dei social network verranno proposte delle tematiche di discussione, i pazienti potranno lasciare il loro contributo inviando un sms o un messaggio whatsapp al numero 3349424325, le esperienze condivise verranno pubblicate sul blog, con la possibilità, per i suggerimenti più significativi, di essere raccontati in modo più ampio sul sito. Il blog sarà promosso anche grazie a interviste e ritratti di pazienti realizzati dal team artistico di Reverb, pillole di sopravvivenza quotidiana, che saranno condivise nel tempo per dare spunti ai malati, accoglierli, farli sentire meno soli e portare l’attenzione, ancora una volta, su questa patologia. Ogni mese, sui canali di Voci sott’acqua verrà raccontata la storia di un paziente, ogni settimana verrà svelato un pezzo del suo percorso di sopravvivenza. Il primo argomento proposto per il blog è la condivisione delle modalità messe in atto dai pazienti per svolgere le attività che amano di più e a cui non vogliono rinunciare. Nelle interviste svolte fino ad ora sono emersi infatti tanti modi attraverso cui le persone affette dall’Ipf portano avanti la loro quotidianità: chi non riuscendo a dormire visualizza le gite in barca a vela, chi alza l’orto da terra per poterlo coltivare, chi fa un minuto di pausa prima di fare le scale per fare scorta di ossigeno, e molti altri semplici sistemi che aiutano a mantenere una buona qualità della vita.

Ma che cos'è l'Ipf e perché è così fondamentale rendere nota questa patologia? Ebbene, si tratta è una patologia polmonare di cui non si conoscono le cause che colpisce principalmente gli uomini sopra i 60 anni: gli alveoli si riempiono di tessuto cicatriziale che rende impossibile lo scambio di ossigeno e anidride carbonica del sangue. La diagnosi precoce è fondamentale per poter intervenire efficacemente, poché si tratta di una malattia che non ha una cura risolutiva e porta alla morte nel giro di alcuni anni. L’unica speranza di guarigione è il trapianto dei polmoni che si può però effettuare solo in alcuni casi, tuttavia ad oggi esistono diversi farmaci che rallentano notevolmente lo sviluppo della malattia e i suoi effetti sul corpo, allungando le aspettative e la qualità della vita dei pazienti. Tante ancora le attività che arriveranno dopo l’estate in primis la realizzazione di un piccolo corto d’autore di forte impatto emotivo con la regia di Davide Gentile, il giovane regista milanese già premiato al concorso ‘I love Gai’ in occasione della 73esima Mostra del cinema di Venezia e al Festival internazionale della creatività a Cannes. (MATILDE SCUDERI)