Sigarette elettroniche, per il ministero“riducono il rischio rispetto al tabacco”

“Tra gli ex fumatori, ovvero coloro che hanno smesso di fumare sigarette di tabacco, una minoranza utilizza la sigaretta elettronica, un uso che, se supporta l’astinenza, potrebbe essere positivo per la salute”. E’ questa una delle conclusioni a cui giunge l’ultima relazione sul fumo passivo elaborata dal Ministero della Salute e curata dal gruppo di lavoro GARD-Italia composto da numerosi rappresentanti di organizzazioni scientifiche e sanitarie, oltre che dai dirigenti ministeriali Daniela Galeone, Giovanna Laurendi e Lorenzo Spizzichino. “Si tratta di un passo in avanti significativo nel riconoscimento ufficiale della sigaretta elettronica come strumento di riduzione del rischio – ha detto Massimiliano Mancini, presidente di Anafe, l’associazione nazionale produttori fumo elettronico aderente a Confindustria – e auspichiamo che le istituzioni facciano tesoro di tale consapevolezza per sostenere un settore che è parte integrante del nostro made in Italy”.

La relazione del Ministero della Salute è stata commentata dal professor Fabio Beatrice dell’Università di Torino, responsabile del Centro Antifumo dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino: “La scienza – ha detto Beatrice, autore di numerosi volumi tra cui ‘101 motivi per non fumare’ Editore Guerini nel 2012 – è tutt’ora impegnata nell’elaborazione di una comprensione definitiva sull’efficacia delle e-cig per smettere di fumare. Ma già da ora - sottolinea Beatrice - la reale utilità della sigaretta elettronica risiede soprattutto nell’ambito concettuale della riduzione del rischio, poiché certamente i device elettronici, eliminando la combustione, riducono di molto la quantità di sostanze tossiche inalate: il monossido di carbonio viene azzerato e la quantità di sostanze irritanti e cancerogene risulta notevolmente inferiore rispetto alle normali sigarette”. “La e-cig – ha concluso Beatrice – è quindi uno strumento di grande interesse per i fumatori che non riescono a smettere, o che non vogliono smettere, ed il Ministero della Salute della Gran Bretagna già nel 2015 stimava una riduzione del rischio di circa il 95 per cento della tossicità delle sigarette elettroniche rispetto alle tradizionali”. (EUGENIA SERMONTI)