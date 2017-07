Uomini e donne fumano ‘uguale’Tra i giovani sono più le fumatrici

Mai in Italia c’è stata una differenza così bassa tra uomini e donne che fumano: lo confernano i dati presentati dall’Ossfad del Centro Nazionale Dipendenza e Doping dell’Istituto superiore di Sanità (Iss) diffusi in occasione della Giornata Mondiale senza tabacco. In alcune fasce d’età, anzi, le donne fumano più dei maschi, soprattutto nel Nord del Paese, nella fascia d’età in cui si accende la prima sigaretta (15-24) e nella fascia in cui si smette (45-64). “Oggi nel nostro Paese fumano quasi 6 milioni di donne, circa un milione in più rispetto allo scorso anno - afferma Walter Ricciardi, presidente dell’Iss – D’altra parte invece sono stati pochi coloro che in presenza di minori hanno fumato in auto, un divieto sul quale è stato d’accordo anche l’86 per cento dei fumatori. L’avvicinamento delle donne fumatrici alle percentuali registrate tra gli uomini ci dice, però, che dobbiamo ancora continuare a contrastare il fumo e a insistere in questa direzione”. L’indagine dell’Iss ha confermato, inoltre, che i divieti legislativi, a partire dalla legge sul fumo fino ai più recenti divieti hanno avuto un impatto significativo non solo sul consumo ma anche più in generale culturale. Soltanto il 3,8 per cento dei non fumatori, per esempio, ha dichiarato di aver viaggiato in auto con un fumatore che ha fumato nell’abitacolo in presenza di bambini o donne in gravidanza e soltanto un italiano su 10 consente ai propri ospiti fumatori di accendersi una sigaretta in casa.

“La legge del 2003 è stata una delle più importanti leggi di sanità pubblica - dice Roberta Pacifici, direttrice dell’Ossfad – nata per difendere dal fumo passivo, ha avuto il grande merito di educare al rispetto degli spazi comuni come dimostrano i dati relativi al comportamento dei padroni di casa rispetto ad eventuali ospiti fumatori. Nel 2006, infatti, il 43,1 per cento degli intervistati dichiarava di consentire ai propri ospiti di fumare in casa, oggi nel 2017 solo il 12,4 per cento lo consente”. Anche i dati relativi ai ‘Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia’ (Passi), derivati dal sistema di sorveglianza di popolazione condotta dalle Asl e coordinata dall’Iss, sottolineano questo dato e riferiscono che in Italia 9 persone su 10 dichiarano che il divieto di fumo nei locali pubblici e nei luoghi di lavoro è sempre o quasi sempre rispettato, anche se esistono differenze regionali che indicano un Nord più virtuoso. A dimostrazione che l’educazione ai corretti stili di vita e la comunicazione sono strumenti centrali nel costruire la consapevolezza sul rischio per la salute sono i dati che riguardano l’impatto delle immagini shock sui fumatori. Pittogrammi, messaggi forti sul rischio, 'numero verde': le avvertenze riportate sui pacchetti, secondo la direttiva europea del 2014, non sono risultate indifferenti ai tabagisti. L’indagine dell’Iss rivela, infatti, che l’83 per cento dei fumatori ha pensato, almeno qualche volta, guardando le immagini shock, ai rischi legati alla salute. Il 60 per cento ha dichiarato che è aumentato il desiderio di smettere e il 36 per cento ha rinunciato ad accendersi una sigaretta. Un fumatore su cinque, inoltre, usa stratagemmi per coprire le immagini shock, 1 su 3 ha notato il 'numero verde'. “Da quando – aggiunge Pacifici – il 'numero verde' compare su tutti i pacchetti di sigarette, le telefonate al nostro servizio sono quintuplicate”.

Un capitolo a parte è dedicato al consumo della sigaretta elettronica. “Gli 'svapatori' in Italia sono 1,3 milioni – dice Silvio Garattini, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche ‘Mario Negri’- ma si tratta soprattutto di consumatori duali, cioè fumatori che usano contemporaneamente e-cig e sigarette tradizionali. Soltanto un fumatore su 10, infatti, ha smesso di fumare. Non abbiamo dati sufficienti per affermare che la sigaretta elettronica può essere un valido ausilio per smettere di fumare”. (EUGENIA SERMONTI)

