Estate: i consigli di Assosaluteper vacanze ‘a tutto benessere’

Con la stagione estiva oramai entrata nel vivo, è necessario concentrarsi su una serie di importanti accorgimenti che possono aiutare a svincolare da fastidiosi imprevisti le meritate vacanze degli italiani. I farmaci di automedicazione, recanti sulla confezione un bollino rosso che sorride e privi di obbligo di prescrizione, sono fondamentali per alleviare il fastidio di scottature e punture di insetti. Diversa la vacanza, diverse le insidie in agguato. Di seguito, una semplice e breve guida per non mettere a repentaglio la spensieratezza delle ferie.

Un’estate al mare. Per tutti coloro che trascorreranno quest’estate sotto l’ombrellone, è bene tenere conto di queste regole:

. Quando si trascorrono numerose ore al sole l’idratazione è fondamentale, per cui è consigliata una costante assunzione di liquidi, soprattutto in circostanze particolarmente ventose, durante le quali è limitata la percezione del caldo

. Non è consigliabile esporsi al sole durante le ore più calde della giornata: la crema solare ad alta protezione deve essere applicata sempre, con attenzione particolare per i bambini specie dopo il bagno

. Indossare sempre occhiali da sole e proteggere la testa

. In seguito ad una scottatura è preferibile applicare sulla pelle sostanze emollienti e nutritive ed astenersi temporaneamente dall’esposizione al sole; evitare docce troppo calde e asciugare la zona interessata tamponandola delicatamente

. È sempre buona norma attendere dalle 2 alle 3 ore dopo i pasti prima di immergersi in acqua così da completare il processo digestivo

. L’assunzione di cibi secchi e poveri di grassi, nonché l’astensione dal fumo di sigaretta e da bevande alcoliche e gassate sono gli accorgimenti da seguire in caso di gite in barca

. Dopo una puntura di insetto è necessario disinfettare la parte colpita e procedere delicatamente all’estrazione del pungiglione cercando di non spezzare la parte residua

. Le irritazioni di medusa vanno trattate con lavande di acqua salata largamente preferibile all’acqua dolce che, al contrario, potrebbe gravare sulle condizioni della zona colpita. Essa va infine coperta per evitare che si scurisca in seguito all’esposizione alla luce.

Salute ad alta quota. Per gli amanti della montagna e per tutti coloro che fuggono dal caldo estivo e dall’afa cittadina preferendo le passeggiate e le gite in quota è consigliabile tenere presente questi accorgimenti:

. In montagna aumenta il rischio di scottature a causa della maggiore rarefazione dell’atmosfera: è dunque indispensabile l’applicazione di una crema solare ad alta protezione (50+)

. Prestare particolare attenzione all’abbigliamento, specie alle calzature e agli abiti impermeabili e antivento

. Disinfettanti, cerotti, garze sterili e ghiaccio secco sono fondamentali per intervenire in caso di lievi ferite, strappi o storte. In quest’ultima circostanza, l’immediata applicazione di una fonte fredda ed il riposo sono fortemente consigliati. Nell’eventualità di ferite profonde recarsi al pronto soccorso più vicino

. L’idratazione costante è necessaria anche per prevenire il rischio di crampi.

Ferie in città. Per chi sceglie di rimanere a casa o visitare le città d’arte si consiglia di seguire questi semplici passi per trascorrere la stagione calda nel massimo del relax:

. Gli sbalzi di temperatura ed un eccessivo abuso dell’aria condizionata provocano i consueti sintomi da raffreddamento, come tosse e mal di gola, per cui è meglio tutelarsi cercando di coprire spalle e gola

. I luoghi umidi come le piscine favoriscono il proliferare di funghi per cui è necessario indossare sempre le ciabatte. Inoltre è buon uso non condividere i teli da bagno perché aumentano il rischio di trasmissione

. Il caldo può diventare un cattivo alleato del sonno. Per favorire un corretto riposo evitate le bevande alcoliche o eccitanti come thè e caffè, soprattutto prima di andare a dormire.

All’estero in salute. Come bisogna comportarsi nel caso di viaggi oltre frontiera, specie se si scelgono mete esotiche? Ecco alcuni consigli:

. Quando ci si reca all’estero, soprattutto in Paesi lontani, è consigliabile chiedere al proprio medico di famiglia o alla propria Asl quali siano le profilassi da adottare per evitare il rischio di contrarre gravi malattie

. Spesso gli spostamenti da un Paese all’altro causano problemi all’apparato gastrointestinale: il nostro intestino, complice il cambio di alimentazione e, spesso, l’orario dei pasti, perde il suo ritmo abituale. È consigliabile soprattutto nei primi giorni di vacanza evitare bibite gassate e cibi elaborati, ricchi di grassi e spezie, più difficili da digerire e per questo maggiormente responsabili di pesantezza e acidità. Meglio prediligere alimenti ricchi di fibre, che aiutano soprattutto chi ha problemi di stipsi. E’ poi buona abitudine ordinare bevande senza ghiaccio che possono inaspettatamente, a causa di sbalzi di temperatura, generare mal di pancia e diarrea. Inoltre, soprattutto nei Paesi esotici, meglio comprare acqua in bottiglia per evitare problemi di diarrea dovuti a germi presenti nell’acqua che potrebbe non essere controllata

. Se si viaggia all’estero è opportuno portare con sé farmaci che si usano abitualmente, specie quelli prescritti dal medico, oppure informarsi sul nome del principio attivo per trovare un farmaco analogo

. Macchina, treno o aereo: spesso, soprattutto per i bambini gli spostamenti generano nausea e vomito, i sintomi tipici della cinetosi. Se siete soggetti a questi problemi è meglio evitare di mangiare in modo pesante prima del viaggio, ingerendo alimenti secchi e poveri di grassi, come ad esempio un grissino o un cracker. Evitate anche, prima di partire, di ingerire troppi liquidi.

