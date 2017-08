Estate: nella dieta anti-afa tanta frutta, verdura e pollo

Per poter affrontare al meglio il grande caldo della stagione estiva è necessario partire dall’alimentazione: un regime alimentare sano e controllato, caratterizzato da cibi leggeri e nutrienti, poveri di grassi saturi e ricchi di vitamine e minerali, contribuisce a combattere il rischio di disidratazione, spossatezza mal di testa, e ad assicurare un pieno equilibrio fisico anche quando le temperature registrano picchi molto elevati. Sono questi i suggerimenti di Valeria Del Balzo, biologa dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma che introduce anche il pollo nella dieta ideale per fronteggiare l’afa estiva. Ecco le 6 regole auree fornite dalla nutrizionista Del Balzo per combattere caldo e afa a tavola.

Bere acqua per contrastare la disidratazione e no alle bevande dolci

Bere acqua è fondamentale per idratarsi: “con il caldo tendiamo a perdere liquidi, per questo un’idratazione costante è importante – spiega la dottoressa Del Balzo – Quanta? Almeno 8 bicchieri al giorno, circa 1 litro e mezzo. Ridurre le bevande zuccherate, non dissetano e sono caloriche”

Via libera alla verdura di stagione: meglio se consumata cruda o con cotture leggere

È preferibile consumare alimenti ricchi d’acqua, come insalate, pomodori, carote e tutte le verdure di stagione come zucchine, peperoni, melanzane. “Cercate, per quanto possibile, di mangiare verdure crude, e prediligete cotture leggere che non appesantiscano la digestione – spiega la nutrizionista – bene al forno, alla griglia, al vapore, da evitare o ridurre al minimo pastelle o condimenti eccessivi. Soprattutto in spiaggia, è importante non avere tempi di digestione troppo lunghi”

Frutta: un aiuto per auto idratarsi

La frutta estiva ci viene in soccorso perché è ricca in acqua, dal melone all’anguria, passando per pesche, albicocche o prugne, è un’alleata per contrastare le alte temperature. “Buona norma è consumare circa 3 porzioni di frutta al giorno, oltre all’acqua, la frutta apporta sali minerali e fibra”, spiega la Del Balzo

Gli estratti non sono sostituti di frutta e verdura

Da non confondere frutta e verdura con gli estratti. Tanto in voga in questo periodo, non sono da considerare delle alternative: “con gli estratti si perde la fibra contenuta in questi alimenti – spiega la Del Balzo - che ha una funzione fondamentale perché aumenta la sazietà e ci porta a mangiare meno, oltre a svolgere un ruolo importante per il funzionamento del nostro intestino. Con gli estratti di frutta si rischia anche di eccedere con gli zuccheri”

Pollo, un alleato per l’alimentazione estiva

Il pollo è una delle carni che gli italiani prediligono: è infatti servita in tavola una volta alla settimana da 7 donne su 10 e rappresenta un importante e gustoso ingrediente durante la stagione estiva grazie alla facilità di preparazione ed al suo valido profilo nutrizionale: “è un’ottima fonte di proteine ed è caratterizzato da un’elevata digeribilità, nonché da un ragionevole apporto calorico (100 kcal per 100 grammi di petto di pollo) e un ridotto contenuto in grassi (da 1 a 6 grammi per 100 grammi di prodotto, a seconda delle parti utilizzate).” Inoltre, continua, il pollo è anche una fonte eccellente di quei micronutrienti come il potassio e il calcio, nonché di vitamine del gruppo B, necessari per mantenere in equilibrio le attività del sistema nervoso e quindi prevenire ogni stato di affaticamento dovuto all’eccessivo caldo. “Questi nutrienti – spiega Del Balzo – sono coinvolti in numerosi processi biochimici quali la contrazione dei muscoli e del cuore e la conduzione degli impulsi nervosi; pertanto consentono un buon stato di salute psichica e fisica, quindi vigore ed energia”.

