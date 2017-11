Vaccinazione anti triade infernaleInfluenza, Pneumococco e Zoster

Avanza l’esercito degli over 65: secondo i dati ISTAT, nel 2016 l’aspettativa di vita per entrambi i sessi ha compiuto un balzo in avanti di ben 5 mesi (da 80,1 a 80,6 anni per gli uomini e da 84,6 a 85,1 per le donne) recuperando quasi interamente il calo del 2015. Gli italiani con oltre 65 anni sono oramai più di 13,5 milioni su un totale di 60,5 milioni, vale a dire il 22,3 per cento della popolazione. L’altra faccia della medaglia è che chi taglia il traguardo dei 65 anni spesso deve fare i conti con problemi di salute: il 48,6 per cento degli over 65 italiani presenta una situazione di multicronicità (3 o più malattie croniche) e circa il 35 per cento convive con dolori fisici, da moderati a molto forti. Ma oltre alle malattie croniche, una minaccia importante pende sugli over 65: la ‘triade infernale’ delle malattie infettive a cui sono esposti gli anziani, con un impatto importante sulla loro salute, aspettativa e qualità di vita: Influenza, malattie da Pneumococco, in particolare la Polmonite Pneumococcica e l’Herpes Zoster e la sua complicanza più dolorosa, la nevralgia post-erpetica.

Oggi sono disponibili strategie vaccinali in grado di prevenire queste tre malattie, offerte gratuitamente nel nuovo ‘Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019’: la vaccinazione antinfluenzale, che riduce complicanze, ospedalizzazioni e morti dovute a tale infezione; la vaccinazione con vaccino pneumococcico coniugato, seguita da una dose di vaccino polisaccaridico, in grado di ridurre i casi di Polmonite Pneumococcica e le malattie invasive da pneumococco, e la vaccinazione contro l’Herpes Zoster, che riesce a ridurre con una sola dose i casi di questa malattia e soprattutto la nevralgia post-erpetica, una delle complicanze più gravi che causa dolore incoercibile e disabilità. Vaccinare anche gli adulti è l’orientamento di istituzioni e società scientifiche che deve però scontrarsi, oltre che con i pregiudizi antivaccinali, con il diffuso paradigma che considera i vaccini una misura di prevenzione riservata all’infanzia. È compito anche dei media promuovere un ‘invecchiamento in salute’ attraverso la corretta informazione sull’uso dei vaccini e le opportunità di prevenzione per le persone over 65. Il 'come farlo' è stato il tema del Corso di Formazione Professionale L’importanza di vaccinarsi a ogni età. Il ruolo dei media su un grande tema di sanità pubblica, promosso dal Master di I livello ‘La Scienza nella Pratica Giornalistica’ (SGP) della Sapienza Università di Roma con il supporto incondizionato di MSD.

«L’eliminazione e la riduzione del peso delle malattie infettive prevenibili mediante vaccinazione rappresentano una priorità di sanità pubblica a livello mondiale, recepita in Italia dal ‘Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019’ (PNPV) che oggi è nei LEA ed è, quindi, un diritto di tutti i cittadini italiani – afferma Giancarlo Icardi, referente Gruppo Vaccini della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) – La dinamicità nel campo delle vaccinazioni e la notevole mole di innovazioni scientifiche in questo settore offrono nuove opportunità di prevenzione e promozione della salute lungo tutto l’arco della vita, attraverso vaccini diretti contro malattie di notevole importanza anche per gli adulti ed anziani».

Le vaccinazioni degli adulti contro la ‘triade infernale’ sono un fattore strategico per garantire l’invecchiamento in salute e anche la sostenibilità dei sistemi socio-sanitari alla luce dell’impatto economico di queste malattie.

· L’influenza colpisce ogni anno in Italia circa 4 milioni di persone con picchi di 8 milioni negli anni di maggiore virulenza. Oltre 8.000 i decessi annui, dei quali circa l’80-90 per cento per cento è rappresentato da anziani. Il costo complessivo della patologia è stimato in circa 3,5-4 miliardi di euro l’anno. Ogni singolo caso comporta costi diretti e indiretti pari a circa mille euro, che aumentano significativamente a 3-6 mila euro in caso di ospedalizzazione.

· Le malattie pneumococciche sono causate dalle infezioni originate dal batterio Streptococcus pneumoniae (pneumococco) di cui sono conosciuti oltre 90 sierotipi. Possono essere di tipo non invasivo – polmonite, congiuntivite, otite media, sinusite – o presentarsi in forme invasive particolarmente severe, come meningiti, setticemie e polmoniti batteriemiche. Colpiscono soprattutto i bambini con meno di 4 anni e le persone over 65 e determinano ogni anno nel mondo circa 1.600.000 decessi, con percentuali di mortalità superiori al 30 per cento tra le persone ricoverate in terapia intensiva. In Europa, la gestione delle polmoniti ha un costo superiore ai 10 miliardi di euro.

