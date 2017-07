Questi i 5 consigli dell'in-stylistper sentirsi sempre a proprio agio

Trovare il vestito giusto ogni mattina - quello che sia appropriato al mood, ai piani della giornata e al clima - è una sfida, soprattutto per le donne. Per 3,5 milioni di loro si aggiunge un alteriore complicazione: le perdite urinarie, che spesso sono fonte di disagio soprattutto se gli abiti non sono stati scelti con cura. L’istituto di ricerca Astra ha indagato per Tena su questo stato d’animo confermando quanto alcune parti del proprio corpo ci possano condizionare: vince il disagio della pancia per circa la metà delle intervistate (46 per cento), seguite da gambe per il 24 per cento e per ultimo il sedere (17 per cento). Chi non si sente a proprio agio è perché non si sente in forma (30,5 per cento) e 4 su 10 sono a disagio perché non sono vestiti adeguatamente (24 per cento). L'obiettivo duque è minimizzare le zone critiche, mantenendo comunque un certo stile, come quello ricercato da Ceri Williams, nota designer di lingerie da sempre attenta a migliorare l’autostima delle donne, che ha firmato il design dei nuovi pants 'Tena Lady', sempre più raffinati e simili alla biancheria intima.

“Mi è capitato di lavorare con tantissime star che a fatica nascondevano il disagio delle perdite urinarie. Per loro ho sempre cercato e trovato delle soluzioni di vestibilità che le facessero sentire a proprio agio – spiega Giovanni Ciacci, stylist amatissimo dalle dive, costumista e personaggio televisivo – confesso di essere rimasto piacevolmente colpito da questi nuovi pants così ricercati esteticamente, oserei dire stilosi e belli da vedere! Ma sapete cosa significa per una donna poter indossare quello che si vuole? Certo, esistono dei trucchetti ma vale un po’ per tutte le donne davanti allo specchio con o senza perdite urinarie, o no? Faccio qualche esempio: scegli il colore giusto, evita la gonna sbagliata, non rinunciare alla spiaggia e, se vuoi far colpo quest’estate, non dimenticarti il kaftano per tutte le occasioni!”.

Ma aprendo l’armadio, quali sono le cose da evitare e quali quelle da applicare? E per l’estate come comportarsi?

Ecco i 5 must dell’In-stylist Giovanni Ciacci sull’abbigliamento da preferire o evitare quante convivono con l’incontinenza urinaria

1. I colori da indossare

· Preferisci: nero, blu, fantasie, verdi, disegni jaquard,

· Evita: bianco, rosso e i colori pastello

Un consiglio in più: se proprio volete indossare il bianco mettetelo nella parte superiore del corpo, quindi una bella camicia, una bella casacca, ma la parte inferiore del corpo abbinata sempre ad un colore. Questo renderà il vostro look più frizzante, divertente, leggero.

2. L’abito giusto

· Preferisci: un classico tubino nero o un abito in jersey anche elasticizzato con fantasie, fiori o stampe tanto attuali in questo momento

· Evita: quelli in seta scivolati tipo sottoveste

Un consiglio in più: non indossare solo abiti larghi per nascondere le proprie forme. Quando volete avere una figura più leggera e sinuosa indossate una cintura sull’abito per spezzare la silouhette.

3. I jeans/leggins più adatti a te

· Preferisci: tutti, senza distinzione!

· Evita: nessuno

Un consiglio in più: hai una scelta così ampia che puoi solo decidere quelli elasticizzati o in microfobra, stampati o fiorati come l’ultima moda vuole. Devi solo sentirti a tuo agio e ti aiuta l’effetto modellante della mutandina protettiva.

4. La gonna più femminile

· Preferisci: quelle a trapezio, a tubo, a pieghe, stile country, jeans

· Evita: quella di satine

Un consiglio in più: la gonna a portafoglio potrebbero piacerti anche di più.

5. Non rinunciare al costume da bagno

· Preferisci: quello intero o un 2 pezzi con pantaloncino

· Evita: quello a 2 pezzi troppo sgambato

Un consiglio in più: approfitta del must dell’estate 2017: il kaftano! Puoi metterlo in tutte le occasioni anche:

- sopra al costume da bagno in spiaggia (leggero in cotone),

- per l’aperitivo (in voille, seta, chiffon)

- da oppure da sera (ricamato, di strass) (MATILDE SCUDERI)