Msd in prima linea per eradicaresia 'cecità fluviale' che 'elefantiasi'

Era il 1987 quando Msd lanciò il Mectizan donation program (Mpd), una grande partnership pubblico-privato imperniata sulla donazione di ivermectina per eradicare l’oncocercosi – patologia meglio conosciuta come cecità dei fiumi - nelle aree endemiche (America Latina, Africa, Yemen) e la filariasi linfatica nei Paesi africani. La cecità fluviale è un’infezione parassitaria che può causare prurito intenso, decolorazione della pelle, eruzioni cutanee e malattie degli occhi e che spesso porta alla cecità permanente. Si sviluppa a partire dalle punture di mosche infette che si riproducono nei fiumi dei Paesi interessati mentre la filariasi linfatica, comunemente conosciuta come elefantiasi, è una malattia parassitaria deformante causata da un parassita trasmesso all'uomo attraverso le punture delle zanzare. A lungo termine, l'infezione cronica può causare danni al sistema linfatico delle persone colpite e gli arti, seno e genitali possono diventare gravemente e irreversibilmente gonfi, provocando estremo disagio e stigmatizzazione sociale. La filariasi minaccia 856 milioni di persone in 72 Paesi in tutto il mondo ed è nella lista ristretta delle malattie tropicali trascurate che l’Organizzazione mondiale della sanità intende eliminare. È proprio a seguito della scoperta dell’ivermectina – l’unico farmaco in grado di contrastare queste patologie - chenel 2015 William C. Campbell, lo scienziato di Msd che ha scoperto la molecola, ha ricevuto il Nobel per la medicina.

Mectizan donation program. Oltre 2,8 miliardi di trattamenti donati in 30 anni a più di 146 mila comunità di 32 Paesi. 270 milioni di persone trattate ogni anno. Ma, quel che più conta, l’eliminazione della cecità fluviale tra le maggiori cause di cecità prevenibile a livello mondiale, in quattro Paesi dell’America Latina (Colombia, Ecuador, Guatemala e Messico). Mentre la filariasi linfatica, viene per la prima volta dichiarata sconfitta in un Paese africano, il Togo. A 30 anni di distanza dall’avvio del Mectizan donation program, Msd sottolinea i risultati raggiunti contro queste due malattie tropicali e rafforza il proprio impegno per eliminare la filariasi linfatica, espandendo il programma anche al di fuori dell’Africa, con l’obiettivo di coinvolgere nel trattamento altre 100 milioni di persone l'anno da qui al 2025. “Condividiamo con i nostri partner la soddisfazione per i grandi risultati ottenuti in questi 30 anni nell’eliminazione dell’oncocercosi - afferma Nicoletta Luppi, presidente e amministratore delegato di Msd Italia - in questo anniversario, ribadiamo il nostro impegno a fornire gratuitamente il farmaco a tutte le persone che ne hanno bisogno e per tutto il tempo necessario, fino a quando la cecità fluviale diventerà solo un ricordo”.

Recenti studi finanziati dalla Fondazione Bill & Melinda Gates e sostenuti da Msd hanno dimostrato che l’aggiunta di ivermectina al regime di trattamento utilizzato nei paesi dove lafilariasi linfatica è endemica ma non è presente la cecità fluviale, può accelerare l’eliminazione della filariasi. “La filariasi è nella lista ristretta delle malattie tropicali trascurate che l’Oms intende eliminare - afferma Ken Frazier, presidente e amministratore delegato di Msd - in coerenza con le linee guida dell’Oms abbiamo deciso di ampliare il programma di donazione per dare salute e speranza a milioni di persone e avvicinare il giorno in cui la filariasi linfatica non sarà più una minaccia”. (MATILDE SCUDERI)