In vacanza e a dieta? Si può fare! Basta qualche piccolo accorgimento

Tra cene fuori e aperitivi, in vacanza è più difficile prestare attenzione alla propria alimentazione e per chi si trova a combattere contro qualche kilo in più può essere un’impresa. E se è importante godersi il meritato riposo senza troppe rinunce, ecco qualche consiglio che può venirvi in soccorso. “Prima di tutto aumentate l’attività fisica: con un dispendio calorico maggiore ci si può concedere qualche vizio in più.” Una delle situazioni più a rischio sono gli aperitivi, in cui facilmente si può fare incetta di calorie: “Invece di patatine, olive e noccioline, preferite qualcosa di più sostanzioso, come una pasta fredda, del cous cous, un’insalata di riso, e usate l’aperitivo come cena. Salatini & Co. aprono lo stomaco senza saziare. Cercate poi di evitare l’alcol e cocktail troppo zuccherati”. Un altro consiglio di Valeria Del Balzo: “in previsione di una cena fuori, compensate con un pranzo leggero a base di insalata e frutta”. (FEDERICA DE BARTOLO)

Ecco 5 ricette a base di pollo, facili e veloci da preparare

Le ricette sono state elaborate con la consulenza della biologa nutrizionista Valeria Del Balzo e realizzate da Ramona Pizzano, food blogger di 'Farina, Lievito e Fantasia'.

Pollo con pomodori e avocado

Ingredienti per 4 persone:

4 fette di pane nero

4 fette di petto di pollo

100gr. di pomodori rossi

olio extravergine di oliva

sale e pepe q.b.

salsa alla senape

Procedimento:

Spalmate un po’ di salsa di senape sul pane nero. Nel frattempo grigliate il petto di pollo e lasciatelo raffreddare. Salate e pepate. Tagliate a fettine sia i pomodori che l’avocado e sistemate il tutto sul pane alternando le fettine di pollo, ai pomodori e all’avocado. Irrorate con olio extravergine di oliva, sale, pepe e menta fresca.

Pollo alla pizzaiola

Ingredienti per 4 persone:

200gr. di polpa di pomodoro

4 fettine di petto di pollo

2 spicchi di aglio

olio extravergine di oliva

sale

capperi

olive nere denocciolate

Procedimento:

In una casseruola, fate soffriggere l’aglio con l’olio e successivamente aggiungete la polpa di pomodoro. A metà cottura aggiungete le fettine di petto di pollo, i capperi e le olive nere. Sarà necessario far cuocere il pollo per circa 15/20min. Servire il pollo caldo con abbondante trito di prezzemolo fresco.

Pollo al limone

Ingredienti:

4 fettine di petto pollo

2 cucchiai di yogurt bianco

1 cucchaio di latte

succo di un limone

timo fresco al limone

500 gr. di insalata mista

Procedimento:

Per prima cosa, grigliare il petto di pollo. Nel frattempo preparate l’insalata e conditela con sale e olio extravergine. Se preferite potete aggiungere anche la glassa all’aceto. Quando il petto sarà pronto servitelo con la salsa al limone che preparate al momento mescolando lo yogurt, il latte, il succo di limone e il timo fresco.

Insalata di rucola con pollo

Ingredienti:

4 fettine di petto pollo

300gr. di rucola

100gr. di pomodorini rossi

100gr. di pomodorini gialli

1 cucchiaio di semi di girasole

1 cucchiaio di semi di zucca

olio extravergine di oliva

sale q.b.

Procedimento:

Per prima cosa grigliare il petto di pollo e quando sarà pronto e ben cotto, tagliatelo a strisce. Preparate l’insalata di rucola e aggiungete i pomodorini tagliati in due parti, l’olio, il sale e i vari semi. Servite l’insalata aggiungendo anche gli straccetti di pollo grigliati.

Pollo con patate e peperoni

Ingredienti:

2 coscette di pollo

2 fusi di pollo

2 peperoni rossi

200gr. di patate a pasta gialla

sale q.b.

rosmarino fresco

olio extravergine di oliva

1 cipolla piccola

Procedimento:

In un tegame, lasciate soffriggere la cipolla con dell’olio extravergine di oliva. Aggiungete i pezzi di pollo e lasciateli rosolare per pochi minuti. Sfumate con del vino bianco e lasciate evaporare. Nel frattempo, tagliate a pezzettoni le patate e a strisce i peperoni ed aggiungeteli al tegame. Proseguite la cottura a fiamma moderata. Aggiungete del rosmarino fresco. Servite il pollo ben caldo, aggiungendo del pepe nero.