Farmaci e medicamenti. Ecco i farmaci che non dovrebbero mai mancare nel vostro kit da viaggio a seconda di dove sceglierete di passare le vostre vacanze:

. Disinfettanti, garze sterili, ghiaccio secco e cerotti per escoriazioni, ferite, strappi e distorsioni. Possono essere utili anche farmaci ad azione cicatrizzante

. Anche se in genere i lividi, in caso di botte o cadute, scompaiono in pochi giorni, specie se non particolarmente estesi, ci sono comunque medicinali di automedicazione, a base di eparinoidi e sostanze capillaroprotettrici, che possono essere usati per favorire il riassorbimento dell’ematoma, specie se esteso

. In caso di dolori articolari, muscolari e distorsioni possono essere utili farmaci antinfiammatori non steroidei per uso topico e farmaci miorilassanti che aiutano a rilassare la muscolatura

Antisettici e disinfettanti sono da applicare direttamente sulla pelle in caso di scottature per detergere la pelle e alleviare il bruciore. Per favorire la rigenerazione dell’epidermide, possono essere impiegati farmaci a base di acido ialuronico, sulfadiazina argentica e catalasi specie in caso di forte scottatura. In caso di eritema solare è possibile utilizzare pomate che aiutano a combattere l’infiammazione e che alleviano il prurito. Ricordarsi che quando si applicano farmaci sulla pelle bisogna evitare l’esposizione al sole per qualche giorno in quanto essa può creare reazioni e fenomeni di fotosensibilità

. Creme e pomate contro le irritazioni della pelle, soprattutto in caso di punture di insetti e animali (antistaminici e corticosteroidi a bassa/media potenza). Gel al cloruro d’alluminio, astringente e antisettico, per alleviare il prurito da puntura di zanzara o irritazione da medusa

. Gli antiemetici (contro il vomito) e gli antispastici (contro gli spasmi intestinali) sono indicati in tutte le forme di cinetosi (mal d’auto, mal di mare e mal d’aria)

. Farmaci ad azione blandamente sedativa per regolarizzare il ritmo sonno-veglia

. Lassativi in caso di stitichezza persistente. Mai abusarne e farne un uso occasionale

. Procinetici e antiacidi per la cattiva digestione. I procinetici aiutano a favorire la ripresa del transito dei cibi attraverso lo stomaco, oltre a contrastare anche nausea e vomito mente gli antiacidi sono un utile aiuto in caso di bruciore di stomaco e reflusso gastro-esofageo. Il gonfiore, invece, si può sconfiggere grazie agli adsorbenti intestinali, in particolare a quelli contenenti carbone attivato, che consente di assorbire i gas in eccesso presenti nelle viscere, oppure simeticone

. Antidiarroici, che sono in grado di ripristinare in tempi rapidi la normale popolazione batterica intestinale. Particolarmente utili sono quelli a base di lievito e di lattobacilli. Quando la diarrea persiste per qualche giorno, possono essere utili farmaci inibitori della motilità intestinale come la loperamide (da non utilizzare nei bambini). Se si è in un Paese estero e la diarrea non si arresta in breve tempo, farsi vedere da un medico

. Antimicotici per uso topico in caso di infezioni fungine (c.d. micosi)

. Farmaci antipiretici, come il paracetamolo e l’acido acetilsalicilico, in caso di febbre

. Spray nasali vasocostrittori per raffreddore o naso chiuso, antitussivi in caso di tosse mentre, in caso di mal di gola, oltre a sostanze ad azione balsamica si possono impiegare antisettici e disinfettanti del cavo orale per contrastare eventuali microorganismi. Nelle forme più intense si può ricorrere, sotto forma di spray o pastiglie, anche ad antinfiammatori non steroidei che contribuiscono ad alleviare dolore e bruciore

. Per il mal di testa ricordiamo l’ibuprofene e gli altri antinfiammatori non steroidei (Fans), di cui fanno parte numerosi medicinali di larghissimo impiego, come, ad esempio, acido acetilsalicilico, naprossene, diclofenac, ketoprofene

. Non bisogna poi dimenticare di portare con sé i farmaci con ricetta che si assumono abitualmente (ad esempio quelli per la pressione alta, per il cuore, la pillola anticoncezionale, etc.).

Inoltre, quando si viaggia, è necessario conservare i farmaci nel modo corretto. Evitare quindi forti sbalzi di temperatura: non superare i 30 gradi e tenere i farmaci nel bagaglio a mano, poiché in stiva le temperature possono raggiungere valori molto bassi. Evitare di conservarli in un posto umido e tenerli lontani dalla portata dei bambini: questa è una regola da seguire sempre, sia in vacanza che a casa. (FEDERICA BARTOLI)