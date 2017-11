“Natale sarà due volte più buonoa fianco dei bambini con tumore”

“Il Natale non è una data o una stagione ma uno stato d’animo” così si rivolgeva ai cittadini americani il presidente degli Stati Uniti Calvin Coolidge durante il discorso del 25 dicembre 1927, ricordando che la pace, i buoni propositi e la generosità sono i fondamenti di questa festa. È con questo spirito chela Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) di Milano ha allestito il proprio calendario di iniziative per il mese di dicembre, proponendo varie possibilità di fare regali solidali o donazioni a supporto delle attività rivolte alla popolazione, ai malati e ai loro familiari. Quest’anno tutte le iniziative organizzate durante le festività natalizie contribuiranno a sostenere due progetti Lilt attivi presso la struttura complessa di pediatria della Fondazione – istituto nazionale dei tumori di Milano: l’ambulatorio di odontoiatria pediatrica e le attività ludico-didattiche e scolastiche. Entrambi i progetti sono destinati ai bambini, con l’obiettivo di aiutarli ad affrontare il momento critico della malattia e la degenza ospedaliera. L’ambulatorio di odontoiatria pediatrica è un servizio rivolto ai bambini affinché possano iniziare la terapia antitumorale in assenza di patologie odontoiatriche. Spesso infatti radioterapia e chemioterapia rendono i piccoli più esposti alle carie rispetto agli adulti. I bimbi sono monitorati durante e nei mesi successivi alle cure. Nel 2016 sono stati 125 gli accessi e 148 le prestazioni erogate. Le attività ludico-didattiche e scolastiche sono realizzate da un team di animatori e insegnanti e dedicate ai piccoli ricoverati. Nell’area giochi e scuola all’interno del reparto di pediatria i bambini sono accompagnati e seguiti nei momenti di gioco, svago e studio.

È possibile scegliere i regali solidali sul sito www.legatumori.mi.it dove si possono trovare cartoline augurali, biglietti disegnati dai bambini ricoverati nel reparto pediatrico dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano, braccialetti, pelouche, confezioni natalizie e tante altre idee per i doni da mettere sotto l’albero. Si può fare l’ordine on line e riceverli a casa oppure ritirarli di persona, fino al 22 dicembre, nella sede di Lilt Milano in via G. A. Amadeo 41 (dal lunedì al venerdì, ore 9-13:30/14:30-18). Si può anche optare per un gesto di solidarietà, una donazione che sostituisce un regalo. In questo caso si riceverà una lettera o un biglietto di auguri da inviare alla persona cara con la spiegazione del progetto sostenuto. Strenne natalizie sono inoltre proposte, fino al 22 dicembre, allo stand dell’Associazione nell’atrio dell’Istituto nazionale dei tumori in via Venezian 1 (dal lunedì al venerdì, ore 9-17). Grazie anche a un piccolo contributo si può regalare ai bambini malati di tumore e alle loro famiglie un momento di serenità, rendendo così il Natale due volte più buono. (MATILDE SCUDERI)

DICEMBRE 2017 - APPUNTAMENTI A SUPPORTO

DELLA RACCOLTA FONDI PER LILT MILANO

Lotteria di Natale

Con l’arrivo delle feste torna la consueta Lotteria di Natale. I premi in palio sono 20 e l’estrazione dei biglietti vincenti si terrà il 16 gennaio 2018 alle ore 15 presso lo stand Lilt all’istituto nazionale dei tumori di Milano. Per informazioni e per acquistare i biglietti telefonare al numero 02/49521131 o scrivere una mail a [email protected]

14 dicembre

Concerto di Natale all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano con il Coro degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala. Appuntamento nell’Aula Magna alle ore 20.30: il concerto è dedicato ai pazienti ricoverati e alle loro famiglie ma è anche aperto al pubblico, con ingresso gratuito e senza prenotazione.

Dal 27 novembre al 22 dicembre

Mercatino di Natale presso lo Spazio prevenzione Lilt di Sesto San Giovanni, invia Fratelli Cairoli 76. Si potranno trovare gadget e strenne natalizie dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 18.

Dall’ 1 al 24 dicembre

Corner Lilt con vari gadget alla libreria Hoepli di Milano in via Ulrico Hoepli 5, tutti i giorni dalle 10 alle 19:30. Sarà effettuato anche un servizio di impacchettamento dei regali.

Dal 4 al 24 dicembre

In oltre 50 store Unes Supermercati di Milano e provincia e Monza e Brianza si potranno trovare addobbi per l’albero di Natale: i gadget saranno proposti dalle cassiere a fronte di una donazione di 2 euro ciascuno.