· L'Herpes Zoster o Fuoco di Sant'Antonio è una malattia dolorosa che colpisce il nervo sensitivo e la cute circostante, manifestandosi in due casi su tre dopo i 50 anni. La sua complicanza più frequente è un dolore neuropatico prolungato e di intensità severa. In Italia si registrano 157.000 nuovi casi ogni anno di Herpes Zoster (quasi 18 casi ogni ora) pari a un’incidenza di 6,3 per 1.000 persone/anno e circa il 20 per cento sviluppa una nevralgia post-erpetica.

«Invecchiare in salute significa avvalersi di tutte le risorse disponibili per fronteggiare la condizione di fragilità che si determina a causa della riduzione della fisiologica riserva funzionale e della capacità di resistere a eventi stressanti ambientali – afferma Giuseppe Ferdinando Colloca, ricercatore del Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze e Ortopedia, Università Cattolica di Roma – Le vaccinazioni per gli anziani comprese nel Piano Vaccinale – influenza, Herpes Zoster e pneumococco – sono ben tollerate e in grado di migliorare attesa e qualità di vita e ridurre i costi assistenziali». Il Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 fissa al 75 per cento l’obiettivo di copertura per la vaccinazione antinfluenzale, raccomandata per gli over 65, le persone con malattie croniche e le donne in gravidanza. Attualmente, dopo il calo registrato negli ultimi anni, legato soprattutto a notizie su presunte problematiche di sicurezza poi rivelatesi infondate, la copertura media in Italia è del 52 per cento, con una forbice compresa tra il 62 per cento dell’Umbria e il 40 per cento della Sardegna. Per quanto riguarda le malattie da Pneumococco, il PNPV definisce la più ampia protezione possibile per l’adulto 65enne a partire dalla coorte del 1952, con una schedula sequenziale che prevede l’utilizzo dapprima di un vaccino 13-valente e a seguire del vaccino 23-valente. L’obiettivo è di raggiungere una copertura del 55 per cento nel 2018 e del 75 per cento nel 2019. La terza vaccinazione rilevante per il soggetto anziano, quella contro l’Herpes Zoster, viene somministrata in un’unica dose, offerta in forma gratuita ai 65enni con l’obiettivo di raggiungere la copertura del 20 per cento nel 2018 e del 50 per cento nel 2020.

«Per il raggiungimento degli obiettivi di copertura è determinante il coinvolgimento dei medici di famiglia. Il nuovo PNPV promuove una più moderna concezione della prevenzione che ha come cardini l’idea di prevenzione per l’intero arco della vita, un’aumentata offerta vaccinale, un’equa accessibilità in tutte le Regioni italiane – afferma Tommasa Maio, medico di medicina generale, responsabile Area Vaccini FIMMG – Per la piena riuscita del Piano occorre però accompagnare il cittadino/paziente in un percorso di consapevolezza che lo porti alla scelta di vaccinarsi: i 46 mila medici di medicina generale sono in grado di creare un piano di prevenzione personalizzato con le vaccinazioni più appropriate per ciascun soggetto, tanto per i candidati ideali alla vaccinazione che per quelli che presentano controindicazioni relative o assolute». ‘Vaccinare a ogni età’ non è solo la più efficace strategia di prevenzione ma anche una forma di investimento dal punto di vista economico. Secondo alcuni dati presentati nel corso di formazione, 1 euro speso in generale per le vaccinazioni può liberare fino a 24 euro re-investibili in assistenza clinica per chi si ammala. La copertura del 75 per cento del vaccino antinfluenzale nei Paesi dell’Unione europea eviterebbe 72,6 milioni di euro di costi diretti e 112 milioni di euro di costi indiretti. In un recente studio presentato al congresso della SIHTA (Società Italia di Health Technology Assessment) è stato valutato anche l’impatto fiscale di influenza, malattia pneumococcica e dell’Herpes Zoster.

Considerando un numero di infettati per queste patologie nella popolazione italiana occupata, coerentemente con le incidenze rilevate in letteratura, è stato stimato un impatto annuo complessivo di circa 1,1 miliardi di euro sulla previdenza e fiscalità. L’altro tipo di investimento riguarda la qualità di vita di una quota crescente di cittadini: nel 2030 gli italiani over 65 saranno il 26,5 per cento della popolazione. «Oggi vi è ancora uno scarto tra l’over 65 reale e quello percepito: la realtà dei dati demografici si scontra con una distorsione percettiva che vede questa fascia di popolazione come non dinamica, senza progetti e soprattutto indistintamente in cattiva salute – afferma Nadio Delai, sociologo, presidente di Ermeneia – In realtà la stragrande maggioranza degli over 65 è costituita da anziani vitali che, al di là di qualche problema di salute, sono autonomi, si sentono bene e rifiutano la stessa etichetta di anziani. Il problema è trattenere il più a lungo possibile gli over 65 al di qua della linea del Piave: se per stare bene basta poco, le risorse non bastano mai una volta entrati nella non-autosufficienza». (EUGENIA SERMONTI)