SINTESI DEL RAPPORTO



Il consumo. Sono 11,7 milioni i fumatori in Italia e rappresentano il 22,3 per cento della popolazione (22,0 per cento nel 2016). Diminuiscono gli uomini tabagisti: 6 milioni rispetto ai 6,9 milioni del 2016 e ma aumentano le donne che da 4,6 milioni del 2016 salgono a 5,7 milioni. Si tratta della differenza minima mai riscontrata tra percentuale di fumatori (23,9 per cento) e percentuale di fumatrici (20,8 per cento). Gli ex fumatori sono invece il 12,6 per cento e i non fumatori il 65,1 per cento. Si fuma di più tra i 25 e i 44 anni (il 28 per cento) invece nella fascia d’età più giovane, tra i 15 e i 24 anni, fuma il 16,2 per cento. Si fumano in media 13,6 sigarette al giorno con un picco di 14,1 sigarette sul target 45-64 anni. La maglia nera rispetto all’area geografica spetta al Centro dove i fumatori di sesso maschile sono il 26 per cento, al Sud e nelle Isole sono il 25,2 per cento e al Nord il 22,0 per cento ma sono proprio le regioni settentrionali ad avere la maggiore percentuale di fumatrici (24,6 per cento) rispetto a quella dei fumatori (22 per cento). Si fumano principalmente sigarette confezionate (94,3 per cento) sebbene continui costantemente a crescere il consumo prevalente di sigarette fatte a mano (9,6 per cento), significativamente più diffuso tra i giovani e preferito dagli i uomini (16,6 per cento) rispetto alle donne (12,8 per cento). L’età in cui si accende la prima bionda è di 17,6 anni per i ragazzi e 18,8 per le ragazze. Il 12,2 per cento dei fumatori ha iniziato a fumare prima dei 15 anni.

La sigaretta elettronica. La maggiorparte (83,4 per cento) degli utilizzatori è rappresentata da fumatori, quindi da consumatori duali che fumano le sigarette tradizionali e contemporaneamente l’e-cig, in particolare quelle contenenti nicotina. Chi ha usato la sigaretta elettronica dichiara di aver diminuito il consumo di sigarette tradizionali leggermente (il 13,8 per cento) o drasticamente (l’11,9 per cento), mentre il 34,9 per cento non ha cambiato abitudine tabagica, il 10,4 ha iniziato a fumare e l’11,7 per cento ha ripreso il consumo delle sigarette tradizionali. Soltanto nel 14,4 per cento dei casi l’e-cig ha portato a smettere definitivamente. In totale gli utilizzatori (abituali e occasionali) sono circa 1,3 milioni, in lieve calo rispetto allo scorso anno. Il 64 per cento dei consumatori di e-cig utilizza quelle contenenti nicotina. Le ricariche sono acquistate nei negozi specializzati (54,7 per cento) o dal tabaccaio (37,3 per cento).

Fumo passivo. Secondo l’indagine dell’ISS quasi il 90 per cento degli italiani e l’86 per cento dei fumatori, è d’accordo con il divieto di fumare in macchina in presenza di minori e donne in gravidanza. Soltanto il 5,3 per cento dei fumatori ha dichiarato di aver fumato in auto con bambini o donne incinte. La legge del 2003 ha di certo modificato il comportamento dei fumatori e dei padroni di casa nei confronti di chi si accende una sigaretta. Mentre nel 2006, infatti, il 43,1 per cento degli intervistati dichiarava di consentire ai propri ospiti di fumare in casa, nel 2017 soltanto il 12,4 lo consente. Inoltre il 10 per cento dei non fumatori dichiara di essere stato esposto al fumo passivo in auto.

Telefono Verde Fumo. Da quando il Numero Verde Fumo dell’Iss è stato inserito su tutti i pacchetti di sigarette (precedentemente compariva a rotazione con altri 13 messaggi) il servizio telefonico ha visto un incremento esponenziale del numero di chiamate. Da agosto 2016 (momento in cui i pacchetti di sigarette con le nuove avvertenze sono arrivati sul mercato) a dicembre dello stesso anno, sono giunte al telefono verde 5.041 chiamate, numero nettamente superiore rispetto alle 1.326 dello stesso periodo del 2015. Nel 2016 le chiamate complessive sono state 7.767. L’utente che chiama il servizio telefonico dell’Iss è nel 64,6 per cento dei casi maschio, (35,4 per cento le donne), fumatore (96,2 per cento) appartenente alla fascia d’età 46-65 e dichiara di aver visto il Numero Verde Fumo sul pacchetto di sigarette (98,5 per cento dei casi).