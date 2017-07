Indagine AstraRicerche per Tenasul ‘problema controllo’ maschile

Gli uomini sono da sempre identificati come il sesso forte, capaci di tenere sotto controllo ogni situazione e sicuri di sé, ma questo sembra non essere valido quando parliamo di salute. Sono gli stessi uomini a confessarlo in un’indagine di Tena in collaborazione con AstraRicerche: “perdono il controllo e sono vinti dalla paura” quando costretti ad affrontare situazioni legate al loro stato di salute (34 per cento), ambito capace di metterli in crisi più di quanto accade per lavoro (33 per cento) e famiglia (30 per cento). “Per come si vedono e vogliono essere visti, gli uomini sono portati a mostrare sicurezza, adeguatezza e prontezza di reazione in ogni situazione. In ufficio, in famiglia e nelle relazioni interpersonali gli uomini tendono a voler mantenere il controllo di tutto. Caratteristiche che non cambiano nei confronti del proprio corpo – spiega Cosimo Finzi, direttore di AstraRicerche – E’ però di fronte alle tematiche che non dipendono esclusivamente da loro e sulle quali hanno scarso potere di azione, come la salute, che gli uomini entrano in crisi e perdono il controllo. La tendenza maschile è dunque quella di preoccuparsi e, a volte, avere difficoltà a reagire quando non sanno come affrontare una situazione”.

Il bisogno di mantenere il controllo si intensifica ulteriormente quando sale l’età e gli uomini si trovano ad affrontare i primi problemi uro-genitali e le perdite urinarie. Al contrario di quanto si possa comunemente pensare, si tratta di una fetta importante dell’universo maschile, se si considera che il 35 per cento degli uomini oltre i 40 anni può avere problemi alle vie urinarie e ben 1 uomo su 4 può manifestare episodi di perdite con significativi risvolti sulla sua vita sociale e sulla sua autostima. Per prevenire o contenere le perdite urinarie maschili, la ginnastica pelvica, o esercizi di Kegel, può essere un valido aiuto. “I Kegels intervengono direttamente sul rafforzamento del muscolo pubo-coccigeo (Pc), muscolo molto simile negli uomini e nelle donne, che si estende dal coccige all’osso pubico formando una specie di amaca - precisa Viviana Ghizzardi, wellness consultant e esperta di ginnastica pelvica – Un uomo che si trova a dover affrontare il fenomeno dell’incontinenza può quindi iniziare a prendersene cura,esattamente come una donna, partendo dalla rieducazione dei propri muscoli pelvici. Questo tipo di esercizi è in grado di riattivare al meglio le contrazioni volontarie del pavimento pelvico con importanti risvolti nella prevenzione e cura dell’incontinenza urinaria aiutando a sostenere e controllare la vescica. Molti sono gli uomini che si accorgono di evidenti miglioramenti dopo aver eseguito gli esercizi per un periodo di tempo di almeno 3 settimane”.

Secondo la ricerca, gli uomini messi di fronte al problema di salute cercano di evitare le situazioni difficili (36 per cento) o sdrammatizzano (35 per cento), ma non accettano di dover chiedere aiuto (ad eccezione del 9 per cento), che si tratti di un amico, della compagna o del proprio medico. Tutto sembra confermare, dunque, un’esigenza tutta maschile di tenere sotto controllo ogni cosa. Ma quanta fatica inutile, se si pensa che esistono già alleati importanti in grado di aiutarli a superare il tabù e, soprattutto, intervenire nella gestione quotidiana delle perdite urinarie. A questa necessità rispondono sia gli esercizi di Kegel, troppo spesso erroneamente associati solo al mondo femminile, sia prodotti specifici studiati per ridurre l’impatto delle perdite sulla qualità della vita.

