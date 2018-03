8 marzo 2018, quest’anno è rosa la 13° Giornata mondiale del rene

La Giornata Mondiale del Rene 2018 (GMR) quest’anno ha una dedica speciale: la salute della donna. La GMR in Italia è sostenuta ed organizzata grazie all’impegno della Società Italiana di Nefrologia (SIN) e della Fondazione Italiana del Rene Onlus (FIR), che da anni sono attive nella prevenzione e nella diffusione di corrette informazioni sulle malattie renali, il cui impatto è in continua e progressiva crescita, principalmente per colpa di fattori di rischio quali: l’obesità, l’ipertensione, il diabete, il fumo e l’invecchiamento della popolazione. “La scelta di dedicare alla donna la Giornata Mondiale del Rene nell'edizione del 2018 ci riempie di gioia – dichiara il professor Loreto Gesualdo, presidente SIN, presidente della Scuola di Medicina dell'Università di Bari e direttore dell' U.O.C. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto presso il Policlinico di Bari – perché giustamente mette al centro l'importanza della cultura della prevenzione a tutte le età, con particolare riferimento alla figura della donna. Il recente studio Cardiovascular risk in Renal patients of the Health Examination Survey (CARHES), condotto proprio dalla Società Italiana di Nefrologia, ha fotografato la reale diffusione della malattia renale in Italia, registrando una prevalenza di MRC del 7,5 per cento negli uomini e del 6,5 per cento nelle donne in una popolazione con una età compresa tra i 35 e 79 anni. Questo significa, in pratica, che nel nostro paese ci sono diverse centinaia di migliaia di persone che non sanno ancora di soffrire di malattia renale cronica. Il decorso di queste patologie, infatti, è spesso silente fino quasi alle fasi finali, quando purtroppo, lo spazio di intervento è circoscritto alla terapia sostitutiva dialitica o al trapianto di rene. Infine, di particolare rilevanza sarà l'approfondimento della tematica legata alla cura del rene in gravidanza” .

Le malattie renali rappresentano oggi in Italia un rilevante problema di salute pubblica, considerando che partendo dai dati di prevalenza è possibile stimare per il nostro paese un totale di circa 3,5 milioni di persone affette da patologie renali, con una maggioranza di circa 1,8 milioni di uomini contro 1,7 milioni di donne. La MRC, è una condizione di alterata funzione renale che persiste da oltre 3 mesi ed è classificata in cinque stadi di crescente gravità, dove il 5° stadio corrisponde alla dialisi o al trapianto di rene. Patologie renali in rosa: ridotta fertilità, rischio in gravidanza, nefropatia lupica e infezioni renali i principali colpevoli. “La malattia renale cronica – afferma la professoressa Giorgina Piccoli, del gruppo ‘Rene e gravidanza’ della SIN – è un fattore di rischio dimostrato in gravidanza e la sua presenza può ridurre la fertilità. Le donne con malattia renale cronica corrono un rischio più elevato di sviluppare problemi in gravidanza, con complicazioni sia per la madre che per il bambino. Recenti studi italiani hanno chiarito infatti come il rischio aumenti con l'aumentare della gravità della malattia renale, e questo comporti una elevata probabilità di sviluppare ipertensione, preeclamsia fino ad un parto pre-termine”.

Sono la nefropatia lupica e le infezioni urinarie (pielonefrite acuta) le patologie che affliggono tipicamente le donne. La nefropatia lupica è una malattia di origine autoimmune, in cui i meccanismi di difesa dell’organismo attaccano le sue stesse cellule e interessano vari organi, tra cui il rene. Le infezioni renali, tra cui le pielonefriti acute, come molte delle infezioni delle vie urinarie, sono talmente comuni nelle donne, al punto che nella corso della vita 1 donna su 2 due ne è colpita. 8 Marzo 2018, arriva il check-up gratuito per la salute dei tuoi reni. E’ questa la disponibilità che, anche grazie al supporto della Croce Rossa Italiana, sarà offerta nell’ambito delle iniziative collegate alla Giornata Mondiale del Rene. Sono infatti oltre 100 gli eventi in programmazione per il prossimo 8 marzo e per i giorni subito precedenti o successivi. Porte aperte nelle nefrologie, test diagnostici per le malattie renali nelle principali piazze dei capoluoghi di regione, conferenze pubbliche tenute da specialisti nefrologi, rappresentano uno sforzo, non solo di sensibilizzazione della popolazione, ma danno anche sostanza all’esigenza di combattere il sommerso dei pazienti con malattia renale. Gli esperti, infatti, sono concordi nell’evidenziare come al giorno d’oggi, da una parte la MRC sia in continua crescita, dall’altra i test utili a diagnosticarla siano semplici, non invasivi e non costosi. Per questo motivo, si in generale si punterà ad offrire agli italiani un controllo della pressione arteriosa ed un esame delle urine con il preciso obiettivo di effettuare una diagnosi precoce della patologia per avviare un eventuale adeguato e efficace trattamento. (ANDREA COEN TIRELLI)

La mappa di tutte le iniziative della Giornata Mondiale del Rene 2018 è disponibile: http://www.fondazioneitalianadelrene.org/giornata-mondiale-del-rene-8-marzo-2018/