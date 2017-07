Viaggi, vacanze, divertimenti… e la guardia si abbassa, aumentando il rischio di infezioni. Da quelle più ‘innocenti’ (ma sempre fastidiose) come la ‘diarrea del viaggiatore’, che colpisce in prevalenza chi viaggia in paesi caratterizzati da un clima particolarmente caldo e da norme igienico-sanitarie non sempre adeguate, a quelle più rischiose come le infezioni di tipo sessuale e quelle provocate dagli insetti. "Normalmente, durante i viaggi e le vacanze, la possibilità di avere degli incontri sessuali occasionali aumenta – spiega il professor Massimo Andreoni, responsabile dell'Unità Operativa Complessa di Malattie infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma e past president Simit – Non è un caso che, nel periodo successivo a quello estivo, si registri il picco assoluto annuale di pazienti con infezioni e malattie sessualmente trasmissibili. Il preservativo deve essere indispensabile, per qualsiasi tipo di rapporto si possa avere". Un altro fattore di rischio è costituito dalle acque dolci, che potrebbero ospitare larve di schistosoma, il parassita responsabile della schistosomiasi, e i battei della leptospirosi. Per quanto concerne la diarrea del viaggiatore i microbi che causano l’infezione possono trovarsi in cibi e bevande apparentemente potabili.

“Per quanto riguarda il cibo, quando le condizioni non sono ritenute sicure, quattro indicazioni semplici ma efficaci: 'lavalo, cuocilo, sbuccialo o altrimenti dimenticalo', aiutano a limitare il rischio di diarree infettive – spiega il professor Massimo Galli, vicepresidente Simit – per le bevande, meglio limitarsi al contenuto di bottiglie sigillate ed evitare il ghiaccio, se non si è sicuri che sia stato prodotto con acqua 'pulita', perché conserva i microrganismi”. "Nel periodo estivo – aggiunge Andreoni – aumenta anche il rischio delle malattie trasmesse dalle punture di insetti; in particolare le zanzare possono essere particolarmente pericolose in quanto capaci di trasmettere malattie che possono risultare anche gravi quali la malaria, Dengue, Zica e Chikungunya. Oltre alle zanzare si deve fare attenzione alle punture di zecche capaci di trasmettere sia infezioni virali che batteriche. Per evitare le punture di questi insetti il consiglio è sempre quello di coprire il più possibile le parti del corpo per ridurre il rischio di punture o usare repellenti cutanei che allontanano gli insetti. Infine bisogna fare attenzione alle punture di ragni e scorpioni che possono determinare lesioni fastidiose e in rari casi anche malattie sistemiche gravi". (FEDERICA BARTOLI)