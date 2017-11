Napoli: ‘Hepatology in motion’un summit di gastroenterologi

Si terrà a Napoli, presso l’Aula magna della Scuola di Medicina e Chirurgia Università ‘Federico II’ in Via Pansini 5, il congresso ‘Hepatology in motion: research and utilities’ occasione per un confronto tra esperti provenienti da tutta Italia e dall’estero sulle novità a livello terapeutico, diagnostico e della ricerca in epatologia, che stanno modificando sostanzialmente l'organizzazione dell'assistenza sanitaria, la pratica clinica e l’approccio alle nuove esigenze del paziente.

Il congresso si aprirà alle ore 11 presso l’Aula magna della Scuola di Medicina e Chirurgia Università di Napoli ‘Federico II’ in Via Pansini 5, con una sessione dedicata all’HCV, seguita nel pomeriggio da una tavola rotonda cui parteciperanno tutte le società scientifiche, le associazioni dei pazienti e i rappresentanti dei media dal titolo: ‘Information, deformation and training. Scientific Societies between institutions and media’. Presidenti del congresso i professori Nicola Caporaso di Napoli e Antonio Craxì di Palermo, mentre la segreteria scientifica è affidata alla professoressa Filomena Morisco dell’Università ‘Federico II’ di Napoli ([email protected]).

Programma: http://www.unigastro.it/Allegati/programma_Hepatology_in_motion_2017.pdf