Infatti Tena, brand leader sul mercato nella fornitura di prodotti per l’incontinenza, propone agli uomini che ricercano protezione, discrezione e comfort la gamma Tena Men, studiata per le diverse esigenze maschili. “Quando si parla di incontinenza, è molto importante poter valutare e scegliere la protezione assorbente più idonea alle proprie esigenze.- spiega Antonio Campanile, marketing manager Home Care Italy, BU Health and Medical Solutions di Sca – Grazie ai prodotti della gamma Tena Men l’azienda, da sempre orientata ai propri consumatori, si pone l’obiettivo di rassicurarli sulla scelta del prodotto giusto. Da oggi, Tena arricchisce la propria gamma con il nuovo Tena Men Premium Fit. Si tratta di una mutandina con assorbenza Maxi disponibile nelle taglie M e L per un utilizzo sia diurno che notturno. Con il suo design maschile simile a biancheria intima (a righe) e una nuova fascia in vita ancora più bassa, offre comfort e discrezione elevati. E’ grazie a questa costante innovazione, che oltre 3 milioni di uomini in tutto il mondo scelgono e si fidano dei prodotti Tena”. (FEDERICA BARTOLI)

I 4 TRUCCHI ‘DISCRETI’: GLI ESERCIZI DI KEGEL PER LUI

1. CONTRAI, DOVE E QUANDO VUOI

in macchina in attesa del semaforo verde, in autobus, sul divano davanti alla tv… Dopo aver individuato i muscoli corretti, contrai i muscoli pelvici e mantienili in tensione per 5/10 secondi, successivamente rilasciali per altrettanti 5/10 secondi. L’esercizio sarà più efficace e produrrà il massimo dell’impatto se effettuato con numerose ripetizioni. Esegui 10 ripetizioni consecutive (compressione/tensione/rilascio) per 2/3 volte al giorno. Varia progressivamente l'intensità e la durata dell’esercizio, ma ricordati di non arrivare mai al punto di avvertire dolore o fastidio, potresti infiammare i muscoli e aggravare la tua situazione

2. FAI GLI ADDOMINALI ‘FURBI’

In palestra o a casa anche durante l’allenamento. Parti a carponi con le mani direttamente sotto alla linea delle spalle e le ginocchia alla larghezza dei fianchi. Distendi indietro le gambe e punta le punte dei piedi sul pavimento. Mantieni l’allineamento del corpo tirando in dentro l’ombelico e contraendo leggermente i glutei. Mantieni la posizione per 10/15 secondi e ripeti fino a 10 volte

3. PANCIA IN DENTRO!

In palestra o a casa anche durante l’allenamento. Pancia a terra in appoggio sugli avambracci. Mantieni le spalle basse, lontano dalle orecchie, e il collo rilassato. Cerca di tenere gli avambracci paralleli tra loro e i gomiti sotto la linea delle spalle. Inspirando ed espirando tira dentro la pancia il più possibile, spingendo l’ombelico verso la colonna vertebrale. Mantieni la retrazione massima dell’ombelico per tutto il tempo della espirazione e poi, inspirando, rilassa gli addominali e torna con la pancia a terra. Ripeti 15 volte.

4. RESPIRA MEGLIO

A casa, prima di addormentarti. La muscolatura del pavimento pelvico risponde alla sollecitazione meccanica creata dal diaframma durante l’inspirazione profonda. Esegui il seguente esercizio: disteso sul letto espira profondamente svuotando i polmoni il più possibile. A questo punto simula un’inspirazione senza lasciar passare il minimo d’aria. Questa falsa inspirazione provocherà una notevole retrazione addominale e interesserà la parte anatomica compresa tra l’ano e il basso ventre sino a una linea orizzontale che passa per l’ombelico. Mantieni quindi la ritenzione del respiro per circa 6 secondi, infine espira lentamente. Tutto il ciclo si ripete fino a 10 volte.

Esempi di esercizi e consigli pratici sono illustrati su www.solotusaiche.it, un sito dove gli uomini possono informarsi, dialogare con esperti e consultare articoli che approfondiscono i temi legati alla salute maschile che vanno dalla vita di coppia alla psicologia, dallo sport all’alimentazione, fino all’incontinenza