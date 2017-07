Accademia, Istituzioni, Industria e Start up su 'Ricerca e Sviluppo'

Individuare soluzioni e percorsi condivisi, finalizzati alla migliore gestione globale delle opportunità nazionali, per attrarre investimenti e consentire il relativo sviluppo di impresa, in ambito healthcare. Questo l’obiettivo del Convegno ‘Italia, hub di ricerca, sviluppo ed innovazione in Europa nel settore pharma-biotech’ con il patrocinio di società scientifiche e istituzioni e realizzato grazie al contributo non condizionato di Intercept. “Il dialogo tra accademia, istituzioni, industria e start up è oggi indispensabile al fine di promuovere e finanziare la ricerca – ha detto Francesco Rossi, past president della Società Italiana di Farmacologia (Sif) e professore ordinario di Farmacologia all'Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ – garantire una innovazione sostenibile e favorire lo sviluppo di nuove aziende sul territorio italiano, anche nella prospettiva del trasferimento dell’Agenzia Europea dei Medicinali nel nostro Paese. Nonostante le criticità che ancora caratterizzano il settore industriale farmaceutico italiano, sono innumerevoli le opportunità che il nostro Paese può offrire alle start up. Alla base di tutto, però, è imprescindibile che vi sia una forte coesione tra istituzioni pubbliche e private nel settore farmaceutico al fine di creare innovatività e competitività per il mercato globale futuro. La giornata è nata con lo scopo di favorire un confronto tra clinici, stakeholder, accademici e decision maker, per individuare soluzioni e percorsi comuni, per la migliore gestione delle opportunità, per valutare come attrarre investimenti e come consentire lo sviluppo d’impresa in ambito healthcare a livello nazionale”. (MARTINA BOSSI)