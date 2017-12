Una partnership per soddisfarei 'bisogni di salute' dei cittadini

Nasce una nuova alleanza al servizio della salute del cittadino: 'Motore Sanità' – il nuovo progetto omnicanale che aiuta a scegliere il proprio percorso di salute attraverso informazioni veicolate su più canali - e Europassistance ­- compagnia di assicurazioni leader nel settore dell’assistenza privata - hanno unito le forze per rispondere alla domanda di servizi ad hoc tarati sui bisogni degli italiani. Motore Salute, la cui filosofia è ‘sapere per scegliere’, rappresenta un reale supporto per il cittadino che ha esigenze di salute e benessere, e la nuova partnership con Europassistance è l’occasione per rispondere a tali esigenze e per accrescere la domanda di servizi mirati e consapevoli.

Per lanciare il progetto, visto l’avvicinarsi del periodo natalizio, Motore Salute omaggerà 250 pacchetti di servizi salute fino al 25 dicembre 2017 ai primi 250 iscritti alla piattaforma. Come? Basta registrarsi sul sito www.motoresalute.it e sarà possibile accedere al mondo di Europassistance. Il prodotto omaggiato, offrirà la possibilità al nuovo iscritto di contattare la centrale operativa di Europassistance attiva 24 ore su 24 al numero 02 58245768 oppure al numero verde 800046388 per valutare il proprio stato di salute, chiedere consulti telefonici e, in caso di necessità, di ricevere la visita di un medico al domicilio. All’interno del portale si potranno anche richiedere i servizi on demand salute, come ad esempio: un medico, un pediatra, un operatore socio sanitario, un fisioterapista direttamente al proprio domicilio. Nel 2018 sarà possibile anche attivare una card salute che darà diritto a numerosi servizi in ambito salute, benessere e wellness.

Motore Salute è anche una trasmissione televisiva, condotta da Giulia Gioda, in onda dal lunedì al venerdì sul canale 82 dalle 19:00 alle 19:30.

Disponibile anche il call center attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 20:00 - (il numero è 329/9744772 - pronto a dare informazioni attraverso l’omnicanale e a soddisfare i bisogni di salute degli utenti. (MATILDE SCUDERI)