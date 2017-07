Pegasparginasi: c’è un’arma in più per la leucemia linfoblastica acuta

È di certo una di quelle notizie che possono essere definite ‘molto’ importanti’, soprattutto per quei pazienti - circa 450 pazienti con meno di 14 anni mentre nella fascia 14-18 anni se ne contano ulteriori 100 casi ogni anno – che soffrono di un tumore particolare del sangue, la Leucemia Linfoblastica Acuta (Lla): arriva anche in Italia, in regime di rimborsabilità in fascia H, la pegasparaginasi, che permette di ridurre la frequenza di somministrazione, senza diminuire l'efficacia terapeutica; in più, risulta meno immunogenica rispetto alla formulazione convenzionale e, quindi, potenzialmente associata a meno effetti collaterali. La pegasparaginasi è una forma pegilata della L-asparaginasi, trattamento noto della Leucemia Linfoblastica Acuta: la pegilazione prolunga l’emivita della L-asparaginasi permettendo al principio attivo di rimanere più a lungo nel sangue in quanto ne decresce l’immunogenicità. Ad oggi, la pegasparaginasi è riconosciuta come un trattamento di prima linea in associazione al trattamento antineoplastico per i pazienti pediatrici e adulti con Lla.

“La Leucemia Linfoblastica Acuta è un tumore ematologico originato da un tipo di globuli bianchi, detti linfociti, nel midollo osseo in forma ‘acuta’, ovvero con una progressione rapida della malattia – spiega Robin Foà, ordinario di Ematologia presso l'Università La Sapienza di Roma e membro del consiglio direttivo della Fondazione Gimema (Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto) – e possono essere affetti pazienti di tutte le età: nei bambini è la neoplasia più frequente mentre è rara negli adulti. I sintomi sono legati alla proliferazione superiore alla norma e conseguente accumulo di cellule ematopoietiche immature (blasti) nel midollo osseo con conseguente riduzione delle cellule ematologiche normali. Ciò porta ad una diminuzione dei globuli rossi, dell’emoglobina, dei granulociti neutrofili e delle piastrine da cui ne conseguono stanchezza, infezioni e manifestazioni emorragiche, talvolta ingrossamento di milza, fegato e linfonodi”.

“Negli adulti - continua Foà - la Lla ha un andamento clinico più aggressivo e quindi i pazienti sono maggiormente sintomatici. La terapia deve mirare ad eradicare la malattia, eliminando tutti i blasti a livello del midollo osseo (dove nasce la malattia). I capisaldi della terapia sono la polichemioterapia, gli inibitori delle tirosin-chinasi per le LLA Ph+ (Philadelphia positiva, il sottogruppo genetico più frequente negli adulti), il trapianto di cellule staminali ematopoietiche e più recentemente, si sono affacciati anche diversi anticorpi monoclonali per le Lla della linea B. La formulazione pegilata della L-asparaginasi nativa permette di ridurre la frequenza di somministrazione, senza diminuire l'efficacia terapeutica; in più, risulta meno immunogenica rispetto alla formulazione convenzionale e, quindi, potenzialmente associata a meno effetti collaterali. Nei protocolli GIMEMA per il trattamento delle Lla dell’adulto viene utilizzata da tempo la pegasparaginasi. Come per tutti i farmaci, anche la pegasparaginasi, come l’asparaginasi da cui deriva, non è priva di effetti collaterali, soprattutto a livello epatico e pancreatico. Infine, la tossicità aumenta con l’aumentare dell’età”.

“I progressi compiuti per contrastare questo tumore nell’età pediatrica sono notevoli – dichiara Andrea Biondi professore di Pediatria presso l’Università di Milano Bicocca e presidente di dell’Associazione Italiana di Emato-Oncologia Pediatrica (Aieop) – Negli ultimi 30 anni, infatti, siamo riusciti ad arrivare a una percentuale di guarigioni di circa l’80-85 per cento. La pegasparaginasi assume un ruolo essenziale nel trattamento della Lla nei bambini: infatti, rappresenta una delle prime forme di farmaco intelligente. Il suo meccanismo d’azione si basa su un deficit dei linfoblasti: queste cellule leucemiche necessitano infatti di un enzima, l’asparagina, per funzionare e riprodursi. In presenza di questo farmaco le cellule leucemiche non hanno più fonti di approvvigionamento di asparagina e quindi, con la deplezione dell’enzima, le cellule leucemiche muoiono mentre le cellule normali sopravvivono prendendo una via alternativa”.

“L’arrivo di pegasparaginasi in Italia è il risultato del forte e continuativo impegno nella Ricerca & Sviluppo di Shire, azienda leader nel settore delle malattie rare –sottolinea Francesco Scopesi, general manager di Shire Italia – pegasparaginasi rappresenta infatti il costante impegno di Shire, ora anche in oncologia, non solo nell’innovazione del trattamento ma soprattutto nei confronti dei pazienti, specialmente quelli più rari. L’Italia, con i suoi centri di eccellenza, gioca un ruolo fondamentale per i pazienti con la leucemia linfoblastica acuta, fornendo un contributo determinante agli studi dedicati al piano di sviluppo clinico del farmaco a livello globale”. (EUGENIA SERMONTI)